Nu al aan het smelten? Zo kunt u eten, slapen én koel blijven vandaag

Het is extreem heet vandaag en er liggen nog heel wat bloedhete dagen in het vooruitzicht. Om u zo goed als mogelijk bij te staan in uw zoektocht naar verkoeling zocht De Morgen zeven recente en relevante artikels bijeen. ‘Het is echt superbelangrijk om deze zomer zo weinig mogelijk gas en elektriciteit te verbruiken.’

Om het warme weer te trotseren zullen velen naar enkele oude gewoontes teruggrijpen. Denk maar aan die koude douche voor bedtijd. In veel huishoudens zal de koudwaterkraan de komende dagen ongetwijfeld overuren draaien. Toch is een lauwe douche eigenlijk beter dan een ijskoude, volgens milieugezondheidskundige Koen Schoeters. “Als je huid het te koud krijgt, zullen je bloedvaten samentrekken. Op het moment zelf voelt dat dan wel goed, maar daardoor ga je minder afkoelen achteraf. Bij een lauwe douche is er een goede balans tussen warmteafgifte en het aangename, verfrissende gevoel.”

Hetzelfde geldt voor de keuze tussen koude en warme dranken, zegt Schoeters: “Door een warme drank zoals koffie gaan je bloedvaten openzetten, waardoor je meer warmte afgeeft. Als je heel koude dranken drinkt, krijg je het tegenovergestelde effect.”

Experten nemen vijf volkswaarheden over warm weer onder de loep, en onderscheiden feiten van fabels. Lees het volledige artikel.



Maar wat doet u dan wél best om het hoofd koel te houden? Het warme weer kan immers tot productiviteitsdalingen en gezondheidsproblemen leiden.

Om te beginnen is het geen slecht idee om de wekker wat vroeger te zetten dan gewoonlijk. Wie ’s ochtends vroeg de ramen al opent, plukt daar namelijk de hele dag lang de vruchten van. Het is daarbij belangrijk om ook op de luchtcirculatie te letten. Twee openstaande vensters aan weerszijden van een woning hebben een verfrissender effect op de kamertemperatuur dan wanneer ze aan eenzelfde gevel geopend zijn.

Daarna volgt ‘de belangrijkste maaltijd van de dag’, waar mensen niet altijd zin in hebben als het heet is. Maar wie het ontbijt toch niet wil missen, ruilt de vertrouwde boterham of kom met cornflakes misschien beter in voor een gezondere maaltijd. “Mensen kunnen dan beter komkommers, watermeloenen of kerstomaten eten. Die producten bevatten meer vocht.”

Zodra de avond valt en de temperaturen dalen, wordt het belangrijk om voorbereidingen voor een goede nachtrust te treffen. Johan Verbraecken, medisch coördinator bij het slaapcentrum van het UZA, vertelt dat de ideale temperatuur om in te dommelen tussen 16 en 20 graden schommelt. “Het kan daarom interessant zijn om enkele uren voor je naar bed gaat de airco al aan te zetten, zo kan de kamer al afkoelen”, zegt hij. Mensen met luchtwegenproblemen kunnen dergelijke systemen echter best afzetten zodra ze zelf gaan slapen.

Lees het volledige stappenplan om de dag door te komen zonder al te veel te zweten.



Valsspelen kan natuurlijk ook. Een mobiele airco bijvoorbeeld lijkt dan een veel simpelere oplossing dan vroeg opstaan. En nog snel en goedkoop ook. Maar is dat ook zo? Docent bouwfysica Jelle Laverge (UGent) geeft koele raad.

Zo is het belangrijk om te bekijken welke elektriciteit u gebruikt. Laverge: “Want wanneer brengen zonnepanelen het meeste op? Wanneer de zon het sterkst schijnt, en net dan heb je ook de meeste koelvraag.” Op die manier is er ecologisch dus niet zo’n probleem. Het wordt een ander verhaal als je elektriciteit van het net begint te halen: “Want dan veroorzaak je een piek op het elektriciteitsnet en worden de meest vervuilende centrales ingeschakeld om de vraag op te vangen.”

