‘Neem je focus in eigen handen’: tips om je concentratie te verbeteren, thuis en op kantoor

U heeft het concentratievermogen van een goudvis maar droomt ervan om die staat van productieve extase te bereiken? Twee ervaringsdeskundigen geven tips om van chaos naar focus te gaan. ‘Je kan niet alle schuld afschuiven op sociale media.’

Nieuwe onderzoeksreeks over onze tanende concentratie: ‘Aandacht is een schaars goed, maar we smeren het heel dun uit’

Druk, druk, druk is niet productief

Jo Peters is de CEO van Deusjevoo, een Limburgs bedrijf dat televisiedecors ontwerpt. Een paar jaar geleden omschreef hij zijn werkdagen als druk, druk, druk. “Als ik van mijn bureau naar het onthaal liep, dan werd ik door wel vijf collega’s tegengehouden, die allemaal een vraag hadden. Tegen dat ik aan het onthaal was, wist ik niet meer wat ik daar eigenlijk moest doen. Ook mijn mailbox puilde uit. Heel de dag was ik bezig, ik sprong van het ene naar het ander en noemde mezelf trots een geboren multitasker. Maar ik was doodop. Als je me ’s avonds vroeg wat ik gedaan had en wie ik gesproken of gezien had, ik kon het je niet zeggen.”

En toen gooide Peters alles om: hij stopte met multitasken en leerde focussen. Ook van zijn immer rumoerige landschapskantoor - “ik had me op een inspiratiereis naar Silicon Valley laten aanpraten dat ik daarmee een creative vibe zou creëren” - maakte hij een oord van stilte en concentratie. “Sindsdien is het aantal overuren dat mijn medewerkers kloppen drastisch gedaald, terwijl de productiviteit is gestegen. Zelf was ik vroeger nooit thuis voor negen uur ’s avonds, nu ben ik er om half zes voor mijn gezin. En ik krijg meer werk verzet.”

Bij onderneemster Anouck Meier (Ampersand Business School) hetzelfde verhaal: toen ze in 2016 de advocatuur ruilde voor een carrière als zelfstandig copywriter, dreef ze zichzelf - haar woorden - tot waanzin. “De manier waarop ik mijn werk organiseerde, maakte het compleet onmogelijk om het ook uit te voeren. Ik had veel opdrachtgevers - van de lokale loodgieter tot Coca-Cola, het schoot echt alle kanten uit - en duizend-en-een deadlines. Ik kon moeilijk mijn grenzen afbakenen of inschatten wat een realistische timing was. Mijn focus was als die van een fruitvlieg: terwijl ik een tekst aan het typen was, rinkelde mijn telefoon en beantwoordde ik mails. Die chaos is uiteindelijk ontploft in mijn gezicht. Want als je een goede tekst wil schrijven, dan heb je daar ruimte voor nodig, ook in je hoofd.”

Fast forward naar vandaag: Meier heeft een goed draaiende zaak maar werkt nooit meer dan 30 uur per week. “Door mijn tijd en focus in handen te namen, ben erin geslaagd om mijn werk aan te passen aan mijn leven: ik heb tijd voor mijn gezin, mijn hobby’s en mijn uitgebreid sociaal leven. Bovenal heb ik veel professionele voldoening. Ik heb mijn bedrijf op een hoger niveau gebracht en kan mij bezig houden met dingen die ik interessant vind.” Laat dat uw inspirational quote van de dag zijn.

Het is ook een beetje uw eigen schuld

Over haar zoektocht naar meer focus en balans maakte Meier de populaire podcast Werk en leven, waar ook een cursus timemanagement uitvloeide. “Wat cursisten vaak zeiden, is dat ze wel wisten wat ze met hun tijd moeten doen, maar dat ze er niet in slaagden om hun aandacht erbij te houden. Ik begrijp dat: veel bedrijven zijn zeer ingenieus in het kapen van onze aandacht. Voor veel mensen is het heel gewoon om te werken terwijl Facebook en WhatsApp openstaan. Maar je kan de schuld niet alleen afschuiven op die sociale media met hun rode bolletjes en bliepjes: het is uiteindelijk onze verantwoordelijkheid om bewust te kiezen hoe we onze schaarse tijd spenderen. Dat is de essentie van focus.”

Sta ook eens stil bij de vraag waarom uw aandacht zo makkelijk zijn eigen weg gaat. Is er nu eenmaal veel afleiding in uw buurt, of bent u misschien uw job een beetje beu? Zijn er andere vervelende gevoelens die u onbewust uit de weg gaat?

