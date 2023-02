Nu al boeken voor tijdens de Biënnale: 3 fantastische logeeradressen in Venetië

Van plan om tussen 20 mei en 26 november de Biënnale in Venetië te bezoeken? Boek dan tijdig logement.

Combo

Een jezuïetenklooster uit de twaalfde eeuw huist een boetiekhostel met moderne privékamers, studio’s en dorms. Alles ademt hier geschiedenis uit – van de monumentale trapzaal uit marmer tot de met geurende appelsien­bomen gevulde binnenkoer. De kloostergang ernaast leent zich uitstekend tot spontane overpeinzingen. Niet in een filosofische beu? Haast je naar het terras van de bar, waar je met zicht op een kanaal kunt genieten van spritz en cicchetti, de tapas van Venetië.

Vanaf 67,15 euro/nacht (privékamer), www.thisiscombo.com/location/venezia

Novecento Beeld rv

Novecento

Achter de zware houten deur van een oud palazzo, op tien minuten wandelen van het San Marcoplein, verschuilt zich een goed bewaard geheim. De bibliotheek, woonkamer en negen slaapkamers van Novecento husselen mediterrane en oosterse invloeden. Denk wandkleden, vloeren van marmer of hout, Marokkaanse tapijten, zijden gordijnen en smeedijzeren hemelbedden. Dit verfijnde hotelletje werkt volledig plasticvrij.

Vanaf 169,50 euro/nacht, www.novecento.biz

Casa Caburlotto Beeld rv

Casa Caburlotto

In Casa Caburlotto serveren de nonnen je ontbijt. Dit oude klooster diende meer dan een eeuw als gemeenschapschapshuis waar mensen spiritueel kunnen bezinnen. De ingetogen kamers dragen religieuze toetsen – een kruisje hier, een schilderij daar. Maar je hoeft niet gelovig te zijn om hier te verblijven. Knal in het centrum en vlak bij het treinstation is dit ook een prima uitvalsbasis om Venetië te verkennen. Achteraf kom je tot rust onder een magnolia in de verstilde tuin.

Vanaf 84,50 euro/nacht, www.casacaburlotto.it