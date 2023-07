Niet tot het laatste moment doorwerken en leren accepteren: zo voorkom je vakantiestress

“Er zijn allerlei studies gedaan naar vakantiestress. Veel mensen hebben daar last van voor vertrek en zelfs op reis. Ik denk dat het dan ook voor veel mensen herkenbaar is”, zegt Avontuur. “Vaak werken we tot het laatste moment, omdat we het zonde vinden om meer vrije dagen op te nemen dan nodig is.” Hij heeft vijf tips.

1. Neem de tijd voor vertrek

“Dit is in feite een dooddoener, maar waarom stap je niet, als dat met de aankomsttijd bij je accommodatie te regelen valt, op zaterdagmiddag in de auto? Of werk je tot donderdag in plaats van vrijdagavond laat?”, vraagt Avontuur zich af.

“Zet desnoods in de avonden vooraf al dingen op een rijtje. Betaal wat extra voor een fast lane als je met het vliegtuig reist. Kost je misschien wat euro’s, maar het helpt tegen de stress. En online zijn fantastische paklijsten te vinden. Daarmee creëer je rust en voorkom je dat alles op het laatste moment als een chaos over je heen golft.”

2. Timmer je vakantieprogramma niet helemaal dicht

Als we stress ervaren ter plekke heeft dat vaak te maken met ons vakantiegedrag, zegt Avontuur. “Mede door het internet plannen we onze vakantie helemaal vol om niets te hoeven missen. Dat natuurpark, dat kasteel, een fantastisch evenement. Maar dat vind ik een heel slecht idee. Dan mis je het echte gevoel van de bestemming, de spontane ontmoeting en dat gekke hotelletje. Zorg dat er ruimte is om bij wijze van spreken een hele middag op het terras te zitten. Dan geniet je veel meer van de sfeer dan dat je in hoog tempo door moet naar de volgende activiteit.”

Bovendien schep je verwachtingen als je jezelf een strak schema oplegt. “Zo ziet dat vliegtuigwrak in IJsland er op sociale media prachtig uit, maar in werkelijkheid rijden er gewoon bussen heen. Dan loop je tegen teleurstellingen aan.”

3. Accepteer dat er ook dingen mis kunnen gaan

“Het is leuk om je te verheugen op dat ene plekje met het waanzinnige uitzicht, maar als je er te veel aan vasthoudt, kan het tegenzitten. Die fantastische zonsondergang is niet op bestelling verkrijgbaar”, zegt Avontuur. En juist dat idee zorgt voor stress op vakantie. “Als iets niet lukt of niet doorgaat, laat het los. Geniet van wat er wel is. Dat is vakantie, dat is reizen.”

4. En accepteer in sommige gevallen de rijen en drukte

Als je per se de Eiffeltoren wil zien, doe je er goed aan om de drukte te accepteren. “Hetzelfde geldt onderweg. Je kunt rijen bij de security deels omzeilen en niet op zwarte zaterdag naar Zuid-Frankrijk rijden, maar het is nooit volledig te voorkomen. Het helpt enorm als je bij voorbaat accepteert dat de rit lang duurt”, aldus Avontuur.

5. Zet je telefoon uit

“Ik ben er zelf heel erg goed in om mijn telefoon uit te zetten”, zegt Avontuur. “Op sociale media voel je toch de druk om dingen te posten. Als je dat leuk vindt, moet je het vooral doen. Maar het zorgt voor druk, je gaat weer zitten kijken. Kies desnoods elke dag een moment om even je socials te checken of bij te werken. Dat is rustiger dan dat je er de hele tijd mee bezig bent.”