Nee, je wordt niet slanker als je een lintworm hebt. Dit is wat het wél betekent als de parasiet in je lichaam zit

Zo’n 11.000 Belgen per jaar kampen volgens Gezondheid en Wetenschap naar schatting met een lintworm. Over die parasiet doen de wildste verhalen de ronde. Klopt het dat je ervan afvalt omdat die lintworm je eten ‘opeet’? En heb je dan veel meer honger dan normaal? Professor Danny De Looze (UZ Gent) legt uit hoe je een lintworm herkent en hoe je ervan afgeraakt.

“Lintwormen zijn echte parasieten”, begint darmspecialist Danny De Looze. “Ze hechten zich vast aan de darmwand. Zo kunnen de wormen zich voeden en eitjes leggen. Bovendien zal de worm gaan groeien. Meestal gaat het om lintwormen van twee meter, maar er bestaan ook verhalen van lintwormen die tien meter zijn geworden. Al is dat natuurlijk heel uitzonderlijk.”

Hoe geraakt een lintworm in je lichaam?

De lintworm geraakt in je lichaam door het eten van besmet voedsel. “Een lintworm kan namelijk niet alleen actief worden in het darmstelsel van de mens, maar ook in dat van een dier. Ze zullen zich bijvoorbeeld nestelen in de spieren van een rund of varken. De meeste mensen lopen een lintworm bijgevolg op door het eten van besmet vlees. Denk bijvoorbeeld aan een slecht gebakken biefstuk of aan besmette filet américain.”

“Gelukkig komt zoiets weinig voor in ons land”, stelt De Looze gerust. “De hygiënemaatregelen in de Belgische keukens zijn erg strikt en bovendien wordt ons vlees streng gekeurd in de slachthuizen. In minder ontwikkelde landen is dat natuurlijk niet altijd het geval. Het is dus perfect mogelijk dat je op vakantie gaat naar een exotisch land, daar uitgebreid dineert, en vervolgens een lintworm meebrengt naar huis.”

Hoe herken je een lintworm?

“Een lintworm kan je best vergelijken met een soort platte tagliatelle. Het is een lange sliert die uit verschillende deeltjes bestaat. Ieder deeltje is aan elkaar vastgemaakt met een schakeltje. Soms kan er een stukje loskomen. Je zal dan een wit stukje van de worm in je stoelgang kunnen zien. Voor de rest ondervinden de meeste mensen maar weinig last van de parasiet. Het kan weleens voor vage buikpijn of krampen zorgen, maar dat is meestal pas als de lintworm groot is geworden. Echt gevaarlijk is het dus niet.”

Volgens sommige geneeskundeboeken zou je een lintworm naar boven kunnen lokken door boven een kop hete melk te gaan hangen. “De geur zou ervoor zorgen dat de parasiet vervolgens uit je mond kruipt. Dat is natuurlijk onzin”, aldus De Looze. “Tegenwoordig behandelen we een lintworm met het wormdodende middel Yomesan. Dat medicijn zorgt ervoor dat de kop van de lintworm afsterft en via je ontlasting naar buiten komt. Snel en efficiënt.” In ons land worden ieder jaar zo’n 11.000 dosissen van Yomesan verkocht.

Altijd honger: last van een lintworm?

Wanneer je er slank uitziet en toch véél eet, heb je ongetwijfeld al weleens de vraag gekregen: heb je een lintworm? “Maar daar klopt niets van”, vertelt De Looze. “Het is niet dat een lintworm al het eten dat jij eet gaat opeten, waardoor je meer honger hebt. Dat heeft er niets mee te maken.”

En dat je er van afvalt is ook niet waar. “Het leidt soms zelfs tot gevaarlijke toestanden. In privéklinieken in Mexico kan je je inschrijven voor het lintwormdieet. Je kan je daar bewust laten besmetten met een lintworm, zogezegd om enkele kilo’s af te vallen. De enige manier waarop mensen kunnen afvallen door een lintworm, is omdat ze er bijvoorbeeld buikpijn door hebben. Het lintwormdieet is niet voor niets ten strengste verboden in Europa, vooral omdat het ernstige gezondheidsrisico's met zich kan brengen.”