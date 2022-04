Om het na de Veggiechallenge nog even vol te houden: het ABC van plantaardig eten

Apsjaar

Antwerps voor ‘rare snuiter’. Worden steeds talrijker, vooral rond het MAS. “Zeg apsjaar, sinds wanneer eet gij geen vlees meer? Maar toch nog kip? Vis?”

Bewust

Dankzij Klisjeemannetjes Koot & Bie weten we dat het geheim van een gezond leven bewust eten en goed kauwen is, (“dat het eten gelijkmatig in je bloed komt”). Wie geen vlees eet, denkt na over wat hij dan wél gaat eten. Dat kan een tijdje duren. Dat is goed voor de hersenen.

Carnisme

Vleeseters hangen het carnisme aan. Daarbij rechtvaardigt men voor zichzelf het eten van het vlees van sommige dieren, en vindt men het eten van andere dieren dan weer walgelijk. Varken is lekker, hond is heilig. Dat onderscheid is cultureel bepaald. Iemand die hier langer dan twee minuten over nadenkt, schaamt zich dood. (Zie ook ‘Cognitieve Dissonantie’.)

Duur

Vlees is veel goedkoper dan vleesvervangers, de plofkippen vliegen bij een supermarktactie zowat gratis je mond in. Oplossing: vervang vlees niet door vleesvervangers, maar door exotische groenten die bij een supermarkt­actie zowat gratis je mond in vliegen.

Eigenpijper

Ook bekend als zelfpijper. Zij die geen vlees eten, gaan er prat op dat ze geen vlees eten en kloppen zich daarbij graag op de borst. Dat is aanstellerij. De meeste vegetariërs leven onder een steen en komen nooit buiten omdat ze op restaurant altijd dezelfde slappe sla met een appeltje voorgeschoteld krijgen.

Feit

De productie van één kilo rundvlees kost 16.000 liter water. Met het water nodig voor twee kilo rundvlees vult men een zwembad. Voor de productie van tien kilo heeft men meer water nodig dan een gezin van vijf er op een vol jaar doordraait, zelfs als vader elke dag in bad gaat.

Gentse Feesten

Evenement in de hoofdstad van Nanny State Flanders waar deze zomer de Heilige Vleesoorlog zal losbarsten.

Heilig

Sommige vegetariërs doen schamper en uit de hoogte tegen vleeseters, en denken dat ze moreel superieur zijn. Dat is een nare manier van doen die we uitdrukkelijk niet ondersteunen en zelfs afraden. Maar het klopt wel.

Inspanning

Zij die denken dat koken zonder vlees meer moeite en tijd kost, vergeten graag dat het kweken en doden, uitbenen en fileren van een dier veel meer moeite en tijd kosten.

Jubel

Kreet die men hoort als vegetariërs vernemen dat er keuze is uit niet één, maar twéé hoofdgerechten zonder vlees. Meestal moeten zij het stellen met slappe sla en een appeltje.

Keuzestress

Men eet ongeveer drie soorten dier. Er zijn zowat 3.000 soorten groenten, fruit en planten.

Linzen

Alles is lekkerder met linzen. Koop wel die gekookte, anders zijt ge een halve dag bezig.

Moeder

Basisregel: vegetariërs eten niets dat ogen of een moeder heeft.

Normaal

Vlees eten vinden we normaal. Tweehonderd jaar geleden vonden we slavernij ook normaal.

Ongelooflijk

... dat Europa nog elk jaar meer dan 50 miljoen euro uitgeeft ter promotie van vlees.

Pensioen

De meeste vegetariërs krijgen het aan hun rug omdat ze veel in de hof moeten werken en staan daardoor op de ziekenkas en hebben een lager pensioen.

Quasi

... iedereen zegt niet meer elke dag vlees te eten. Dat is een begin, al klinkt het een beetje raar. Het is alsof je zou zeggen dat je niet meer elke dag dronken bent. Of op je vrouw klopt.

Roadkill-restaurants

In Amerika zijn er restaurants waar men alleen vlees serveert van dieren die omvergereden zijn op de autostrades. Dat vlees mag men eten, zij het met mate en met de pels er nog aan.

Sojasaus

Alles is lekkerder met sojasaus.

Terugneuken

Wat vleeseters vaak doen: ‘ongenuanceerd reageren op aantijgingen, vooral met behulp van platte retorische middelen’. Staat in de nieuwe Van Dale. Komt uit de politiek.

Uitdaging

Een vleesarm bestaan is een opgave en een uitdaging voor sommigen. “Ik kan het niet missen, ik ben eraan verslaafd.” Toen Keith Richards dat over zijn heroïneverslaving zei aan de Canadese douane in 1977 wilden ze hem in ’t prison steken.

Vleesscheet

Het is bewezen dat de kontgassen van een vleeseter nadat hij weer een steak of een boulet gegeten heeft vele malen giftiger zijn dan die van iemand die alleen maar witte bonen in tomatensaus eet, zelfs met een rauw uitje erbij.

Wippen

Vele groenten en fruit zijn te gebruiken bij het minnespel. Wij vermelden hier graag de komkommer en de pastinaak. Probeert u hetzelfde effect maar te bereiken met zo’n slappe curryworst.

XL

Wie geen vlees eet, eet ook geen vette saus met room of bearnaise met eigeel en geklaarde boter. Scheelt per seizoen drie kilo, wat wil zeggen dat u na 50 jaar vegetarisch leven 600 kilo afgevallen bent, of 7.000 kilo Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Brownie Non-Dairy mag eten zonder aan te komen.

Yogaveggie

Vriend van de yogasnuiver. Eet geen vlees in het weekend en alleen als er veel volk bij is.

Zemelen

Zeuren dat zonder vleesconsumptie de wereld en het klimaat zeker weten nog te redden zou zijn. Ook lekker met wat vers fruit en sojamelk.