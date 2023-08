Ode aan de klotereis: ‘Als het vlekkeloos was verlopen, hadden we nooit nummers uitgewisseld’

Een reis vol ellende achter de rug? Geen ramp. Wees dankbaar voor de levensles, de relatietest of simpelweg het smeuïge verhaal dat u nog jaren kunt vertellen. ‘Die hertengoulash met de overgebleven kampeerders staat in mijn geheugen gegrift.’

“De onverharde weg naar onze camping was zo verzadigd door de neerslag dat de helft gewoon was weggedreven. Dichter naar de vallei toe zagen we dat er overal kolkende rivieren waren ontstaan, helderblauw water vermengde zich met modderstromen waar bomen in zwommen. Er waren grote stukken van de bergwand losgekomen. Ik dacht: dit komt niet meer goed.”

De familievakantie in Slovenië bracht niet meteen het idyllische kiekje waar De Morgen-fotograaf Tim Dirven (55) op gehoopt had, eerder een glimp van de apocalyps. Een dag voordien parkeerde hij zijn camper nog hoog en droog in de Alpen, nabij de stad Kamnik. “Die avond begon het weer om te slaan. Het getik in de camper werd steeds luider, tot we dachten: ‘Nu kan het toch echt niet harder?’ Maar dan nog was er een overtreffende trap, alsof er een bijna Bijbelse zondvloed over ons hoofd werd gekiept.”

Wakker gemaakt worden door een Fransman die luidkeels ‘la route est bloquée’ roept, was geen deel van de reisplanning. Net zoals de evacuatie met een helikopter, van waaruit Dirven en zijn familie hun camper steeds kleiner zagen worden op het groene berglaken.

In juli werd de familie van ‘De Morgen’-fotograaf Tim Dirven geëvacueerd uit camping Kraljeb Hrib in Slovenië na noodweer. Beeld Tim Dirven

Op wel meer populaire vakantiebestemmingen was het deze zomer vroegtijdig gedaan met de pret. Bosbranden op Rhodos of Tenerife plaatsten gezinnen op wandelafstand van een vlammenzee, terwijl ze de nacht doorbrachten op het strand of op handdoeken op de hotelparking. Vuistdikke hagelbollen boorden zich een weg door autoruiten en vliegtuigbekledingen rondom het Italiaanse Gardameer. Hitterecords legden toeristen lam onder de airco van hun hotelkamer.

Toch landden de Belgische Jamboree-gangers niet met doffe ogen op de luchthaven in Zaventem, nadat het grootste scoutskamp ter wereld in Zuid-Korea een kopje kleiner was gemaakt door een tyfoon. Ja, het was “helemaal anders dan verwacht”, maar tegelijk was “onvergetelijk” het trefwoord van de reis. Tranen van geluk liepen over de wangen.

Het ‘nu’

Volgens een Nederlandse bevraging uit 2015 hebben vier op de tien reisgangers weleens een mislukte vakantie meegemaakt. Tegenvallend weer vormt slechts een kwart van de oorzaken. Vooral tegenvallende accommodatie of transport blijkt in bijna de helft van de klotereizen roet in het eten te gooien. Ook hommeles in het gezelschap of ziekte zijn vaak voorkomende redenen.

Aanvankelijk zorgt zoiets meestal voor grote ontgoocheling “omdat er een schending van het verwachtingspatroon plaatsvindt”, stelt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent). En als we iets aan een reis vastlijmen, dan wel een batterij aan verwachtingen.

De rivier Kamniška Bistrica trad buiten haar oevers en sleurde alles mee op weg naar het stadje Kamnik. Beeld Tim Dirven

Voor een gemiddeld bedrag van 2.182 euro, aldus Europ Assistance, koopt een Belgisch gezin niet zomaar een reis. Veel mensen verwachten niets minder dan hét hoogtepunt van het jaar, een stukje welzijn ook – want onderzoek toont dat we gelukkiger worden van reizen. Liefst omvat het pakket: ontspannen, alle zorgen even wegspoelen, tijd spenderen met het gezin, nieuwe culturen ontdekken. Als je dan plots je eigen koffer niet ziet verschijnen op de bagageband, durft er al eens kortsluiting te ontstaan.

Kan een ellendige reis ook iets positiefs zijn? Laat ons daarvoor even kijken naar de factoren die ons geluk op reis drijven. Een ervan is autonomie, stelt Vansteenkiste. “We hebben een grotere vrijheid om te beslissen wat we écht willen doen.” Voor wie dan denkt aan bakken en bruinen of een bergtop beklimmen, vormt een wolkbreuk een streep door de rekening.

Maar er zijn ook andere invullingen mogelijk, zoals dat populaire adagium waar we zo graag mee pronken: in het ‘nu’ leven. Iets waar de meeste mensen notoir slecht in zijn, want terwijl ze de Mont Ventoux bestijgen, bedenken ze al welke spiesjes ze ’s avonds op de barbecue zullen leggen. Nagenieten van dat fenomenale uitzicht? Toch maar even checken of de collega’s het al geliket hebben op Instagram.

