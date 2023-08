Ninja Turtles werken op de lachspieren met hilarische dialogen en vele knipogen naar popculturen ★★★☆☆

De zevende langspeelfilm met de Ninja Turtles in de hoofdrollen, is de perfecte imperfecte animatiefilm voor regenachtige dagen. De grove tekenstijl ligt in de lijn van Spider-Man: Across the Spider-Verse, al zijn de animaties van Ninja Turtles: Totale Chaos nog ruwer en nog meer uit de losse hand, waardoor het lijkt dat de originele schetsen van bedenkers Kevin Eastman en Peter Laird tot leven komen op het grote scherm.

Totale Chaos is geschikt als instapfilm voor wie niet vertrouwd is met de vier pizzaminnende schildpadden die vernoemd zijn naar Italiaanse renaissancekunstenaars. Wanneer ze na een avond in Manhattan en Brooklyn thuiskomen en door hun pleegvader - rat annex ninjutsuleraar - Splinter (Govert Deploige) gewezen worden op de gevaren van de mensenwereld, wordt duidelijk waarop de Ninja Turtles vanaf dan gebrand zijn: door de New Yorkers gelauwerd worden als helden.

In Hollywood wordt er al een tijd gewag gemaakt van superhero fatigue. Wel, de ergernis over superhelden was de reden waarom Kevin Eastman en Peter Laird in 1984 bij wijze van parodie de Ninja Turtles lanceerden. Het uitgangspunt dat Leonardo (Thomas De Smet), Michelangelo (Francisco Schuster), Raphael (Héritier Tipo) en Donatello (Henri Medard Nlandu) sullige, irrelevante mutanten zijn die smeken om aandacht, zorgt dan wel voor een voorspelbare verhaallijn. Door de dynamiek tussen de stemacteurs, de bij momenten hilarische dialogen en de vele knipogen naar popculturele fenomenen overstijgt Ninja Turtles: Totale Chaos moeiteloos de middelmaat.

In het eerste halfuur van de animatiefilm ontsnapt nochtans slechts sporadisch een gewiekste mop uit de trommel van Seth Rogen en zijn collega-schrijvers. Totale Chaos komt pas echt op kruissnelheid van zodra de Turtles hun vijand Superfly (een briljante Saïd Boumazoughe) en zijn gang ontmoeten. Het is die verzameling bonte figuren – weervrouw Jacotte Brokken speelt een alienachtige vleermuis, Equal Idiots-zanger Thibault Christiaensen een even charmante als irritante rog – die voor een spervuur aan komische oneliners zorgt.

Dankzij een sterke, eigenwijze vertaling naar het Vlaams en de zorgvuldig gekozen stemcast gaan nog veel ouders dankbaar zijn dat de Ninja Turtles in de zomervakantie een zoveelste hoofdstuk hebben gekregen.