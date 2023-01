Nieuw Belgisch label komt met coole lingerie voor en door jonge tieners: ‘Het aanbod was te kinderachtig of juist veel te sexy’

Het Antwerpse Strawberry Secrets verovert de wereld met hippe lingerie gemaakt voor en door meisjes. Vicky Buelens runt het label samen met dochters Alex en Renée.

Wat bezielt een advocaat om tussendoor lingerie voor tienermeisjes te ontwerpen?

“Toen mijn oudste dochter twaalf werd, begon de zoektocht naar tof ondergoed. Alleen was het aanbod te kinderachtig of juist veel te sexy. Ik ben dan maar zelf beginnen te naaien. Na honderd mislukte pogingen had ik een toonbare bralette klaar. Door het succes op Instagram lanceerden we een eerste setje in beperkte oplage. Het gat in de markt, zo bleek. Twee jaar later is ons hobbyproject uitgegroeid tot een echt merk, met ondergoed, badmode en pyjama’s voor meisjes van 12 tot 18 jaar. De productie gebeurt in België, met duurzame materialen uit Europa.”

Vicky Buelens met haar dochters Alix en Renée. Beeld rv

Het label wordt gemaakt voor en door meisjes. Wat betekent dat concreet?

“Alex en Renée zijn de drijvende kracht achter het bedrijf. Daarnaast is er ook een raad van meisjes die over alles meedenkt, van kleurcombinaties tot campagnebeelden. Jongeren groeien op in een complexe maatschappij, daarom vind ik het belangrijk om hun zelfbewustzijn en ondernemingszin zo vroeg mogelijk te stimuleren.”

Wat brengt de toekomst?

“Eind januari stellen we ons merk aan de wereld voor, tijdens de internationale lingeriebeurs Curve New York. We denken groots, maar doen alles wel in kleine stapjes.”

Bralette, 55 euro, slipje, 21 euro, strawberrysecrets.store