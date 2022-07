Natuurparels in Europa: deze zes reisverhalen doen u helemaal wegdromen

Om natuurparels te zien, hoef je niet ver te reizen. Breng je vakantie eens door in de Europese natuur. Van Nederland tot Scandinavië, haal inspiratie uit deze zes reisverhalen.

1. ‘Braveheart’ achterna in de Schotse Hooglanden

Ga Braveheart achterna in de Schotse Hooglanden. In het noordwestelijke graafschap Sutherland woont per vierkante kilometer slechts één persoon. Je waant je in een andere wereld: ruige bergtoppen, het groen en rood van veenplanten, het bruin van heide, het zwart van turf en valleien bevolkt door stenen en gruis. “Zodra we de geplaveide wegen achter ons laten en het hinterland intrekken, hebben we de landschappen voor onszelf. Langs een stroompje beklimmen we een bergpad, voorbij rosse varens en over steenslag, totdat drie openingen in een rotswand zich openbaren.”

Beeld Jonathan Vandevoorde

2. Het Olafspad door Zweden en Noorwegen

Jonathan Vandevoorde bezocht de noordelijkste pelgrimsroute ter wereld, die door Noorwegen en Zweden loopt. Je wandelt er langs meren, valleien, bloemenweiden en watervallen. Als je het Olafspad volgt, kan je alleen maar genieten. “Ik heb genoten van het gekwetter in de boom voor mijn deur, van mijn poedelnaakte duik in het meer, van het oorverdovende geraas van de watervallen. In hun bescheiden queeste naar ‘iets’, worden mijn gedachten met elke snap naar beneden gezogen, terug naar het hier en nu. Langetermijnplannen worden opgedoekt en verdwijnen onder in mijn rugzak.”

Beeld Ines Goovaerts

3. Ontdek de wilde natuur bij de noorderbuur

Ontdek het mooiste van de Nederlandse natuur. Ines Goovaerts ontdekte tijdens de pandemie het wilde leven bij de noorderburen. In vijf haltes omschrijft ze haar favoriete plekken. “Beklim de toren op de Kalmthoutse Heide op het juiste moment en het lijkt alsof je uitkijkt over de Afrikaanse savanne. De bomen, de zandvlaktes, de eindeloze purperen heide: in de gouden avondzon ziet het hele plaatje er magisch uit.”

Beeld Pantelis Ignatiou

4. Het Cyprus dat je niet in de reisbrochures ziet

Bezoek het Troödosgebergte in Cyprus, ver weg van toeristische stranden. Wilde bergplassen, spookdorpen, geen asfalt in zicht. Denk vooral niet aan het Cyprus uit reisbrochures. “Ver weg van het massatoerisme aan de kusten liggen ingeslapen gehuchten, vergeten door God en klein pierke. Het Troödosgebergte toont een Cyprus van een andere tijd, van senioren met platte petten die hun huis enkel verlaten in hun zondagse pantalon.”

Beeld Noel van Bemmel

5. Herbronnen in de bergen van Trentino

Ga herbronnen in de bergen van het Italiaanse Trentino. Je hebt er zicht op een van de mooiste bergketens ter wereld. Aan de voet liggen elegante steden en musea die tot de top van Europa behoren. “Nergens gloeien de wanden van steen zoals in de Dolomieten: zachtroze, hard grijs, ijzig blauw. De Monti Pallidi, de bleke bergen, zijn een blank canvas. Een reusachtig zoutkristal met een gloeilamp erin.”

Beeld Jonathan Vandevoorde

6. Tijdreis door Osnabrücker Land

In Duitsland, dicht bij de Nederlandse grens, ligt de omgeving van Osnabrück. De streek is ingeklemd tussen heuvelruggen: aan de ene kant het Wiehengebergte, aan de andere kant het Teutoburgerwoud. De streek draagt het zegel van Unesco Global Geopark. Er zijn tientallen wandelroutes die je naar diverse landschappen leiden. “Toen het klimaat nog tropisch was, liepen hier dinosauriërs rond. Hun voetsporen steken nu boven de grond uit in een uitgraving pal naast de straatweg.”