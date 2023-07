Omgaan met moeilijke familieleden is vooral je verwachtingen bijstellen: ‘Mensen kun je niet veranderen’

Niets is zo delicaat als familierelaties. Maar er gloort hoop: hoewel familiedynamieken in steen gebeiteld lijken te staan, hebt u altijd een keuze om het anders te doen. ‘Gezonde relaties vereisen stevige gesprekken en heldere grenzen.’

“Welk familiepatroon zou u willen doorbreken?” vroeg therapeut en relatie-expert Nedra Glover Tawwab (39) op haar Instagram-pagina. Een eindeloze lijst volgde: alcoholisme, codependentie, roddelen, verbale mishandeling, fatshaming, de schijn ophouden, emotionele verwaarlozing, gebrek aan grenzen, passief-agressief gedrag, kinderen slaan, financiële instabiliteit, anderen pleasen, schaamte, problemen negeren. Achter al die veelgenoemde patronen gaan complexe familierelaties en trauma’s schuil.

Tawwab schreef er een boek over met de veelbelovende titel Nooit meer drama. Leer grenzen aan te geven in ongezonde familierelaties. Het staat vol praktische oplossingen hoe om te gaan met toxische familiedynamieken. Het goede nieuws? In welke familiesituatie u ook zit, het is nooit hopeloos. Met familie lijkt het soms alsof je geen keuze hebt, maar die heb je wel, stelt de relatie-expert. “Het staat je vrij aspecten van de bestaande cultuur in je familie te veranderen – zoals zonder vooraankondiging op bezoek komen, de zorg voor bejaarde ouders op je nemen terwijl je je eigen kinderen grootbrengt, of ongekwalificeerde familieleden een rol in je onderneming geven”, schrijft ze.

Positieve verandering kun je in gang zetten door het gesprek aan te gaan. Toch zwijgen we liever om de vrede te bewaren. En als we de koe dan eindelijk bij de hoorns vatten (tip: wacht niet op een goed moment, want dat komt nooit) zijn we geneigd de boodschap te verhullen om de gevoelens van onze familieleden te sparen, analyseert Nedra Tawwab: “Gezonde relaties vereisen stevige gesprekken en heldere grenzen. Moeilijke dingen zeggen tegen familieleden is een vaardigheid die iedereen kan ontwikkelen.”

Iedereen die ik sprak over dit interview zei: dat boek moet ik lezen. Wat is dat toch met familie?

“De relaties die ons het sterkst raken, zijn die met familie. De wonden zijn diep, en de relaties zitten vol verwachtingen. Familierelaties zijn erg moeilijk: we leren nog steeds hoe we ermee om moeten gaan. Het kan erg moeilijk zijn om iets aan te kaarten bij mensen van wie je houdt.”

U schreef eerder de bestseller Gezonde grenzen, over hoe je grenzen stelt in alle aspecten van het leven. Waarom een specifiek boek over familierelaties?

“Omdat het stellen van grenzen met familie de moeilijkste categorie is. Ja, mensen hebben ook moeite met het stellen van grenzen met vrienden en collega’s, maar niets is zo delicaat als familierelaties. Daarnaast heerst er nog altijd een taboe op praten over problemen in de familie, omdat het gezin voor velen van ons een beschermde omgeving is. Maar juist hier liggen kansen om uitdagingen op te lossen die al onze andere relaties in het leven beïnvloeden. En niet het tegenovergestelde: dat het gezin de plek is om problemen te vermijden.”

Hoe weten we wat functioneel en disfunctioneel is in familierelaties?

“Iets wat disfunctioneel is, is ongezond voor jou. Het heeft waarschijnlijk invloed op je geestelijke en lichamelijke gezondheid, en zeker op relaties. Disfunctie is meestal een ongezond patroon, geen eenmalige gebeurtenis. Dat kan van alles zijn: middelenmisbruik in de familie, jaloezie tussen broers en zussen, of ouders die voor uitdagingen staan wat invloed heeft op hun kinderen. Soms is een familie ook gewoon een mismatch van persoonlijkheden. Het is vooral belangrijk om na te denken wat werkt voor jou. Disfunctioneel gedrag is dan ook uniek: voor iedereen kan dat iets anders zijn.”

