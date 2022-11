Nederlandse onderzoeker vindt manier om tot 800 euro te besparen op je energiefactuur: ‘Wie handig is, kan het in een halfuurtje’

Snel en goedkoop energie besparen? Door simpelweg folie op de ramen aan te brengen, komt er tot wel 35 procent minder kou uw huis binnen. Een kleine, makkelijke ingreep, waardoor de verwarming een stuk minder hoog hoeft. Al is het wel belangrijk om het juist aan te pakken: ‘Toen ik het probeerde bij ramen met HR++ dubbelglas, zijn ze gesprongen.’

De een plakt zijn ramen vol met noppenfolie. De ander gebruikt bouwplastic of zelfs vershoudfolie. Want ‘folie op je raam werkt echt’, zo lees je op diverse internetfora met woon- en bespaartips. Maar pas op: plak niet zomaar eender welke folie op je raam.

Vooral bewoners en huurders van huizen en appartementen met enkelglas zijn geïnteresseerd in de tips van mensen die hun ramen al hebben volgeplakt. En dat is logisch. Want dit soort ramen laat veel van de stookwarmte naar buiten ontsnappen, soms tot wel 80 procent. Daardoor moeten bewoners in de winter fors stoken.

Veel huurders willen niet machteloos toekijken. Daarom gaan ze zelf op zoek naar mogelijkheden om te isoleren. Raamfolie is een goedkoop alternatief, zo constateert ook de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO).

De onderzoeker ging verder dan alleen raamfolie en kwam met een simpel idee om nog meer te besparen: hij bouwde een voorzetraam met materialen van de doe-het-zelfwinkel en plakte daar raamfolie op. Het ontwerp laat tot wel 35 procent minder warmte door bij ramen met enkelglas.

“En er is direct effect”, beweert Erik Carton, onderzoeker van TNO, in zijn onderzoek. “Wie de voorzetramen gebruikt, merkt meteen dat het binnen aangenamer aanvoelt. De koudetrek die je bij enkelglas hebt, wordt een stuk minder. Bovenal dalen de stookkosten aanzienlijk.”

Met hoeveel? De Nederlandse organisatie Milieucentraal maakte een berekening en schat de besparing op ongeveer 13 euro per jaar per vierkante meter. Dat scheelt huishoudens op jaarbasis dan zo’n 500 tot 800 euro op de energierekening. Dat is behoorlijk indrukwekkend als je het vergelijkt met andere adviezen.

Voorbeeld van een voorzetraam. Beeld TNO

Warmte binnenhouden

Wie niet zomaar een voorzetraam in elkaar knutselt, kan ook alleen folie gebruiken. Bedenk wel: dit werkt vooral goed bij enkelglas. Kozijnfolie werkt hetzelfde als voorzetramen. Het is folie die je voor de ruit spant en met de randen vastplakt op het kozijn. Je creëert daarmee een isolerende luchtlaag tussen het venster en de folie. Volgens Milieucentraal is het een ‘goedkope oplossing voor enkele winters’: het kost inclusief dubbelzijdig plakband 2,5 euro per vierkante meter.

Een standaard setje krimpfolie van de doe-het-zelfzaak kost zo’n 15 euro. Het aanbrengen is niet al te moeilijk. Je plakt de folie over het kozijn en blaast de oneffenheden met een haardroger heel eenvoudig weg, omdat de folie zich door de warmte straktrekt. Zo kunnen ramen al een 15 tot 20 procent grotere ‘warmteweerstand’ krijgen en daardoor gaan de stookkosten flink omlaag.

Die besparing wordt nog hoger als de ruimte tussen het raam en de folie ideaal is: de zogenaamde spouw is dan tussen de 3 en 4 centimeter, ontdekte TNO in het lab. De spouwruimte, waar stilstaande lucht in zit, zorgt voor een extra laagje isolatie. Vergelijk het met een jas die je aantrekt.

Die tussenruimte kan behoorlijk warm worden. Zo warm zelfs, dat de ramen bij de onderzoeker het begaven. “De onderzoeker in mij kon het niet laten om de folie ook uit te proberen bij HR++ dubbelglas. Maar de coating zette uit, waardoor ze sprongen.” Een laagje raamfolie op dubbelglas wordt daarom sterk afgeraden, maar duidelijk is hoe goed het isolerende effect werkt.

Daarnaast heb je nog glasfolie. Het aanbrengen kost bijna net zoveel als het vervangen van een ruit: ongeveer 150 euro per vierkante meter. Deze folie heeft een laag die voorkomt dat infrarode warmtestraling van binnen naar buiten gaat. Je ziet het minder goed dan kozijnfolie en het gaat veel langer mee. En je krijgt tien jaar garantie, dat is evenveel als op isolerend glas. De folie wordt door professionals (zonweringspecialist of aannemer) op de binnenkant van het raam aangebracht. In doe-het-zelfzaken is het niet te koop.