Ellende dwingt je in het nu. “Er was geen elektriciteit meer, zelfs het internetverkeer lag helemaal plat”, zegt Dirven, die op de Sloveense camping een sociaal experiment zag ontvouwen. “Toen het eerste rescueteam kwam, kregen we de keuze: meevliegen of blijven. Sommigen maakten meteen hun valiezen, anderen voelden de drang om als een politieagent te gaan coördineren. Wij besloten om nog een dag af te wachten, want we vreesden één grote chaos in de vallei.”

De toegangsweg werd op een tiental plaatsen onderbroken door aardverschuivingen. Beeld Tim Dirven

Met acht bleven ze achter op de camping, samen met de uitbaters. Die haalden het eten uit de ontdooiende frigo’s, deelden zelfs gratis maaltijden uit aan wildkampeerders die compleet verdwaasd maar dankbaar het aangeboden stukje beschaving verorberden.

“Dat heeft voor een erg speciale band gezorgd. Nu nog staan we voortdurend met die mensen in contact, we hebben elkaar goed leren kennen en zelfs adressen uitgewisseld om op bezoek te gaan bij elkaar”, zegt Dirven, die toegeeft: “Dat was nooit gebeurd als die reis vlekkeloos was verlopen. De hertengoulash die we samen met de overgebleven kampeerders gegeten hebben, staat in mijn geheugen gegrift.”

Relatietest

Verbondenheid is dan ook een andere, belangrijke geluksdrijver, en die wordt door een portie tegenslag – groot of klein – op de proef gesteld. Denk maar aan de geweldige film Turist uit 2014, waarin een man zijn gezin in de steek laat wanneer een sneeuwlawine een terras op de skipiste nadert – en dat later staalhard ontkent. Een minuut onheil blijkt achteraf goed voor een chalet vol existentiële relatievragen.

Relatietherapeuten zien niet voor niks het aantal breuken stijgen na de zomer. Verwachtingen botsen met realiteit, gedragingen raken uitvergroot. Dan durft irritatie en venijn wel eens de bovenhand van romantiek te halen.

Vele toeristen zaten vast. Een luchtbrug per helicopter werd georganiseerd om iedereen uit het gebied te evacueren. Beeld Tim Dirven

Wat het ‘gemiddelde effect’ is van een klotereis op onze relaties met geliefden, gezinsleden of vrienden, valt moeilijk uit te klaren, zegt Vansteenkiste. Maar dat er wel een positieve twist mogelijk is, bewijst het verhaal van Katrien Wauters. Zo’n twintig jaar geleden stapte ze in een bootje met haar lief – vandaag haar echtgenoot – en dat bleek niets minder dan een Temptation Island-ervaring avant la lettre.

“Vlak voor we gingen samenwonen, trokken we naar Zweden voor een kanotocht over rivieren en meren”, begint ze haar relaas voor de tigste keer. “Alles verliep voorspoedig. We werden in een niemandsland gedropt met onze boot, kwamen de hele dag geen levende ziel tegen en hadden ons tentje opgezet tussen de veldbloemen met zicht op de rivier. De avonden zijn er lang in de zomer, het was volop genieten.”

De enige smet op die eerste vaardag: haar man kreeg wat last van maagpijn. “Wellicht het voedselpakket dat we meekregen van de organisatie, dachten we toen nog. Maar hij kon de hele nacht niet slapen, de pijn werd steeds scherper. Uiteindelijk besloten we rond vijf uur ‘s ochtends om alles achter te laten, de kano in het water te laten en terug te roeien. Dat laatste moest ik zo ongeveer alleen doen.”

Een half uur stroomopwaarts vonden ze een kleine nederzetting, en bij het eerste huis deed een oudere vrouw de deur open, paraplu in de hand. Wonder bij wonder bleek het een dokter te zijn. “Een neurologe op pensioen. Ze onderzocht mijn man, zag meteen dat het ernstig was en reed ons naar het ziekenhuis.” Daar wachtte een lange operatie, want het bleek een vrij gecompliceerde blindedarmontsteking. De reis eindigde met een opengeklapte passagiersstoel in ruglig terug naar België.

‘Die hertengoulash die we samen met de overgebleven kampeerders gegeten hebben, staat in mijn geheugen gegrift’, zegt De Morgen-fotograaf Tim Dirven. Beeld Tim Dirven

“Op het moment zelf sta je niet echt stil bij wat je meemaakt, je doet gewoon wat nodig is. Maar het is een fantastische relatietest gebleken, we waren helemaal op onszelf aangewezen – smartphones waren er nog niet. Na de reis wisten we vrij zeker: dat zit hier wel goed.”

Terugblikken op die ene dramatische vakantie doen ze nog steeds geregeld. “Onlangs nog, op de vijftigste huwelijksverjaardag van mijn ouders, werd het verhaal weer eens opgerakeld. Ik vertel het nog altijd met veel plezier. Eigenlijk zou ik die reis graag ooit nog eens opnieuw willen maken.”

Regen in Palm Springs

Over het totaaleffect van op reis gaan hoeven we ons sowieso geen grote illusies te maken. Voor het boek De kunst van het vakantievieren deed arbeids- en organisatiepsycholoog Jessica De Bloom (Rijksuniversiteit Groningen) bevragingen en stelde vast: na één werkweek zagen de meeste proefpersonen hun positieve gevoelens alweer verdwijnen.

