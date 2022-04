Noedels voor op de picknickweide

Deze boekweitnoedels eet je warm of op kamertemperatuur. Neem ze dus gerust mee naar je eerste lentepicknick.

Gezond eten is ingewikkeld en tijdrovend? Dat hoeft het niet te zijn! Kleine, eenvoudige aanpassingen hebben vaak een groot effect. Zo kan je met noten en zaden makkelijk en snel gezonde voedingsstoffen en antioxidanten aan je dieet toevoegen. Maak er een gewoonte van om ze in elke maaltijd te verwerken. Meng ’s morgens een klein handje walnoten en een lepel lijnzaad onder je kommetje yoghurt of overnight oats. Strooi een lepel pompoenpitten over je toast met kaas, voeg geroosterde cashewnoten toe aan de curry of werk soep af met gepofte zonnebloempitten. Gewoonweg een handvol studenten­haver als vieruurtje naar binnen smikkelen kan natuurlijk ook. Zoals met alles is het belangrijk om te variëren. Eet niet elke dag enkel pinda’s of pecannoten, maar maak lekkere mengelingen en gebruik elke maaltijd een andere noot of zaad. Ze hebben allemaal hun specifieke voedingswaarde en positieve eigenschappen.

Het handige aan noten en zaden is dat je ze zo uit de verpakking toevoegt aan eender welk gerecht, van soep en salade tot pasta en yoghurt. Bovendien laten ze zich ook heel makkelijk pimpen. Rooster ze 5 tot 10 minuten op 170 graden in de oven en laat volledig afkoelen. Je zal merken dat de smaakintensiteit opmerkelijk toeneemt. Meng er gerust eens wat olie en je favoriete kruidenmix onder alvorens ze in de oven te schuiven. Of verwarm ze in een pannetje met spicy specerijen en een lepeltje zoete honing, zo krijg je een interessante krokante topping om salades of deze sobanoedels met aubergine mee af te werken.

Aubergine heeft van nature een vrij neutrale smaak, haar binnenkant wordt in de oven heerlijk romig en zuigt vervolgens alle heerlijke smaken van de vinaigrette gulzig op. Naast de Italiaanse en de Midden-Oosterse keuken is aubergine ook dol op Aziatische smaakmakers zoals chili’s, limoensap, sesamolie, sojasaus en koriander, toevallig (of niet) komen deze ingrediënten harmonieus samen in dit smakelijke vegetarische noedelgerecht. Afwerken doe je uiteraard met een krokante noten- en zadentopping.

DMM 2/04 recept Beeld Hannes Vandenbroucke

Sobanoedels met aubergine en krokante noten- en zadentopping

Dit heb je nodig voor 2 personen:

1 aubergine / 6 lente-uitjes / olijfolie / peper en zout / 60 g noten en zadenmix (pompoenpitten, sesamzaad, pindanoten…) / Snuf chiliflakes of shichimi togarashi (Japanse chilimix) / 1 el honing / 150 g sobanoedels / 10 g verse koriander, grof ­gehakt / 5 g verse munt, grof gehakt

Voor de vinaigrette: 1 teen knoflook, tot moes geplet / 2 el limoensap / 1 el sesamolie / 2 el sojasaus

Zo maak je het

1. Verhit de oven op 200 °C.

2. Snijd de aubergine en lente-ui in grote stukken. Meng met olijfolie, peper en zout en spreid de auber­gine uit over een met bakpapier beklede bakplaat. Rooster in ongeveer 15 à 20 min. goudbruin en krokant. Voeg na 5 min. de lente-ui toe aan de bakplaat.

3. Verhit over een laag vuur wat olie in een kleine pan en voeg de noten en zaden toe. Roerbak 2 min. en kruid met peper, zout en chiliflakes (of shichimi togarashi). Draai het vuur uit en voeg de honing toe aan de warme pan. Meng goed dooreen en stort uit op bakpapier. Spreid de noten wat uit en laat volledig afkoelen zodat de honing stolt. Hak vervolgens grof.

4. Meng alle ingrediënten voor de vinaigrette samen.

5. Kook de sobanoedels in ongeveer 2 à 3 min. gaar in kokend gezouten water. Giet het kookvocht af, spoel heel kort onder koud stromend water.

6. Meng de vinaigrette met de noedels, aubergine, lente-ui en verse kruiden. Werk af met de krokante noten en zaden. Serveer warm of op kamertemperatuur.

7. Serveer eventueel met extra partjes limoen.