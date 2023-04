Nood aan comfortfood en gesmolten kaas? Deze enchilada-ovenschotel is de oplossing

Simpel, in het seizoen en vegetarisch of vegan: Louise De Brabandere gooit drie troeven in de blender.

Eenpansgerecht: de naam klinkt wat duf, maar uit één enkele pan kan veel lekkers komen. Zeker wanneer er, naast groenten en peulvruchten, ook een aanzienlijke hoeveelheid saus en gesmolten kaas bij komt kijken. Deze enchiladapan is in feite een rommelige, gedeconstrueerde enchilada. De gevulde en esthetisch opgerolde wraps maken plaats voor een heerlijke chaos van saus, butternut, bonen, specerijen, gescheurde tortilla’s en kaas, véél kaas.

De hoeveelheden steken niet zo nauw en hetzelfde geldt voor de ingrediënten. Geen blik bonen in huis maar wel mais? U eet liever paprika dan butternut, of in de koelkast staat nog een half bakje champignons die bijna rijp zijn voor de compostbak? Deze echiladapan kan het allemaal aan. Meng alle ingrediënten door elkaar, schuif in een hete oven en zet de zalig bubbelende smeuïgheid in het midden van de tafel. Geen gedoe met opgerolde wraps die uiteenvallen wanneer u ze netjes op een bord probeert te scheppen, én geen grote berg afwas achteraf. Gewoon gezellig met z’n allen uit de pan scheppen. Laat die ‘steekt niet zo nauw’-mengelmoes maar komen.

Beeld Amber Vanbossel

Enchiladapan met butternut en zwarte bonen

Dit heb je nodig voor 2 à 3 personen

1 ui / 3 tenen knoflook / 400 g butternut / 4 medium (mais)tortilla’s / olijfolie / 1 tl komijnpoeder / ½ tl gerookt paprikapoeder / 1tl chiliflakes / zout / 240 g zwarte bonen, uitgelekt / 400 ml passata / 200 ml bouillon / 100 g gemalen kaas / toppings: koriander, limoenpartjes en zure room

Zo maak je het

1. Verhit de oven op 180°C.

2. Versnipper de ui en plet de knoflook tot moes. Schil en snij de butternut in blokjes van ongeveer 1,5 cm. Snij de tortilla’s ­doormidden en snij of scheur vervolgens in reepjes.

3. Verhit een geut olie in een grote, ovenbestendige pan en stoof de ui 1 min. aan. Voeg de knoflook toe en roerbak 1 min. verder. Voeg vervolgens de butternut en specerijen toe aan de pan en roerbak 3 min. Als laatste voeg je de gespoelde en uitgelekte bonen, passata, bouillon, tortillareepjes en de helft van de gemalen kaas toe.

4. Breng op smaak met zout (voeg eventueel 1 à 2 tl suiker toe als u de tomatensaus graag wat zoeter hebt), en meng goed door elkaar. Verdeel de overgebleven kaas over de pan en schuif in de hete oven.

5. Bak in ongeveer 20 à 25 min. gaar en serveer met verse koriander, limoenpartjes en zure room.