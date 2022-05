Nieuwe hagedissensoorten ontdekt in Machu Picchu

Een van de nieuwe soorten werd aangetroffen in de beroemde Inca-stad Machu Picchu. De Proctoporus optimus behoort tot een hagedissengeslacht waarvan tot nu toe zeventien verschillende soorten bekend waren, die allen voorkomen in de oerwouden van Zuid-Amerika.

Omdat er al een hagedissensoort naar de stad zelf vernoemd was, de Proctoporus machupicchu, kozen de ontdekkers voor een verwijzing naar het personage Optimus Prime uit Transformers. Niet omdat de hagedis in een robot kan veranderen – zoals de sprekende auto’s in de sciencefictionserie – maar omdat de film Transformers: Rise of the Beasts deels gedraaid is in de bergstad. Die film wordt pas in 2023 verwacht.

Toen de autoriteiten de filmstudio toestemming gaven voor vier draaidagen, voelde de archeologische beheerder zich zelfs genoodzaakt om te benadrukken dat er geen robot Machu Picchu binnenkwam. “Die worden later digitaal toegevoegd.”

De tweede nieuwe hagedis werd dan weer aangetroffen in het nabijgelegen Machiguenga-reservaat, zo genoemd naar de inheemse jager-verzamelaarbevolking die er nog altijd woont. Deze soort werd Proctoporus katerynae gedoopt, naar bioloog Kateryn Pino Bolaños.

Beide soorten zijn volgens de ontdekkers bedreigd. Door klimaatverandering stijgt de temperatuur in de laaglanden waar de reptielen zich thuis voelen en zoeken ze steeds meer hoger gelegen plekken op. De kans dat de Proctoporus katerynae of de Proctoporus optimus ooit in ons land opduikt, is dus nihil, tenzij er ooit een ‘katje Lee’-gewijs wordt meegenomen. In België leven maar drie soorten hagedissen: de muurhagedis, de levendbarende hagedis en de hazelworm.