Om duimen en vingers bij af te likken: deze 23 culinaire nieuwkomers verdienen in 2023 een plek op uw radar

Begint u het weekend graag met een koffie en zuurdesemcroissant van de nieuwste bakkerij om de hoek? Kijkt u uit naar een lang op voorhand gereserveerde tafel bij een topchef? Deze 23 nieuwkomers – van gloednieuwe concepten tot tweede locaties – verdienen dit jaar een plek op uw radar.

1. Badi

Op een steenworp van bruisende plekken als iOda, CiPiaCe en Le Dillens is er in Brussel een kersverse ciderbar geopend. Op de kaart: honderd artisanale referenties, vaak van makers uit Bretagne die hun appels biologisch telen en concentraten of additieven vermijden. Je proeft hier jonge, gerijpte of gehopte cider en natuurlijke bubbels (pet nat) en, tussen de proefglaasjes door, wordt ook de innerlijke mens versterkt. Maxime Bourdigal (Max) en Victoria Merret (Vic) stopten al hun sprankelende liefde in dit warme barconcept. Je cider liever thuis zonder pottenkijkers uittesten? In Badi kan je ook komen shoppen.

Open sinds 9 januari. Munthofstraat 80, Sint-Gillis, op Instagram: @badi.bxl

2. Bar Raket

Op amper 300 meter van zijn Antwerps moederschip, restaurant Lewis, opende chef Thomas Snijders deze week Bar Raket. De energie, partyvibes en absurditeit spatten nu al van de website. In een speels kader wil Thomas à-la-cartegerechten (van crabcake over croque monsieur tot mosselen met gerookte boter) met een overduidelijke Spaanse invloed aanbieden. Die feestelijke tapasspirit is geen toeval: hij is een fervent Ibiza-ganger.

Open sinds 12 januari. Bresstraat 10, Antwerpen, barraket-antwerp.be en op Instagram: @bar.raket

Rozewied in Zeeland wordt een favoriet voor wie houdt van vis, schaal- en schelpdieren. Beeld rv

3. Rozewied

Als voormalige souschef van Sail & Anchor, het Antwerpse restaurant dat op oudejaarsavond zijn laatste service draaide, slaat Ferdy van Rijswijk zijn vleugels uit naar Zeeland. Daar wil hij, samen met zijn partner Noëmie Haentjens, de sterren van de hemel koken in hun kleinschalig restaurant. De knipoog naar ‘rozewied’ of klaproos is een doelgerichte verwijzing naar hun korte maar krachtige passages in internationale keukens. Verwacht in Kortgene een verfijnde terroirkeuken waar vis, schaal-en schelpdieren de borden zullen beroeren.

Open vanaf 15 januari. Hoofdstraat 35, Kortgene (Nederland), rozewied.nl en op Instagram: @rozewied

4. The Jane – untitled.

Dat The Jane meer is dan zomaar ‘een restaurant’ had u wellicht al begrepen. Afgelopen jaar reeg Nick Bril de successen aan elkaar. Hij werd in november uitgeroepen tot chef van het jaar door Gault&Millau en samen met zijn team bezet hij plek 23 in de prestigieuze The World’s 50 Best Restaurants-­ranking. Ook voor 2023 heeft de ontembare tweesterrenchef opnieuw lekkers in petto. Zo krijgt de bar in de nok van The Jane een eigen invulling met untitled. Vanuit zijn open keuken zal chef Joeri Timmermans robuuste gerechten met wereldse inspiraties serveren, maar je kunt er evengoed passeren voor een glas natuurwijn en wat barfood.

Open vanaf 19 januari. Paradeplein 1, Antwerpen, untitled.bar en op Instagram: @untitled.antwerp

5. Cobá

Waarom kiezen als je het allemaal kan combineren? Cobá in Brussel is de ­unieke maar vooralsnog mysterieuze verzamelnaam van een plek waar je cocktails drinkt, tapas verorbert en je tussen­door ook nog eens aan kunst vergaapt, aangezien Cobá ook dienstdoet als kunstgalerij. De plek plant ‘heel binnenkort’ gasten te verwelkomen, van woensdag tot zondag, van vijf uur ’s middags tot één uur ’s nachts.

