Nieuw Belgisch modelabel komt met een capsulecollectie van reststoffen: ‘De fast fashion werkte op mijn zenuwen’

Belgisch modelabel VVDW biedt een alternatief voor fast fashion: ontwerpster Véronique Vandewalle lanceert een eerste capsulecollectie van reststoffen.

Vanwaar het idee om een eigen label op te starten?

“Ik vond nergens kleding die zowel stijlvol, duurzaam als betaalbaar was. De fast fashion werkte zo op mijn zenuwen dat ik dan maar voor mezelf ben beginnen te ontwerpen. Ik heb een masterdiploma beeldende kunsten en werkte als grafisch vormgever, maar had geen ervaring met mode. Intussen heb ik wel een avondopleiding naaitechnieken en een cursus patroonontwerp gevolgd. Vanuit mijn omgeving kwam er zoveel vraag naar mijn kleren, dat ik vorig jaar mijn eigen label ben gestart.”

Véronique Vandewalle Beeld RV

Hoe zou je de VVDW-stijl omschrijven?

“Als tijdloos, minimalistisch en met een eigenzinnige twist. Deze eerste capsule bestaat uit jassen, sweaters, broeken en rokken. Ik gebruik enkel textieloverschotten van designermerken als Dries Van Noten of Hugo Boss die ik vind in het deadstockdepot van The Fabric Sales in Leuven. Door de beperkte stofvoorraad zijn er van elk model maar een aantal stuks on demand beschikbaar.”

Hoe gebeurt de productie?

“Elk stuk wordt met de hand gemaakt, in mijn atelier. Om verspilling tegen te gaan, werk ik met pre-order. Die aanpak laat klanten toe om zelf de afwerking van de mouwen, de kraag of de lengte van hun broek te kiezen.”

Beeld RV

Broek vanaf 235 euro, veroniquevandewalle.com