Hoe vervuilend zo’n mobiele airco net is, en hoe u die toch slimmer en duurzamer kunt gebruiken, leest u hier.

Nog beter dan al die moeite doen om uw huis af te koelen, zou kunnen zijn om het koel te houden in de eerste plaats. En opvallend genoeg is een van de beste manieren om dat te doen ook net een oplossing om er tijdens de winter warm bij te zitten: isoleren.

Door muren, ramen en dak te isoleren houden bewoners niet alleen de kou, maar ook de warmte beter buiten. Geen wonder dat in Zuid-Europese landen, zoals Spanje en Italië, de huizen voorzien zijn van dikke en solide wanden. Extra voordeel van isoleren tegen de warmte is dat het komende winter ook helpt bij het besparen van gasverbruik. En wie het graag natuurlijk houdt, kan overwegen om een groene gevel aan te leggen. Die vormt een eerste schild tegen de warmte, en zo kunt u isoleren zonder dat er schuim of isolatievlokken aan te pas komen. Planten, bomen en struiken rond het huis hebben trouwens sowieso een dempende werking, doordat ze schaduw geven.

Lees het volledige artikel voor nog meer slimme tips om huis en hoofd proactief koel te houden.

Luisterpauze ▶ Tijd om onze huizen voor te bereiden op de hitte: ‘Goed isoleren is belangrijk, maar je krijgt de warmte niet meer buiten’

Tuineigenaars moeten naast huis en hoofd natuurlijk ook zorgen dat hun tuin de hitte overleeft. Geen paniek: met het juiste beheer en een minimum aan inspanning, maakt u er zelfs in tijden van droogte een groene oase van.

Het eerste gebod voor de klimaatbewuste tuinier is om te allen tijde de bodem bedekt te houden, want kale grond droogt veel sneller uit. “Dat kan door bodembedekkende planten in te zetten, zoals bosaardbei of maagdenpalm”, zegt Werner Van Craenenbroeck, die het project De Tuinrangers van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) leidt. “Je kan ook een mulchlaag tussen de planten aanbrengen, die kan bestaan uit compost, verhakkeld snoeihout of grasmaaisel.”

Verdere stappen naar een groene oase onder de zon vindt u hier.

Wat u ook onderneemt om het stijgende kwik te trotseren, denk eraan dat we een energie- en prijzencrisis doormaken. Want naast het stijgende elektriciteitsgebruik in de zomer, onder meer door airco’s, zien we op warme dagen ook weinig wind. Waardoor we nog minder hernieuwbare energie produceren. Joannes Laveyne, energie-expert van de UGent, waarschuwt dan ook voor energieverslindende verkoeling en hoe die de energievoorraad voor deze winter kan hypothekeren.

“Het is echt superbelangrijk om deze zomer zo weinig mogelijk gas en elektriciteit te verbruiken. Ook al betekent dat dat je een beetje moet afzien in deze hoge temperaturen, het zal ons wel helpen om deze winter niet in de koude te zitten. Het stoort me enorm dat de federale regering niet sneller met een actieplan op de proppen komt. In Duitsland hebben ze wel al draconische maatregelen getroffen. De straatverlichting wordt ’s nachts gedoofd en in overheidsgebouwen blijft de airco uit. Gewoon omdat de Duitse regering beseft dat iedere kilowattuur die nu wordt gespaard, gunstig is voor het najaar.”

Lees meer over de impact van onze verkoeling op onze energievoorraad.

Wie tot hier is geraakt, vraagt zich misschien af: hoe is het zover kunnen komen dat we allerhande tips nodig hebben om aan de warmte te ontsnappen? Nog niet zo heel lang geleden was de zomer, met zijn zonnige avonturen en zwoele nachten, tenslotte een publiekslieveling. Maar stilaan is het een seizoen dat zorgen baart, dankzij ondraaglijke hittegolven en droogte. En alle slimme hulpmiddelen en inzichten ten spijt, gaan we steeds warmere zomers tegemoet. Hoe kunnen we daarmee leren leven?

Journalist Lotte Beckers, die sinds kort met stress opkijkt tegen de zomer, zocht het uit. De volledige reportage leest u hier.

