Nieuw: fairtrade beauty voor de donkere huid, ‘want wij verbranden ook’

De Brusselse Seraphine Money lanceert Yomoï, een fairtrade beautylabel op maat van donkere huidtypes. ‘Wij verbranden ook, maar zien het niet.’

Wat is het verhaal achter dit nieuwe beautylabel?

“Yomoï is een ode aan mijn grootmoeder, die zwoer bij huisgemaakte producten. Als kind lachte ik weleens met haar smeersels van zelfgeperste shea-olie. Op mijn zeventiende verhuisden we van Kameroen naar Londen, in hartje winter. Mijn huid begon meteen te barsten. Bij gebrek aan aangepaste producten smeerde ik verschillende crèmes over elkaar. Later ben ik zelf beginnen te experimenteren, met de recepten van mijn oma als basis.”

Waarom heeft een donker huidtype een andere verzorging nodig?

“Een donkere huid is van nature dikker en heeft dus rijkere texturen nodig om in te dringen. Shea is het enige ingrediënt dat echt werkt voor ons. De olie zit boordevol vitamines en antioxidanten, maar beschermt ook tegen de zon. In de Afrikaanse gemeenschap leeft nog steeds de misvatting dat een donkere huid zichzelf wel beschermt, maar wij verbranden ook. We merken het alleen niet.”

Original Yomoï Cream, 89,50 euro. Beeld rv

Seraphine Money Beeld rv

De producten zijn ook ethisch verantwoord?

“We gebruiken enkel natuurlijke ingrediënten en biologische shea-olie. Die wordt met de hand geperst door een coöperatieve in Ghana waar vrouwen in eerlijke omstandigheden werken. Daarnaast steunen we ook projecten die het lot van vrouwen in Afrika verbeteren.”

yomoi.be