Opent heel binnenkort. Defacqzstraat 156, Sint-Gillis. Op Instagram: @cobabrussels

6. Plump

Voor een lekkere hamburger reserveer je met plezier wat maagruimte, toch? Zeker wanneer er een smakelijk glas bij wordt geserveerd. In Antwerpen mag je al uitkijken naar de komst van Plump, de permanente vestiging van streetfoodconcept Burgers & Grapes uit Mechelen. Signatuur van het huis zijn de smashed burgers waarbij het gehakt wordt geplet tot een elegante schijf, die vervolgens krokant wordt geschroeid. Daarnaast beloven ook de sharing dishes van chef Wouter De Beckker de moeite waard te zijn. Uiteraard kunnen craftbeers en natuurwijnen niet ontbreken om je burgerplicht te vervullen.

Opent binnenkort. Kronenburgstraat 17, Antwerpen, plump.be en op Instagram: @plump.antwerp

SMØRBRØD Beeld @smorbrodgent

7. SMØRBRØD Desembakkerij x Koffie

Voor elke deur die sluit, gaat er een andere open. Dat geldt ook voor bakkerij-restaurant De Superette in Gent. Deze plek wordt ingenomen door weer een bakkerij. SMØRBRØD is het concept van Tomas De Mets, die tot voor kort zijn 15 vierkante meter tellende extra kamer als bakatelier gebruikte en enkel op bestelling werkte. Weldra kan je hier aanschuiven voor een kop koffie en een kloek zuurdesembrood. Nog even geduld dus voor die bedwelmende bakkersgeur!

Open vanaf februari. Guldenspoorstraat 29, Gent, smorbrod.gent en op Instagram: @smorbrodgent

8. Menssa

Toen Christophe Hardiquest zijn tweesterrenrestaurant BonBon sloot, wilde hij nieuwe oorden opzoeken. Na een residentie in het Zuid-Franse La Mère Germaine cureerde hij de brasseriekeuken van een Zwitsers hotel en ook zijn voormalige locatie kreeg een make-over. In Menssa in de Brusselse rand wil hij ‘arme’ ingrediënten (niertjes, varkenstong en sprot) combineren met de luxe van garnaal, oester en kaviaar. Uniek en bijzonder. Of het geslaagd is, kunt u straks zelf beoordelen.

Open vanaf 7 februari. Tervurenlaan 453, Sint-Pieters-Woluwe. Op Instagram: @christophe.hardiquest en @menssa_brussels

9. Neon

Al tien jaar lang timmeren chef Nils Proost en Annelies Tersago aan hun duurzame verhaal, door volop met de seizoenen, boeren en terroir­groenten te werken. De visie en filosofie van Petit Cuistot diepen ze verder uit in Neon. Op hun nieuwe locatie in Lier zullen groenten de hoofdrol vertolken. Verder zal het restaurant deel uitmaken van gemeenschapsproject De Kwekerij, waar Nils op termijn ook aan urban farming zal doen. Hij is vastberaden om de spotlights op de groene toekomst van gastronomie te richten.

Open vanaf 9 februari. Barbara Vettersplein 4, Lier, neonrestaurant.be en op Instagram: @neon.restaurant

De succesvolle Gentse wijnbar Ona krijgt een tweede vestiging in het centrum. Beeld rv

10. ONA Belfort

Juicht! De succesvolle wijnbar ONA krijgt een tweede vestiging in centrum Gent. Ona Rombaut en haar partner Arne Braeckman kunnen maar geen genoeg krijgen van hun wijnbar en wij evenmin. Op het menu tref je nog steeds de karaktervolle wijnselectie aan; authentieke wijnen uit Europa die kleinschalig worden verbouwd. Maar er is meer: op deze locatie wordt het aantal (warme) hapjes uitgebreid en dringen feestjes zich op. In de kelder van het pand komt zelfs een ruimte voor wijntastings.