Stel uw trainingsschema op

Omdat de dagen voorbijvlogen zonder dat ze het gevoel had dat ze veel gedaan kreeg, is Meier jaren geleden haar tijdsbesteding gaan meten met een app. Dat leidde tot een confrontatie die haar letterlijk misselijk maakte. “Ik heb mezelf toen recht in de ogen gekeken: Anouck, je hebt vandaag alweer vier uur op Instagram gescrold, wat heeft je dat opgeleverd? Want echt ontspannend is dat ook niet.”

Maar wat haar echt choqueerde, was de optelsom: wat betekenen al die verloren uren voor haar werkweek, haar maand, haar jaar? “Die confrontatie was zo hevig dat ik mijn gedrag makkelijk heb kunnen aanpassen, alsof je van de dokter een diagnose krijgt die je een andere levensstijl oplegt. Ik weet nu waar mijn prioriteiten liggen: hoe meer ik die diepe concentratie opzoek, hoe meer waarde ik creëer voor mijn bedrijf en hoe beter ik mij voel. Ik moet mijn werk dus zo organiseren dat ik daar zoveel mogelijk ruimte voor heb.”

Een eenvoudige manier is werken met blokken. De mogelijkheden zijn eindeloos: in de voormiddag die moeilijke beleidsnota schrijven, in de namiddag - als de rek er wat uit is - de administratie wegwerken. Mails en berichten check je een paar keer per dag op vaste tijdstippen, in plaats van de hele dag door. Meier verkiest dan weer themadagen, waarbij ze gelijkaardige taken zoals marketing, facturen maken of schrijven clustert. “Door activiteiten die een gelijkaardige inspanning vragen te bundelen, kan ik mijn aandacht scherp houden.”

Populair tegenwoordig is ook de ‘pomodoro-methode’, genaamd naar de Italiaanse keukenwekker: na 25 minuten focustijd gaat de wekker en is het tijd voor een pauze. Een goed principe, zeggen experts, al is het een nogal arbitraire en korte tijdspanne om in een diepe concentratie te geraken. Hoe lang moet het dan wel, vraagt u? Dat hangt er maar vanaf. Het is alvast wat zonde om te stoppen als je net goed bezig bent, soms heeft u sneller een pauze nodig. Sommige taken zijn leuker of net vervelender dan andere, en dat heeft een impact op uw focus.

Jo Peters van Deusjevoo: ‘Medewerkers vertelden mij dat ik hen vaak stoor. Daar proberen we dan afspraken over te maken. Maar op veel werkvloeren is dat nog een taboe: mensen die stilte vragen, zijn aanstellers of asociaal.’ Beeld ANDREAS GIJBELS

Maar bovenal is het een kwestie van training. “De meeste mensen kunnen zich geen twee uur per dag echt concentreren. Dus als jij die focusspier kan trainen, dan heb je een gigantisch concurrentieel voordeel. Maar dat vraagt tijd”, zegt Meier.

Terzijde: het is wetenschappelijk bewezen dat meditatie uw concentratievermogen aanscherpt, omdat het in essentie ook gaat over aandacht en u bewust maakt van de momenten waarop uw gedachten gaan dwalen. Ook een goede dagplanning is nuttig om uw prioriteiten scherp te houden en niet verstrikt te geraken in de waan van de dag. Bovendien verliest u zo geen kostbare tijd of energie aan complexe vraagstukken als werk ik nu dit artikel af of sorteer ik eerst de was?

Het is ook nuttig om uit te zoeken op welk moment van de dag u zich het beste kan concentreren en daar uw dag op afstemmen. Voor de meeste mensen vallen de piekuren in de voormiddag en volgt in de namiddag een dip. Dat zou dan een goed moment zijn om taken af te handelen die minder focus en energie vragen.

Maak het uzelf gemakkelijk

Veruit de gemakkelijkste tip: ban zoveel mogelijk afleiding. De meeste dingen liggen voor de hand: sluit alle overbodige tabbladen op je laptop. Het werk gaat écht vlotter als WhatsApp en Slack niet om uw aandacht schreeuwen. Zet desnoods uw wifi uit, uw telefoon kan op focusmodus. Investeer in een hoofdtelefoon met noisecancelling of hang een ‘niet storen’ bordje aan uw bureaudeur. Meier: “We denken dat we altijd bereikbaar moeten zijn, maar wat mensen vooral nodig hebben, is duidelijkheid: wat en wanneer mogen ze van jou iets verwachten?”

In het open kantoor van Deusjevoo hangt feestverlichting op: in het begin brandden die drie keer per dag een uur. Breinfeestjes, noemden de medewerkers die momenten waarop alle communicatie stilviel en iedereen zo de kans kreeg om met volle aandacht te werken. “Wat opviel, is dat het kantoor steeds rustiger werd. Vandaag branden de lampen altijd. Wie moet telefoneren, wil overleggen of keuvelen met collega’s, kan daarvoor naar andere lokalen”, vertelt Peters, die inmiddels onder de naam UPspace andere bedrijven adviseert. Zo weet hij dat de meeste organisaties omgekeerd werken en in hun landschapskantoren een paar stiltecabines installeren.