U spreekt ook over eigen verantwoordelijkheid, iets wat mensen niet altijd willen horen. Wanneer bereik je een punt dat je niet langer je opvoeding de schuld kunt geven, maar eigenlijk zelf onderdeel bent geworden van ongezond gedrag en dat weer doorgeeft?

“Trauma heeft invloed op ons. Het is moeilijk om tegen iemand te zeggen dat hij verantwoordelijk is voor zijn leven wanneer diegene getraumatiseerd is door dingen die in de familie zijn gebeurd. Maar zeker, je kunt je leven verbeteren wanneer je zelf achter het stuur gaat zitten en de controle neemt, en niet langer gecontroleerd wordt door familie, of de continue vraag door je hoofd zingt wat zij al dan niet voor je hebben gedaan.

“Het is waardevol om je eigen leven te creëren, het echt als jouw leven te beschouwen en die verantwoordelijkheid niet meer op anderen te leggen. Vooral niet op mensen die je geen veiligheid of emotionele support hebben kunnen bieden, of niet goed voor je gezorgd hebben. Zie het als een kans om goed voor jezelf te zorgen, zoals door het opbouwen van gezonde relaties met andere mensen, buiten je familie om.”

U schrijft dat je familieleden niet kunt veranderen. Is dat een conclusie of een startpunt?

“Dat is een conclusie. We gaan vaak relaties aan met mensen met het idee dat we die persoon kunnen veranderen, terwijl ons doel eigenlijk zou moeten zijn: hoe accepteer ik die persoon zoals hij of zij is? Je kunt niet aannemen dat mensen beter kunnen of willen. Als je veranderingen afhankelijk maakt van de ander, verandert er mogelijk niets, want het zou goed kunnen dat de ander het prima vindt zoals het is.”

En dus moeten we zelf aan de slag met problemen waar we tegenaan lopen. U biedt verschillende opties aan: grenzen stellen, jezelf distantiëren, of de banden verbreken. De laatste is wel helder, maar hoe werkt distantiëren?

“Afstand nemen kan betekenen dat er minder interactie is. Dus het is niet dat we nooit meer praten. We praten gewoon niet elke dag meer, misschien niet eens elke week, maar eens per maand of alleen met feestdagen. Voor sommige familieleden is het niet goed om constant in verbinding te zijn, omdat er voortdurend conflict is. Als je elke keer ruzie hebt als je met een familielid praat, moet je dat dan elke dag doen? Als je elkaar dan eens per maand spreekt, heb je mogelijk zoveel andere dingen om over te praten dat je niet eens aan ruziemaken toekomt. Dus wat afstand nemen helpt dan om de relatie in stand te houden.

“En als je dat hebt afgesproken, kan het nog steeds zijn dat je moeder elke dag belt. Dan is het belangrijk dat je voet bij stuk houdt: ‘Ik heb tijd nodig om na te denken.’ Of: ‘Elke dag praten met u is niet goed voor mij.’ Als je wel opneemt en het gesprek aangaat, val je namelijk terug in oude patronen. Je kunt het vergelijken met het doorbreken van een gewoonte: als je echt wilt loskoppelen, moet je loskomen van de relatie en duidelijk zijn over je intenties om dat te doen. Bijvoorbeeld de keuze om niet langer te spreken over politieke voorkeur, religie, relaties of seksuele identiteit.”

Was het moeilijk om een boek te schrijven dat zich richt op alle soorten familieproblematiek, inclusief culturele verschillen en verschillende soorten trauma’s, maar dat wel op iedereen van toepassing is?

“Ja, dat was een uitdaging. Er zijn ernstige zaken, en er zijn dingen die vooral vervelend zijn. Sommige problematiek is heel duidelijk, zoals illegale handelingen als misbruik. Andere dingen zijn een ergernis, maar wel iets waar je echt genoeg van kunt hebben. Ik zeg als therapeut in ieder geval nooit tegen mensen dat het ene probleem een reden is om een relatie te verbreken, en het andere een reden om te blijven. Dat is aan de individu in de relatie, dat is heel persoonlijk.”

Wat was voor u een eyeopener in dit schrijfproces, of had u inmiddels alles wel gezien en gehoord?

