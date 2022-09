Nostalgie onder de arm: iconische ‘baguette’ van Fendi is helemaal terug

De iconische ‘baguette’ van modehuis Fendi viert haar 25ste verjaardag op de modeweek van New York. Anno 2022 is het lederwaar niet enkel een begerenswaardig accessoire, maar bovenal het symbool van een verlangen naar betere tijden.

Zeg niet zomaar handtas tegen een baguette, weet iedereen die ooit Sex and the City gezien heeft. In het derde seizoen van de serie wordt Carrie Bradshaw tegengehouden door een overvaller met een pistool. “Give me your bag” bromt hij tegen Carrie die verbouwereerd antwoordt: “It’s not a bag, it’s a baguette.”

It-bag

Eén zin, en de tas werd wereldberoemd. Het liep zodanig storm dat er voor het eerst in de geschiedenis van de accessoirewereld een wachtlijst aangelegd moest, wat van de baguette de eerste it-bag ooit maakte. Niet slecht voor een product waar het modehuis dat het uitbracht zelf niet echt achter stond. Silvia Venturini Fendi was amper drie jaar hoofd van de accessoirelijn van het Italiaanse label toen ze in 1997 de baguette uittekende. Ze was naar eigen zeggen geïnspireerd door de tijdloze elegantie van Françaises, die in haar hoofd ook steeds met een baguette onder de arm liepen - zo werd de gelijknamige schoudertas ook ontworpen: met een korte riem en een lang lijfje, zodat ze knus onder de oksel van diens eigenaar zou passen.

De zakelijk leiders van Fendi hadden hun twijfels; de mode was op dat moment eerder minimalistisch, terwijl de baguette een opvallend avondtasje was. Het bleek echter een goede gok. In het eerste jaar dat de tas op de markt was gingen er vlot honderdduizend exemplaren over de toonbank, en dat was nog voor Sex and the City het ding ook bij minder modeminnende mensen introduceerde. Vandaag bestaat de baguette in meer dan duizend verschillende uitvoeringen, met glitter, bont of borduurwerk.

Verjaardagsspektakel

Reden te meer voor een feestje, dacht het Italiaanse label dat afgelopen weekend een verjaardagsspektakel organiseerde voor het 25-jarige bestaan van de tas. Voor het eerst in diens geschiedenis showde Fendi de nieuwe collectie niet in Milaan, maar in New York, om het belang van de grootstad voor het succes van de baguette aan te stippen. De catwalk was bezaaid met verschillende versies en formaten van de baguette, onder andere dankzij samenwerkingen met iconische labels als Marc Jacobs, juwelengigant Tiffany’s en ook Sarah Jessica Parker mocht haar eigen baguette ontwerpen.

Een volledige collectie laten steunen op een tasje dat al een kwarteeuw beschikbaar is, lijkt een tikje overdreven, maar het modehuis speelt hiermee eigenlijk op veilig. De baguette was immers al voor deze festiviteiten aan een revival bezig. De hashtag #fendibaguette heeft momenteel 40 miljoen views op TikTok (ter referentie, in januari van dit jaar waren dat er nog 2,5 miljoen) en die views vertalen zich ook naar de garderobes. Volgens Rebag, een internationale website waar luxegoederen een nieuwe eigenaar vinden, was de baguette de meest ingetikte zoekterm in 2021. Ook de high end shop The RealReal liet al weten dat er in 2021 40 procent meer baguettes verkocht werden via de site dan in 2020. Om nog maar te zwijgen van de namaakexemplaren die in winkelstraten schaamteloos de etalages van grote ketens sieren.

Nostalgie op steroïden

Op zich is het natuurlijk niet bijzonder dat bepaalde kledingstukken letterlijk opnieuw van onder het stof worden gehaald. Modetrends zijn nu eenmaal cyclisch. Maar er lijkt meer aan de hand. Doorgaans worden slechts bepaalde elementen geherinterpreteerd, denk aan de karikaturale schouders van de eighties of de korte zomen van de sixties, maar jongeren vandaag omarmen de volledige lifestyle die het begin van dit millennium domineerde met een gusto die zelfs een wurgmoordenaar ambitieus zou vinden. Microrokjes, claw clips en brede broeken met lage taille vinden hun weg terug naar de winkelrekken, maar ook interieuritems of televisieseries die toen populair waren worden verorberd en verwerkt in TikTok-collages met titels als “Y2K aesthetic”.

Dat komt, enerzijds, omdat het internet het mogelijk maakt om al die relikwieën zonder te veel moeite op te duikelen. Anderzijds is de nostalgie op steroïden die deze revival aanvoert ook te begrijpen. Na de pandemie werd er ietwat naïef een periode van feesten en overdaad voorspeld, maar in plaats daarvan worden we overspoeld door de gevolgen van inflatie, klimaatverandering, de oorlog in Oekraïne en de bijbehorende energiecrisis. Alles aan de samenleving schreeuwt vandaag dat minzaam de vinger op de knip houden aan de orde is, en dus is het teruggrijpen naar de hedonistische periode eind jaren negentig en beginjaren tweeduizend een bevattelijke reflex. Het is escapisme in de vorm van stretchjurkjes, blote buiken en vlinderhaarspelden. Het is een meme met Paris Hilton die in een nachtclub danst in een topje met opschrift ‘Stop Being Poor’. Het is een paars glittertasje dat perfect onder je arm past zodat je je handen vrij hebt voor een cocktail en een sigaret.

Het is ook dat wat Fendi’s artistiek directeur Kim Jones probeerde te belichamen afgelopen weekend. “Ik wou geen traditionele verjaardagscollectie maken”, zegt hij in een persstatement. “Ik wou een feest organiseren om niet enkel de tas, maar ook de periode waarin die tas beroemd werd te vieren. Voor mij staat dat tijdperk nog altijd voor een gevoel van vrijheid en plezier, twee eigenschappen die ook de baguette herbergt.”