Een rondvraag in het bedrijf leverde nog ergernissen op die de productiviteit verstoren: zo kan ook een ijsberende collega heel vervelend zijn. Ook de gewoonte om werknemers per functie samen zetten, ging op de schop. Zo deelt een creatief medewerker die snel overprikkeld is nu een bureau met een collega van de boekhouding die ook weinig geluid kan verdragen.

Stop met werken

Essentieel - en dit zal u wellicht graag horen - zijn pauzes. Volgehouden aandacht vergt immers heel veel wilskracht en energie. Vergelijk het met een sportieve inspanning: wilt u uw spieren versterken, dan moet u ze ook regelmatig laten rusten en recupereren. Meier: “Op dagen dat ik schrijf, zit ik heus geen acht uur aan mijn bureau maar ga ik ook sporten of maak ik lange wandelingen met de hond. Ik plan zo regelmatig grote pauzeblokken in. Ik ga dan niet achteloos scrollen op mijn gsm, maar zoek echte ontspanning op.”

Schuldgevoel omdat u in het midden van de werkdag in het park op een bankje naar de eendjes zit te staren, is nergens voor nodig, benadrukt Meier. “Er bestaan veel misconcepties over hoe je goed werkt. Productief zijn staat gelijk aan heel de dag achter je computer zitten en springen op alles wat beweegt. Dat is een uitputtingsslag, hét recept voor malaise. Als je tot diepe focus wil komen, dan moet je proactief rust en ontspanning inplannen.”

Uw baas begrijpt meer dan u denkt

“Veel mensen vinden dat ik makkelijk praten heb omdat ik mijn eigen baas ben”, vertelt Meier. “Maar welke werkgever zou niet blij zijn met een werknemer die het initiatief neemt om te experimenten met hoe hij zijn werk beter kan doen? Ik ken geen enkele baas die daar niet voor openstaat. Natuurlijk kan je discussiëren over praktische kwesties, maar als werknemer kan je daarin meer verantwoordelijkheid opnemen dan je denkt.”

Zo telde Peters in de begindagen hoe vaak hij zijn mailbox opende: meer dan vijftig keer per dag, zo bleek. “Dat is gestoord. Ik heb dat teruggeschroefd naar twee keer een half uur per dag, en meteen ook een autoreply ingesteld: ‘Ik ben bezig, ik beantwoord uw mail binnen de 24 uur, bel mij als het heel dringend is.’ Maar in al die jaren heeft nog niemand mij gebeld.”

In zijn bedrijf wordt vandaag veel gepraat over focus en hoe daartoe te komen. “Zo vertelden medewerkers mij dat ik hen ook vaak stoor. Daar proberen we dan afspraken over te maken. Maar op veel werkvloeren is dat nog een taboe: mensen die stilte vragen zijn aanstellers of asociaal. Ik hoorde zelfs al het woord ‘bubbelbitch’ voor iemand die graag in een stiltecabine werkt. Ik denk wel dat corona dat sentiment wat heeft gekeerd, omdat mensen beseffen dat het soms wel fijn werken is als je alleen thuis bent. De effecten op de productiviteit zijn ook meetbaar. En ja, een landschapskantoor is goedkoper om te bouwen en in te richten dan een werkruimte die de werknemer centraal zet. Maar voor elke euro die je daarmee uitspaart, verlies je er vijf aan productiviteit omdat je mensen overbelast.”

Zoek de runner’s high

In het beste geval komt u zo terecht in een toestand van hyperfocus. Productiviteitsexpert Chris Bailey omschrijft dat in zijn gelijknamige boek als het moment waarop je aandachtsruimte gevuld is met één bezigheid of project. U werkt doelgericht en raakt niet of moeilijk afgeleid, en belandt in een toestand die we tegenwoord ‘flow’ noemen: u gaat helemaal op in uw werk en heeft het gevoel dat u kan blijven doorgaan. U verzet op veel werk in korte tijd, zonder dat u uzelf uitput. “Ik vergelijk het wel eens met een runner’s high”, zegt Peters.

Bij Meier loopt dat zelfs door naar haar persoonlijk leven: “Ik kan me makkelijker verliezen in alles wat een creatieve flow vereist. Ik kan me langer verdiepen in een boek en speel weer cello. Vroeger zou dat toch voelen als weer iets dat ik moest dóén, nu leef ik mij daar helemaal in uit. Het komt zelfs mijn relaties ten goede, omdat je voor diepgaande gesprekken ook tijd en aandacht nodig hebt. Op café zal je mij niet meer betrappen met mijn gsm op tafel.”