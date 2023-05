Nieuw medicijn tegen opvliegers op komst: ‘60 tot 70 procent van de vrouwen heeft er last van’

Het is best belangrijk nieuws in de medische wereld, de goedkeuring van Veozah door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Opvliegers zijn immers een probleem waar zeer veel vrouwen in de menopauze mee worstelen. “Het is een van de meest voorkomende klachten, 60 tot 70 procent van de vrouwen heeft er last van”, weet professor Herman Depypere (UZ Gent), die als gynaecoloog gespecialiseerd is in de menopauze.

Opmerkelijk is ook dat Veozah het eerste geneesmiddel is voor vrouwen in de overgang dat geen hormonen bevat: het product werkt rechtstreeks in op het thermoregulatiecentrum dat zich in de hypothalamus bevindt. Dat centrum reguleert de manier waarop wij temperatuurprikkels ervaren en hoe we daarop reageren. Tijdens de menopauze raakt dat centrum ontregeld door een tekort aan oestrogeen.

“Wat er dan gebeurt, is dat de hersenen een aangename temperatuur van 20 graden plots als te warm ervaren, waarop het lichaam zichzelf probeert af te koelen door de zweetklieren te activeren en huidbloedvaten te openen. Vrouwen gaan dan overmatig zweten en worden rood”, legt Depypere uit. Ook het omgekeerde komt voor: nadat het lichaam is afgekoeld, vinden de hersenen vaak dat het lichaam te koud heeft, waarop vrouwen beginnen te rillen.

De impact van zulke opvliegers op de levenskwaliteit is groot, merkt Depypere: “Vrouwen kunnen tot wel tien keer per dag zo’n opvlieger krijgen, en dat maanden en soms zelfs jaren aan een stuk. Er zijn vrouwen die drie keer per nachts hun lakens moeten verversen omdat ze zoveel transpireren, waardoor ze slecht slapen. Het is ook heel vervelend als je zo’n opvlieger hebt tijdens een belangrijke presentatie op het werk: binnen de minuut sta je kletsnat in het zweet en je kunt dat niet tegenhouden.”

Depypere verwacht dan ook dat de interesse in Veozah groot zal zijn, zeker bij vrouwen die tijdens de menopauze geen hormonentherapie volgen. “Sommige vrouwen willen dat niet, bij anderen is dat niet medisch verantwoord omdat ze bijvoorbeeld hormonale borstkanker hebben gehad. Die vrouwen hebben vaak extra veel klachten.”

Het Europese geneesmiddelenagentschap EMA zal daarom ook het medicijn onderzoeken, meer nieuws daarover wordt dit najaar verwacht. Depypere vermoedt dat Veozah in de loop van volgend jaar ook hier te koop zal zijn. Vraag is wel of het middel betaalbaar zal zijn. In de Verenigde Staten wordt maanddosis nu immers geprijsd op 550 dollar (508 euro).

Depypere vindt dat Astellas, het farmabedrijf dat het middel op de markt brengt, met de overheid moet onderhandelen over de terugbetaling van Veozah, maar benadrukt ook dat Amerika sowieso een ander prijsbeleid hanteert dan België. “Hier betaal je voor een driemaandelijkse dosis hormonen 10 tot 40 euro, in de Verenigde Staten vragen ze voor hetzelfde producten gauw 200 euro. Ik verwacht dat Veozah hier tussen 20 en 30 euro per maand zal kosten, dat lijkt mij schappelijk.”