“De eyeopener voor mij was dat het erg uitdagend is om moeilijke gesprekken te voeren. Als gevolg daarvan willen we liever dealen met grensoverschrijdend gedrag dan dat we een gesprek met familie aangaan over de dingen die ons dwarszitten.”

Waarom is dat zo?

“Omdat er geen emotionele veiligheid is in de relatie. Sommige mensen realiseren zich bijvoorbeeld niet op welke manieren ze andere familieleden ervan weerhouden met hen een gesprek te starten, door opmerkingen te maken als: ‘Dit is nu eenmaal zoals we het altijd doen’, ‘Hoezo heb je hier ineens een probleem mee?’, ‘Jij doet precies hetzelfde’, of ‘Waarom ben je zo gevoelig?’”

We moeten daarom leren omgaan met ongemakkelijke conversaties, is uw oplossing. Want als iemand besluit iets te veranderen in een ongezonde familie, wordt dat eigenlijk altijd gezien als afwijzing, als verraad.

“Je hebt alleen in de hand hoe je je boodschap brengt, maar niet hoe mensen erop zullen reageren. Je kunt mensen op geen enkele manier veranderen, hoe hard je het ook probeert. We hebben alleen zeggenschap over onze eigen straat. En vergeet niet: binnen relaties veranderen we voortdurend. En er zijn momenten waarop bepaalde dingen die voor ons oké waren, dat nu niet meer zijn. Er zijn bepaalde dingen die eerder problematisch waren, maar nu misschien niet meer. Daarom is het zinvol om in familierelaties regelmatig te praten over hoe veranderingen eruit kunnen zien, en je behoeftes en grenzen uit te spreken.

“Dan zul je ook zien dat andere familieleden niet altijd geïnteresseerd zijn in dezelfde dingen waarin jij geïnteresseerd bent, of dezelfde problemen ervaren of dezelfde oplossingen voor ogen hebben. Je kunt bijvoorbeeld tegen een ouder of kind zeggen: ‘Ik wil dat je me vaker belt’. Maar misschien bellen ze nooit vaker. Dan moet je leren omgaan met het feit dat jij altijd degene bent die contact initieert. Je kunt dit soort dingen ook in groepstherapie bespreken, of zelf in therapie gaan zodat je aan de problemen werkt waar je tegenaan loopt.”

In een ideale wereld zouden ouders alleen kinderen krijgen nadat ze voldoende aan zichzelf hebben gewerkt, schrijft u. Dat lijkt me vrijwel onmogelijk. Hoe stop je desondanks intergenerationele trauma’s, zodat je kinderen niet opzadelt met precies dezelfde patronen?

“De eerste stap is om helder te hebben welke aspecten disfunctioneel zijn in je familie. Ik suggereer altijd om een lijst te maken van al die patronen, zodat je weet wat je wilt doorbreken. Misschien zijn er meerdere generaties van ongezonde ouder-kindrelaties in jouw familie. Misschien is er sprake van bodyshaming. Misschien is er een geschiedenis van seksueel misbruik van vrouwen in jouw familie. Wat het ook is, identificeer het.

“Je kunt geen patroon doorbreken als je niet weet wat het patroon is. Mensen denken vaak dat iets bij hen begonnen is, zoals een depressie, agressie, of alcoholproblematiek, en geven zichzelf daarvan de schuld. Maar als je er even voor gaat zitten, zul je zien dat het vaak al vele jaren plaatsvindt in je familie. Als niemand daar ooit mee aan de slag is gegaan, komt dat dan nu door jou naar boven, terwijl het al heel lang een probleem is.”

Is dat waarom u stelt dat het soms lijkt alsof je geen keuze hebt?

“Ja, maar je hebt wel een keuze, wat soms moeilijk is om te horen en te accepteren. Het is soms gemakkelijker om te geloven dat we bepaalde dingen moeten doen of simpelweg met bepaald gedrag moeten dealen, dan dat we werken aan verandering.”

Is er een recept voor een gelukkig, gezond gezin, en zo ja: wat zijn de ingrediënten?

“Een gelukkig, gezond gezin is er een dat conflicten kan oplossen, open communicatie heeft, openstaat voor veranderingen in de rollen binnen het gezin, en waar liefde, bezorgdheid, zorgzaamheid en verbondenheid is.”

Nedra Glover Tawwab, Nooit meer drama, Harpercollins, 272 p., 21,99 euro