Open vanaf maart. Belfortstraat 29, Gent, ona.gent en op Instagam: @wijnbarona

11. Aster

Een van de spannendste openingen van dit jaar is beslist Aster in het voormalige pand van Brussels koffiewalhalla Mok. Van alle steden en landen (Londen, Gent, Vietnam, Japan, Korea, Amsterdam, Berlijn…) waar Túbo Logier als chef werkte, koos hij Brussel uit. Zijn stijl valt moeilijk onder één noemer te vatten, maar hij kookt to the point volgens de essentie van het product. Met humor en finesse combineert hij terroir met Aziatische invloeden. Túbo opent Aster samen met Old Boy-sommelier Ydris Gryson, die hij leerde kennen toen ze samen voor Kobe Desramaults werkten.

Open vanaf maart. Dansaertstraat 196, Brussel, op Instagram:@r.aster.bxl

Een creatie van chef Túbo Logier, die in maart zijn Brusselse, veelbelovende stek Aster opent. Beeld @180.corner

12. Aube

Wat zijn we zonder een warme bakker die in ons dagelijks brood voorziet? Weinig tot niets. In Vorst wordt de voormalige Garage Van Haelen – een ideale spot tussen het nabijgelegen park en kunstencentrum WIELS – door architectenbureau Bauclub tot een artisanale bakkerij en hartverwarmend eetcafé omgevormd. De voorziene opening zou tussen maart en mei moeten vallen. Wie nu al benieuwd is naar het zuurdesembrood en de viennoiserie, kan zich via eepurl.com/h5naTT inschrijven voor pretastings.

Open vanaf de lente. Guillaume Van Haelenlaan 6, Vorst, aube.brussels en op Instagram: @aube.brussels

13. De nieuwe Lieve

Al in de jaren 80 was De Lieve een legendarisch hoekpand in het Gentse Patershol. Ondernemer Jean-Michel Teerlinck en zijn partners, die ook achter het Gentse Ray en Millie Vanillie zitten, zijn gezwicht voor die charme. Zij verbouwen momenteel eetkaffee De Lieve en willen naast de authenticiteit vooral ook de verbinding met de locals opzoeken. De afgeronde toog wordt het hart van de zaak. De bistrokeuken zal van de eerste verdieping naar het gelijkvloers verhuizen, zodat de ambiance van de keuken ook het geroezemoes tussen de gasten bereikt én omgekeerd. Op de eerste verdieping komt een loftachtig salon voor private (dinner) events en helemaal boven vind je drie kamers voor wie niet meer naar huis wil.

Open vanaf mei. Sint-Margrietstraat 1, Gent, mtmgroup.be

Chef Syrco Bakker broedt op iets nieuws. Beeld rv

14. Het nieuwe restaurant van chef Syrco Bakker

In een gezamenlijke mededeling afgelopen december namen Sergio Herman en Syrco Bakker broederlijk afscheid van elkaar, na vijftien jaar samenwerken. Na een carrière als chef van Pure C kiest Syrco resoluut voor een eigen project. Ook zijn duindoornbessenlikeur Hierbas de las Dunas verhuist mee. Er wordt gefluisterd dat Syrco zich in Zeeland of Knokke zou vestigen, maar dat wordt pas duidelijk in februari. Wat wel zeker is: dat hij zijn Indonesische roots niet zal verstoppen. Wij hopen alvast zijn Pure C-signatuurgerecht (nasi goreng met mosselen, scheermessen, kokkels en wulken) in een nieuw jasje aan te treffen, naast een Syrco in opperste luim.

