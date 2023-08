Nieuwe trend om beter te slapen: kruip eens in een zak

Een slaapzak dus? Neen, dat is het eigenlijk niet, slaapzakken hebben een losser model. Zelf spreken de fabrikanten van een compressiezak of draagbaar deken, die zich als een kous rond het lichaam wurmt. Bij ons zijn ze te koop met merknamen als Sleep Pod of OzyBag, vanaf 55 euro. De ervaringen van kopers zijn gemengd: er zijn mensen met bijvoorbeeld ADHD of depressies die melden ‘eindelijk rust’ te hebben gevonden. Je hebt er ook die gewoonlijk met een verzwaringdsdeken slapen, maar die de dunnere compressiezak verkiezen in warme zomers. Omgekeerd zijn er kopers die niet enthousiast zijn: ze vinden het lastig om uit en aan te doen als ze naar wc moeten, zeggen ‘geen effect’ te ervaren of worden ongemakkelijk van ‘ingepakt’ te liggen.

“Wat niet verbaast”, weet slaapcoach Kurt Hullenkremer. “Geen enkele oplossing werkt voor iederéén. Maar de beperkte bewegingsruimte die zulke zakken bieden, ervaren sommige mensen als prettig. Het voelt letterlijk geborgen en gekoesterd. Het is misschien een taboe, maar in onze maatschappij bestaat veel eenzaamheid. Niet elke mens heeft een partner om tegenaan te kruipen. Als een deken of een knuffel dan soelaas biedt, waarom niet? Voor jezelf zorgen betekent soms: het kind in jezelf terugvinden en erkennen.”

Psychisch kan er dus een voordeel zijn, maar de sensatie van een deken kan ook echt op het lichaam werken, weet kinesist Laurens Habers. “Zeker bij mensen met een overactief zenuwstelsel. Ze ervaren angst, hyperactiviteit, een snelle hartslag en kortademigheid. Dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor je slaap. Door een gelijkmatige hoeveelheid gewicht en druk over het lichaam te verdelen, wordt de vecht- of vluchtreactie onderdrukt. Er is minder gewoel en onrust van ledematen, men ontspant beter.”

Slapen met een knus deken of een knuffel kan een behaaglijk gevoel oproepen, ook later. Beeld Ozysleep

Het principe van compressiedekens is afgekeken van baby’s, die vaak ingebakerd worden voor een goede slaap. “Al is het ook bij kinderen geen universele oplossing”, zegt kinderslaapcoach Karen Claes. “Er zijn baby’s die graag in een cocon slapen, tenslotte zaten ze in de baarmoeder ook geborgen. Maar andere baby’s worden net onrustiger, omdat ze met hun handjes signalen willen geven zoals honger, of graag op een vuistje zuigen. Ik kan me inbeelden dat er ook volwassenen zijn die de handen liever vrij houden, al was het maar om eens aan de neus te kunnen krabben of met de handen opgevouwen onder het gezicht te slapen.”

Kortom, wat de een behaaglijk vindt, vindt de ander benauwend. En dan is er nog de weinig sexy aanblik: een ‘schone slaper’ die als een donkere, ingebakerde rups in bed ligt.... Gaan hun partners zich op hun beurt niet in de zak gezet voelen? “Ach, wie slecht slaapt, zou alles proberen”, weet slaapcoach Kurt Hullenkremer. “Ik heb het zelf drie maanden meegemaakt, het kan de hel zijn. Zeker als je geen pillenslikker bent. Ik nam zelf amper een Dafalgan en wou dus niet meteen op slaapmiddelen overschakelen. Maar dan is het zoeken naar de oorzaak, jezelf weer léren slapen. De ene mens krijgt te weinig daglicht voor een goede slaap, de ander eet te veel suiker laat op de avond en wordt dus vroeg wakker, nog een ander is misschien geholpen bij een product als dit. Ik merk trouwens dat koppels het ideaal van ‘we moeten een leven lang samen liggen’ durven los te laten. In verschillende gradaties, weliswaar. De een wil gewoon een apart deken, de ander zelfs een eigen slaapzak. Een uitgerust mens is ook een veel prettiger mens. En dat betekent alleen maar winst voor je relatie.”