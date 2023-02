Noedels met spruitjes, mango en chili: perfect in balans

Simpel, in het seizoen en vegetarisch of vegan: Louise De Brabandere gooit drie troeven in de blender.

Op de vraag welke keuken ik het liefst eet, is – afhankelijk van mijn mood – elke dag een ander antwoord mogelijk. Maar in grofweg 80 procent van de gevallen zal zonder aarzeling ‘Aziatisch’ uit mijn mond komen. Kijk, ik ben beslist ook een pastapersoon en snak meermaals per week naar een bord gevuld met zielenverwarmende koolhydraten. Wie niet? Pasta is gemakkelijk, meestal snel klaar en een allemansvriend. Maar het Aziatische smaakpalet is tegenwoordig mijn eerste go-to wanneer de honger toeslaat. Het is zo divers als Azië groot is en barst van intense smaakmakers zoals sojasaus, crispy chili, miso en geroosterde sesamolie. Ik krijg er maar geen genoeg van. Dit noedelgerecht met mango, spruitjes en frisse dressing is absoluut geen authentieke bereiding, maar link ik qua smaak aan Zuidoost-Azië, meer bepaald Thailand en Vietnam, keukens die gekend staan om hun perfecte balans tussen hartig, zoet, pittig en zuur. Deze keuken geeft je smaakpapillen een ferme schop onder de kont en schudt ze eens flink wakker.

Wil je restjes de dag nadien meenemen naar je werk? Maak dan een extra portie dressing om vlak voor het eten over je bord te gieten, want de noedels slurpen ze na een tijdje helemaal op en hebben dan de neiging om te transformeren tot een kleverige bal.

Beeld Amber Van Bossel

Noedels met spruitjes, mango en chili

Dit heb je nodig voor 4 personen

600 g spruitjes, geschoond / neutrale olie / peper en zout / 80 g ongezouten, geroosterde pinda­noten / 2 el bruine suiker / ½ el sojasaus / 350 g noedels /1 mango / 20 g verse koriander / 20 g verse munt

Voor de dressing : 8 el limoensap (2 à 3 limoenen) / 2 el honing / 2 el sesamolie / 1 à 2 pikante Thaise pepertje(s), versnipperd

Zo maak je het

1. Verhit de oven op 190° C. Snijd de spruitjes doormidden, besprenkel met olie, peper en zout en spreid uit over een bakplaat. Schuif in de oven en bak in ongeveer 15 min. gaar en goudbruin.

2. Verhit een kleine pan over een laag vuur. Voeg de pindanoten toe. Los de bruine suiker op in 2 el water en voeg toe aan de pan. Laat pruttelen tot het suikerwater ingedikt en plakkerig is. Meng regelmatig zodat alle pindanoten bedekt zijn met een laagje. Voeg de sojasaus toe, laat nog een halve minuut verder opwarmen en haal van het vuur. Spreid de noten uit over een bakplaat of groot bord bedekt met bakpapier en laat afkoelen.

3. Kook de noedels in gezouten water net gaar.

4. Schil en snijd de mango in hapgrote stukken. En hak de verse kruiden fijn.

5. Meng alle ingrediënten voor de dressing goed dooreen.

6. Giet het kookvocht van de noedels af en meng er de dressing, mango, spruitjes en verse kruiden doorheen.

7. Serveer je de noedels niet meteen, meng er dan op het allerlaatste moment de dressing onder.