Vakantie is dan ook meer dan enkel tijdverdrijf op de bestemming. Onderzoek toont dat de voorpret – het uitkijken naar – en de napret – het terug ophalen van – minstens even belangrijk zijn om ons met geluk te injecteren. En wat levert het spannendste verhaal op? Een dosis ellende of een rimpelloze reis?

Jeugdauteur Luc Descamps (61) baseerde zijn bestverkopende boek En ik dan? op een reis die hij tien jaar geleden naar de Verenigde Staten maakte met zijn vrouw en ene Murphy – u weet wel, die gast van de wet die stelt dat alles dat verkeerd kan gaan, ook effectief verkeerd gaat. “Het grappige is: in een aantal recensies las ik dat de plot nogal ongeloofwaardig was, omdat niemand zo veel pech kan hebben op reis. Terwijl alles wat ik beschrijf echt gebeurd is.”

Het begon met een vliegtuig dat niet wilde opstijgen in Zaventem door een file op de startbaan, vervolgde met een stewardess die bij hun overstap in Heathrow (erg vriendelijk) verkondigde: “Het vliegtuig staat er nog, maar u mag er niet op.” Na een slapeloze nacht in Londen bleek een volgende vlucht nog meer ellende te brengen, want in Los Angeles waren de koffers verdwenen.

“Na ontelbare telefoontjes en stress, is die van mijn vrouw na drie dagen opgedoken. Mijn koffer is twee weken onvindbaar gebleven. Dus gingen we naar een grote Amerikaanse supermarkt alles van kleren en gerief inkopen. De maten bleken er helemaal anders dan bij ons, ik heb heel de reis met te grote onderbroeken rondgelopen.”

Zo gaat het nog wel even door. Een kredietkaart die geblokkeerd werd, omdat er nogal grote sommen geld gespendeerd werden aan niet heel erg toeristische zaken. Een keelontsteking. Een volle dag regen in Palm Springs “waar het volgens inwoners maximaal twee dagen per jaar regent”, zegt Descamps. “Toen in het midden van de woestijn plots een rood autolampje begon te branden, kreeg mijn vrouw de slappe lach. Ik dacht: wat is hier in godsnaam grappig aan?”

Dirven kreeg uiteindelijk via zijn verzekering vier vliegtuigtickets voor zijn gezin. Zijn camper is hij afgelopen weekend gaan oppikken. Beeld Tim Dirven

Zijn vrouw stelde een lijst op met alle pech, als leidraad voor een boek. “Dat boek is nu aan een vijfde druk toe, en is zelfs een reeks geworden. Mensen lachen blijkbaar erg graag met mijn miserie.”

Meer zelfs. Descamps lacht er nu zelf heel smakelijk mee. “Ik nam mezelf toen enorm au sérieux, het neurotische hoofdpersonage in het boek is een uitvergroting van mezelf. Die reis heeft me veel zelfrelativering gegeven. Op het moment zelf geloof je dat je nooit meer een normale dag zal meemaken, achteraf besef je dat alles goed kan komen.”

Naast ellende bracht de reis namelijk ook veel pracht, die na zo’n reis nog zoeter smaakt. “Uit pech komt ook iets moois voort. Zo kwam de eigenaar van het Palm Springs Hotel spontaan aanzetten met een fles champagne, en bood iemand anders ons spontaan hotelkorting aan toen ze ons relaas hoorden.”

Seizoen om zeep

Toegegeven: uit pech komt vaak ook iets lelijks voort. Het relaas van alle rampspoed bij thuiskomst kunnen navertellen, is bijvoorbeeld niet iedereen gegeven – voor nabestaanden kan dat een litteken blijven, als bijvoorbeeld het lichaam van een backpacker nooit gevonden wordt. En in het geval van bosbranden, neerslagbommen of tyfoons zijn er naast beteuterde toeristen ook inwoners die eventjes geen thuis meer hebben.

De camping waar Dirven verbleef is om zeep. ‘Het zal maanden duren om die plek op te lappen.’ Beeld Tim Dirven

Tim Dirven kreeg, nadat ze bij een tweede evacuatieronde verplicht de vlucht vooruit namen, via zijn verzekering direct vier vliegtuigtickets voor zijn gezin. Zijn camper is hij afgelopen weekend gaan oppikken.

“Voor de uitbater van de camping is het een ander verhaal”, zegt Dirven. “Niet alleen is zijn hele seizoen om zeep, het zal maanden duren om die plek op te lappen. Bovendien had hij een huis in aanbouw voor zijn gezin, dat twee meter onder water is komen te staan. Toch is hij meteen voor iedereen beginnen koken. Die drive was ongelofelijk om te zien.”

Een klotereis wenst u dus maar beter niemand toe. Maar wanneer u toch in panne staat langs de Route du Soleil, besef dan dat een op de acht Vlamingen zich geen week vakantie per jaar kan veroorloven, en denk even aan Martine Tanghe: “Hou vol. Het komt allemaal weer goed.”