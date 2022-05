Test Moederdag

Oermoeder of slummy mummy? Doe de test en ontdek welk type moeder u bent

Test: welk type moeder bent u? Beeld Getty/Shutterstock

Dit weekend worden alle mama’s in de bloemetjes gezet. Maar welk type moeder bent u? Bent u vooral blij als uw kinderen ‘s avonds nog heel zijn? Is uw agenda een kleurboek met alle hobby’s van uw kroost? Bent u eerder een tigermom of meer een slummy mummy? Lees hier meer over de tien moedertypes en doe zelf de test.