Open vanaf de lente. Locatie onbekend, op Instagram: @syrcobakker

15. Jean-Philippe

Twee voormalige medewerkers van The Jane, Sara-Sofia De Pessemier (gastvrouw) en Jean-Philippe Vormezeele (souschef), trokken vorig jaar de deuren achter zich dicht om hun eigen droom waar te maken. Van de stad trekken ze naar de West-Vlaamse polders in Ingelmunster. Niet zo gek ver weg van Boury, het restaurant waar ze beiden meteen na hun opleiding in Ter Groene Poorte gestart zijn. Als ervaren twintigers popelen Jean-Philippe en Sara-Sofia om hun eigen ding te doen. Op het menu: een gevarieerde wijnselectie, cocktails, een tastingmenu met originele knipogen maar ook een klassieke à la carte met onder andere tarbot, zwezerik en dame blanche. Veelbelovend!

Open vanaf mei. Bruggestraat 97, Ingelmunster, op Instagram: @jeannphillips en @saar_dp

16. Café du Parc

De geboren en getogen Ostendaise Shannah Zeebroek runde tot eind 2021 het gastronomische kanon Willem Hiele, samen met haar ex. Ze vernieuwt nu Du Parc in Oostende, sinds 1919 een onvolprezen art-deco-instituut. De steak en sliptongetjes maken plaats voor een oerdegelijke kaart met ontbijt, tintelfrisse hapjes en een ruime drankselectie, ook alcoholvrij. Daarnaast plant Shannah om de twee weken een Soirée du Parc met een voorstelling, concert of lezing. Voor de nachtraven worden ook de kamers van het gelijknamige hotel opgefrist.

Open vanaf mei. Marie-Joséplein 3, Oostende, hotelduparc.be en op Instagram: @hotelduparcoostende

17. Onslow

Never change a winning team. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Twee relevante uitspraken die chef Lieven Vynck naadloos aan elkaar rijgt. Terwijl zijn gelijknamige restaurant al jaren een vaste waarde in de Brugse binnenstad is, kiest hij in de lente voor een nieuwe locatie in de volkse Sint-Annabuurt. Met Onslow keren Lieven en co. terug naar de cafésfeer, met allerhande heerlijks tussen pot en pint. De kaart bundelt een creatieve mix die je doorlopend kunt bestellen. Tel bij die keuken zonder allures een aanstekelijke sfeer en je hebt voldoende redenen om deze opening in de gaten te houden.

Open vanaf mei. Jeruzalemstraat 53, Brugge, etenbijlieven.be en op Instagram: @etenbijlieven

18. La Réserve

Nu alle huisraad – van stoelen, tafels, lampen, keukengerief en bestek tot borden – online aan de hoogste bieder werd verkocht, kan de renovatie van het grootste hotel in Knokke uit de startblokken schieten. Ondernemers Marc Coucke en Bart Versluys gingen niet over één nacht ijs om La Réserve opnieuw in haar glorie te herstellen. Ze wisten driesterrenchef Peter Goossens te strikken om de hotel-brasserie van het enige vijfsterrenhotel aan de kust te leiden. De ambitie is niet min. Wij beginnen het liefst aan tafel en hopen op een prachtige keuken (tomate crevette! Vol-au-vent!), van het eerste hapje tot en met de laatste slok.

Open vanaf de zomer. Elizabetlaan 160, Knokke-Heist, la-reserve.be en op Instagram: @la_reserve_knokke

19. De nieuwe gastrobar van Benjamin De Buck

De voormalige tweesterrensommelier van restaurant Vrijmoed slaat na tien jaar trouwe dienst zijn vleugels uit. Voor een eigen project, samen met zijn partner, kiest Benjamin De Buck opnieuw voor Gent. In een historisch centrumpand zal hij een (gastro)bar openen. Als gastheer en sommelier met een ontembare liefde voor lekker eten wil hij gasten verwelkomen met een uitstekende wijnselectie in een laagdrempelige formule. Wie een glas wil drinken is welkom, maar ook wie de avond van A tot Z met lekkernijen ingevuld wil zien, komt aan zijn trekken. Klein maar fijn, meteen een plek waar wij willen zijn.

