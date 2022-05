Nemen we binnenkort afscheid van de klassiek gekookte patat?

In vergelijking met pasta en rijst wordt de aardappel nog steeds het vaakst geserveerd op de Belgische tafels. Op een gemiddelde dag in 2021 at 41 procent van de Belgen aardappelen, zo berekende het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Hoewel de gekookte aardappel daarbij de meest gebruikte bereidingsvorm blijft, tekent zich op langere termijn wel een lichte daling af tegenover andere bereidingen zoals in de oven of in de wok.

Hoe erg is het dan gesteld met de gekookte aardappel? “Nog maar één Belg op de acht schilt en kookt zijn aardappelen”, zo viel gisteren in Het Nieuwsblad te lezen. Dat klopt niet, klinkt het bij VLAM. Het centrum deed zijn berekening namelijk op basis van het percentage van de Belgen die op een gemiddelde dag het product nuttigen, niet over het hele jaar.

“Op een gemiddelde dag in 2021 at 12,4 procent van de Belgen gekookte aardappelen, tegenover 14,4 procent in 2017. Bij de andere bereidingswijzen is er eerder een stabilisatie”, zegt Liliane Driesen van VLAM. “Gekookte aardappelen doen het in verhouding minder goed dan de andere bereidingen.” Maar ondanks de lichte daling blijft aardappelen koken in 2021 nog altijd de populairste bereidingswijze. Zo erg is het dus zeker nog niet gesteld met de ‘klassieke gekookte patat’.

“Ik denk vooral dat het klassieke bord met vlees, groenten en gekookte aardappelen minder populair aan het worden is”, zegt chef-kok en Balls & Glory-bedenker Wim Ballieu. Hij benadrukt dat er vroeger ook meer noodzaak was om aardappelen te eten omdat het aanbod zoveel kleiner was. “Denk maar aan spaghetti, dat eigenlijk nog maar sinds de tijd van onze ouders in het land is.”

Generaties?

Jongeren tussen 18 en 34 jaar kiezen in verhouding ook minder voor aardappelen - volgens eender welke bereiding - op hun bord dan 55- tot 64-jarigen. Ongeveer 25 procent van de jongeren eet vier à vijf keer per week aardappelen. Bij de 55- tot 64-jarigen is dat 32 procent. “Let wel, bij die eerste categorie zijn nog personen die thuis wonen en dus ook mee eten wat de pot schaft”, benadrukt Driesen.

“Consumenten en horeca hebben bovendien vaak een verouderd beeld over aardappelen”, merkt Driesen op. “Het wordt sterk gelinkt aan (groot)moederskeuken, met de typische driecomponentenmaaltijd ‘vlees-groenten-aardappelen’. Daarom voeren we met VLAM campagne om aan te geven dat aardappelen wel degelijk passen binnen moderne maaltijden.”

Chef-kok Ballieu wil de gekookte aardappel ook gerust een soort cultureel erfgoed noemen. “Maar of dat erfgoed nu echt verloren gaat omdat we niet meer elke dag gekookte aardappelen met een snuifje zout eten? Zo kort door de bocht wil ik toch niet gaan.”