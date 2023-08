Obesitas bij honden en katten: ‘Probleem even groot als bij mensen’

Ongeveer de helft van onze honden en katten is te dik. Overgewicht leidt bij huisdieren, net zoals bij mensen, tot grote gezondheidsproblemen. Wanneer is je hond of kat te zwaar? Hoe houd je je huisdier op het juiste gewicht? En hoe pak je een dieet voor je viervoeter aan? ‘Je kunt katten ook doen bewegen.’

Tandensticks, kattensnoepjes en hondenkoekjes: we geven ze met de beste bedoelingen aan onze viervoeters. Maar die extraatjes zijn ook een van de redenen waarom huisdieren te dik worden. En wat de gevolgen daarvan zijn, zien ze elke dag in de Healthy Weight Clinic, de Belgische obesitaskliniek voor honden en katten. Daar, op de campus van de UGent, behandelen professor Myriam Hesta en haar team huisdieren met overgewicht: “Eén ding is zeker: obesitas is bij honden en katten een even groot probleem als bij mensen.”

Wanneer is een hond of een kat te zwaar?

“Wij werken met een lichaamsconditiescore van 1 tot 9, waarbij 4 en 5 een normaal gewicht is, 6 en 7 overgewicht en 8 en 9 obesitas. De gouden tip: hoe sneller je erbij bent, hoe beter. Want hoe minder overgewicht, hoe makkelijker een dier kan afvallen en hoe minder negatieve effecten op de gezondheid. Helaas wachten baasjes veel te lang om in te grijpen.” Meer zelfs: zeven op de tien baasjes vinden het gewicht van hun huisdier prima, ook al heeft de helft overgewicht.

Hoe weet je wanneer je kat of hond op dieet moet?

“Weeg je dier regelmatig en bespreek het gewicht met je dierenarts. Dan kan je al ingrijpen wanneer je nog maar een kleine gewichtstoename merkt. Je kan zelf ook de lichaamsconditiescore vaststellen: je mag de ribben niet zien, maar moet ze wel makkelijk kunnen voelen. Als je echt moet duwen om een rib te voelen, is het foute boel.”

Beeld Getty Images

Is er een verschil tussen een hond en een kat?

“Ja, typisch voor katten is de vetopstapeling aan de buik. Mensen komen dan bij de dierenarts omdat ze denken dat hun kat een buikbreuk of een -tumor heeft, terwijl het vaak ‘enkel’ om obesitas gaat.”

Wat zijn de gevolgen van overgewicht?

“Onder meer orthopedische problemen. De dieren hebben moeite met stappen, honden zijn snel buiten adem, kunnen niet goed meer tegen de warmte. Katten kunnen niet meer in de zetel springen of zichzelf goed wassen. Dikke katten hebben bovendien een grote kans op suikerziekte en blaasstenen. En misschien nog het allerbelangrijkste: obese dieren hebben een verkorte levensduur. Honden met overgewicht leven 1,8 jaar minder lang. Ook hun levenskwaliteit is minder.”

Hoe komt het dat onze huisdieren zo dik zijn?

“Sommige rassen, zoals de labrador en Britse korthaar, zijn om genetische redenen gevoeliger voor overgewicht. Ook sterilisatie en castratie spelen een rol. Dat kan de energiebehoefte van een dier met 30 procent naar beneden halen. Maar meestal is de oorzaak een combinatie van foutieve voeding en te weinig beweging.”

Net zoals bij mensen dus.

“Inderdaad. We zien dat de hoeveelheid voeding die baasjes geven dikwijls wel oké is, maar het probleem is alles wat hun dier daarnaast nog krijgt: koekjes, kauwbotten of tafelrestjes. Geef dat niet. En doe je dat toch, verminder dan hun gewone voeding. Zorg ook voor genoeg beweging en ga wandelen met je hond. Hem even in de tuin laten rondlopen, is niet voldoende.”

Met een kat kan je moeilijk gaan wandelen…

“Maar je kan wel voedsel inzetten om hen te laten bewegen. Je kan voedselpuzzels kopen of zelf iets maken met wc-rolletjes waarin je de korreltjes verstopt. Of verspreid hun korrels in huis en laat hen zo de trap op en af lopen.”

Beeld Shutterstock / Veda J Gonzalez

Hoe efficiënt is lightvoeding?