Open vanaf de zomer, ergens in Gent

20. Het nieuwe restaurant van chef Maxime Maziers

Als jonge chef een instituut uit 1975 verderzetten: doe het hem maar na. Maxime Maziers nam in 2018 het restaurant van legendarische chef Jean-Pierre Bruneau in Ganshoren over. Samen met zijn broer Bertrand zette Maxime de klassieke maar pure Bruneau-stijl naar zijn hand. Anno 2023 blijft hij die visie op gastronomie trouw, maar kondigt hij een verhuis naar een kleinschaliger pand in de Zavelwijk aan. Waar en hoe, dat is voorlopig nog koffiedik kijken. Zeker is dat Maxime in de potten zal blijven roeren en Bertrand als sommelier de glazen vult.

Open vanaf tweede helft 2023. Zavelwijk in Brussel, maximemaziers.be

21. Het nieuwe restaurant van chef Arno Depoorter

Restaurant Passage is een vaste gastronomische waarde in de Westhoek. Chef Arno Depoorter en gastvrouw Hermien Vermeulen werkten zich van bij de start in de kijker met dagverse en lokale producten, veelal afkomstig uit de eigen moestuin. Voor het najaar kondigen ze een verhuis naar de Westkust aan, ergens ‘tussen ­Koksijde en Westende’. En daar komt een conceptwisseling bij kijken: de keuken zal veel meer op de zee geënt zijn en Arno wil vaker het contact met zijn gasten opzoeken.

Open vanaf de herfst. Ergens aan de Westkust, passagepoperinge.com en op Instagram: @passagepoperinge

Vlak bij Bar Bask in Ledeberg komt een laagdrempeliger, kleiner zusje met pinxtos: Taberna Bask. Beeld Jules August

22. Taberna Bask

Sam D’Huyvetter is wat je noemt verslingerd aan de Baskische eetcultuur, waarin grillen tot een kunst wordt verheven. Op wandelafstand van het grandioze Bar Bask (Ledeberg) plant hij tegen het einde van het jaar het laagdrempelige Taberna Bask te openen. Bij dit kleine zusje van Bar Bask zal je zonder reservatie de hele dag door kunnen aanwaaien voor de typische pinxtos (denk aan de klassieke prikker met olijf, peper en ansjovis om in de sfeer te komen), een gezellig pintje aan de toog of een aperitief zonder einde. Samen met zijn team, bestaande uit firestarters Gilles ­Bogaerts, Jordin Michiels en Florian Duyck, belooft hij het Baskische vuur de komende jaren nog hoger te doen oplaaien.

Open vanaf de winter. Op wandelafstand van Bar Bask, Gent, barbask.be en op Instagram: @bar_bask

Kobe Desramaults kookte afgelopen zomer al op een Siciliaans strand, nu bereidt hij de verhuis naar een nieuwe locatie op het eiland voor. Beeld Diego Franssens

23. Het nieuwe restaurant van chef Kobe Desramaults

Het buitenlandse restaurant waar dit jaar de meeste Belgen zullen verzamelen, is wellicht de nieuwe thuis van chef Kobe Desramaults. Afgelopen zomer kookte hij nog aan een Sici­liaans strand. Momenteel bereidt hij de verhuis naar een nieuwe locatie op het eiland voor, waarvoor hij de volledige inboedel van Chambre Séparée laat overbrengen. Omdat ­Kobes vertrek uit ons land nog altijd als een verlies voor onze cultuur aanvoelt, kijken we reikhalzend uit naar het nieuwe project van de eigenzinnigste der chefs. Je kunt ervan op aan dat het kleinschalig, artistiek, compromisloos en onvergetelijk wordt.

Open wanneer het opent. Op Sicilië. Op Instagram: @kobedesramaults