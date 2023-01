Nathalie (59) vond de liefde in Andalusië: ‘Toen ik mijn vibrator tevoorschijn haalde, schaterde hij het uit’

Nathalie (59) liet haar drukke leven bij een grote luchtvaartmaatschappij achter zich en verhuisde naar Andalusië, waar ze de ongecompliceerde Manuel tegenkwam.

“Ik heb 32 jaar als stewardess voor een grote luchtvaartmaatschappij gewerkt en ik heb de hoogdagen van intercontinentale vluchten meegemaakt, met soms lange verblijven in vijfsterrenhotels over de hele wereld. Maar toen de bezuinigingsrondes kwamen, werd mijn werk steeds minder leuk. Mijn huwelijk leed schipbreuk, ik raakte in de overgang, kwam in een burn-out terecht en zoals zo veel vrouwen van mijn leeftijd zocht ik op een dag mijn heil in een buitenlandse schildercursus.

“Ik zie nog voor me hoe ik uit de bus stapte bij de kust van Andalusië, niet ver van Cádiz. Met mijn trolleykoffer achter me aan liep ik het witte dorp binnen. Ik zag mensen met elkaar praten en lachen, ik werd begroet met een brede glimlach en het zal mijn gevoeligheid wel geweest zijn omdat ik zo uitgeput was, maar ik voelde me meteen thuis. Vier jaar lang keerde ik iedere zomer terug. Elke ochtend liep ik over het strand naar mijn workshop en toen ik in 2020 de kans kreeg om te stoppen met werken en helemaal genoeg had van alle passagiers die weigerden hun mondmasker op te zetten, en anderen die juist de hele vlucht gasmaskers ophielden, besloot ik te emigreren naar mijn Andalusische kustdorp.

“Vanuit een gehuurd appartement zocht ik een huis, en op een dag ging ik naar een flamenco­concert. De concertzaal was niet meer dan een simpel lokaal met een bar en een klein restaurant. Na afloop bestelde ik een witte wijn en keek ik in de ogen van Manuel. Hij stond met wat andere mannen aan de bar, het hele concert waren ze niet van hun plek geweken, ze praatten met elkaar en Manuel lachte vrolijk naar me. Hij zag er goed uit in jeansbroek en T-shirt, maar ik zag eigenlijk alleen maar zijn gezicht, met de goed verzorgde voortanden en de ontbrekende kiezen erachter en de ogen die alle kleuren bruin en groen leken te bevatten. Pas later zou ik zien dat er ook iets geligs oplicht in zijn kameleontische irissen, maar alleen in de vroege avond.

“Ik dacht: hoe doe je dat ook weer, een man versieren? Ik was 58 en mocht er best wezen, maar wuft en uitdagend gedrag had ik verleerd. Thuis had ik er vier vruchteloze jaren op zitten met datingsites en mannen in strijd met zichzelf, hun kinderen en hun exen. Mannen die troost zochten in extatische seks die alleen in de verte nog met liefde te maken heeft en die met hun complexiteit de mijne leken te verdubbelen. Ik keek de Spaanse Manuel aan en zag iemand zonder geldingsdrang. Hij was zes jaar geleden gescheiden en nu gewoon een gelukkig man. Niet bevrijd, maar gelukkig.

“Na vier vrijdagavonden aan die bar vroeg ik hem mee voor een drankje elders: ‘Gaan we naar jou of naar mij?’ Hij antwoordde: ‘Ik woon bij mijn moeder.’ Dus reden we in zijn oude auto naar mijn appartement dat bedoeld was voor toeristenverhuur; aan de wand hingen zonnehoeden. Balorig deed ik er één op en nam Manuel mee naar mijn slaapkamer, waar ik na afloop van de seks zo graag met hem had willen praten, maar mijn beperkte kennis van het Spaans liet dat niet toe.

“Hij was lief en attent en zo anders dan veel van de mannen die ik kende uit de luchtvaart en van apps. Manuel had geen drugs en alcohol nodig om zich te ontspannen. En ik dacht: ik heb tijdens mijn burn-out een opleiding tot coach gevolgd, ik heb een mindfulnesscursus gevolgd en communicatie­trainingen, ik had eindeloze sessies bij psychologen, en wat heeft al dat praten me nu eigenlijk gebracht? Misschien kon wat minder verbale communicatie helemaal geen kwaad.

“Manuel woonde in een witgekalkt huis met zijn moeder, die haar man was kwijtgeraakt aan covid, en met zijn broer die visser was. Hun gesprekken gingen over wat er die dag was gebeurd. Over de wind die de warmte moest verdrijven, over de zee, over eten. Al snel werd mijn Spaans beter en werden ook onze gesprekken dat. Geen lastige discussies over wat ik voelde, wat hij voelde, over trouw of ontrouw, over de beperkingen van monogamie. Hoeveel vrienden heb ik niet die naar parenclubs gaan om hun onrust te verdrijven. Ik heb het hem nooit gevraagd, maar ik geloof dat Manuel nog nooit porno heeft gekeken.

“Hij helpt me bij het verbouwen van mijn oude finca, samen zoeken we schelpen waarmee we de plantenbakken bekleden. Vergeleken met hem ben ik rijk: tot hij mij leerde kennen had hij nog nooit een kredietkaart in handen gehad. Ook al is hij pas 47, hij ging op zijn 14de van school en hij heeft tijden gekend dat hij mussen uit de boom schoot omdat er anders niks te eten was. Maar op een of andere manier speelt dat verschil geen rol. Hij is geen intellectueel, maar wel intelligent. Het is een beetje het cliché van een vrouw die haar verlangen naar eenvoud en rust bevredigd ziet in een eerlijke, ongecompliceerde man. Maar dat moet dan maar. Als we ’s avonds na een dag klussen de hoge golven inspringen, kan ik soms wel huilen.

“Ik vind het fijn als hij zegt: ‘Ik hoor de papegaaien, de levant komt eraan.’ Ik hoef me nooit af te vragen of hij écht aardig is, of alleen maar doet alsof. Hij kijkt hoe ik beweeg en zegt: ‘Ik hou van je’, of: ‘Ik ben blij met je.’ Of hij zegt lachend ‘dit is Spanje’ wanneer ik mijn geduld verlies bij een leverancier die zich niet aan zijn afspraken houdt. Vorige winter nam hij me mee landinwaarts naar een dorp. Hij deed een cassettebandje in de oude recorder en zong schor mee met de flamencomuziek, ik zag de heuvels om me heen, de palmen en pijnbomen en even later liep ik midden februari met blote voeten door een rivier.

“Nog steeds moet ik soms wennen. Toen ik tijdens het vrijen een keer mijn vibrator tevoorschijn haalde omdat ik daar altijd veel plezier aan had beleefd, schaterde hij het uit. Ik heb dat zoemende ding nu maar weggedaan. Hij heeft gelijk: intimiteit is iets dat vloeiend gebeurt, zonder doel, zonder uitgestippeld pad.”