“Die kan preventief worden gebruikt om overgewicht te voorkomen, maar is niet geschikt om af te vallen. De meeste lightvoeders bevatten minder vet en meer vezels, waardoor ze minder calorieën bevatten dan gewone voeding. Maar de vet- en vezelgehaltes verschillen sterk. Je vergelijkt dus best de verschillende producten voordat je er eentje kiest.”

Hoelang duurt het gemiddeld voor een dier weer op gewicht is?

“Dat hangt af van hoeveel ze moeten afvallen. In het begin gaat dat makkelijker, dan rekenen we op 2 procent van het lichaamsgewicht per week. Op het einde is dat nog maar 0,5 procent. Gemiddeld is er een gewichtsverlies van 1 procent gewicht per week. Als een hond dus 40 procent te veel weegt, duurt zijn traject 40 weken of meer dan negen maanden.”

Hebben ze nadien ook last van het jojo-effect?

“Van de dieren die starten met een behandeling, bereikt ongeveer de helft een normaal gewicht. Maar op lange termijn behoudt slechts 50 procent van hen het streefgewicht. Gelukkig blijft bij honden de gewichtstoename nadien beperkt. Daarnaast wil ik benadrukken dat elk gewichtsverlies, hoe klein ook, een positief effect op de gezondheid van het dier heeft. Honden met overgewicht manken bijvoorbeeld minder wanneer ze 5 à 8 procent gewicht verliezen.”

Zo hou je je huisdier op het juiste gewicht: • Laat je dier regelmatig wegen of doe het zelf. Noteer het gewicht, want bij kleine dieren telt elke 100 gram.

• Zorg dat de voeding aangepast is aan je dier. Gesteriliseerde of gecastreerde dieren hebben minder energie nodig. Geef hen vetarme en vezelrijke voeding, of voeding voor gesteriliseerde dieren.

• Geef geen tafelrestjes.

• Geef je extra’s, zoals tandensticks of snoepjes, trek die calorieën dan af van de normale voeding. Of zoek alternatieven: hou bijvoorbeeld een deeltje van de gewone voeding apart om als snack te geven.

• Katten doe je bewegen met voedselpuzzels of door hun korrels doorheen het huis te verspreiden.

• Ga vaak genoeg wandelen met je hond.

Inge is het baasje van Nala: ‘Ik zag zelf ook wel dat haar gewicht niet meer oké was’

Eén van de patiënten die opgevolgd worden door de Health Weight Clinic is Nala, de vijfjarige toller van Inge Lauwyck. “Ik heb altijd problemen gehad met Nala’s voeding”, zegt Inge. “Als puppy at ze regelmatig niet en begon ze te galbraken. Omdat eten zo moeilijk ging, begon ik stukjes kaas of wat vlees tussen haar brokken te mengen. Ik gaf haar ook tandensticks en koekjes. Maar eigenlijk was dat te veel en begon ze kilo’s bij te komen. Ik zag zelf ook wel dat dat niet meer oké was.”

“Toen we in april bij de obesitaskliniek terechtkwamen, woog Nala 26,5 kilo, terwijl dat eigenlijk maar 20,4 kilo mag zijn. Gelukkig had ze nog niet echt last van haar overgewicht. Ik merkte tijdens onze wandelingen wel dat ze niet meer zo fit was. Als ik haar riep, bleef ze staan tot ik bij haar was, terwijl ze anders altijd meteen naar mij kwam toegelopen. Ondertussen ze is 2 kilo afgevallen en ze is nu al een stuk fitter. Ze speelt weer met andere honden en ze loopt weer naar mij toe. Ik ga vier, vijf keer per week een uurtje met haar wandelen en in de kliniek hebben ze een heel voedingsplan voor haar uitgewerkt.”

“Nala krijgt nu drie keer per dag 63 gram korrels gemengd met 68 gram natte voeding. En daarnaast mag ze nog vijf kleine koekjes en een halve wortel hebben. Dat is niet zoveel, maar ze heeft er genoeg mee. Ik weeg haar voeding nu ook exact af, want als je de maatbekers gebruikt die bij hondenvoeding zitten, is de hoeveelheid toch nooit helemaal correct. En als ze nu in de keuken om een hapje bedelt, krijgt ze een stukje wortel. In een half jaar tijd zouden alle kilo’s eraf moeten zijn.”