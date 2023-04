‘Natalia was een papa’s kindje. Ik heb pas later beseft dat we zijn dood anders hebben ervaren’

De jongste is 42, staat bekend als de Beyoncé van de Kempen en heeft net een nieuw album uit. De oudste is 60 en heeft een kledingwinkel in Knokke. Ze hebben een andere moeder, maar delen dezelfde vader: Willy Druyts, ex-atletiekkampioen, die in 2010 overleed aan kanker. Natalia en Patsy Druyts, halfzussen.

NATALIA

“Ik ben de jongste van een samengesteld gezin met vijf kinderen. In theorie heb ik drie halfzussen en een halfbroer, maar zo heb ik het nooit ervaren. We komen niet uit hetzelfde nest, maar onze ouders hebben altijd zo hard hun best gedaan om ons dat te laten vergeten. Ik hoor vaak dat samengestelde gezinnen niet marcheren, en broers en zussen niet overeenkomen in zo’n constellatie, maar bij ons is het altijd natuurlijk en organisch verlopen. Als we elkaar zagen, was het altijd feest. Vaak rond het zwembad, waar papa zowel Patsy als mij tot in den treure tot olympisch zwemkampioen probeerde te kronen. (lacht)

“Toen ik geboren werd, was Patsy al achttien jaar. Ik zal altijd de kleinste zus zijn, maar soms ben ik degene met de maturiteit, degene die tot kalmte moet aanmanen. (lacht) Patsy heeft iets frivools over zich. Zij is de gangmaker, veel meer dan ik. Als zij je vraagt om op je hoofd te gaan staan, doe je dat. Soms zie ik haar staan tijdens optredens, enthousiast zwaaiend, met een te groot uitgevallen pruik op haar hoofd. Ze doet graag zot, wat maakt dat mensen haar soms onderschatten. Maar ze mengt die gekkigheid met eerlijkheid, jovialiteit en zelfvertrouwen. Best een goeie mix, als je het mij vraagt.

“Ik hou ervan om gulzig in het leven te staan en áltijd veel te willen doen, maar ik denk dat weinig mensen in mijn omgeving volledig begrijpen hoeveel mijn job van me vraagt. Patsy snapt me. Misschien omdat we allebei zelfstandige zijn. Als ik niet op een familiefeestje raak of haar al drie maanden niet heb gezien, weet ik dat ik me daar niet schuldig over hoef te voelen. Er is ook geen levenslijn in de vorm van een stroom berichtjes. Liever hangen we twee uur aan de telefoon. Maar de deur van haar appartement aan zee, waar ik als kind zoveel fijne momenten beleefde, staat altijd open. Als ik er ben, word ik nog altijd een stukje teruggekatapulteerd naar die tijd waar ik de cultuurshock van het internaat achter me kon laten en gewoon een blij kind kon zijn: ‘En en, wat gaan we doen?’ (lacht) Haar donkerblauwe Golf cabrio is een ijkpunt in mijn herinneringen. Ik was negen jaar, had mijn zonnebril op en voelde me als God in Frankrijk terwijl we in een décapotable door de Lippenslaan reden en ‘It’s My Life’ van Dr. Alban door de speakers galmde.

“Papa heeft ons allebei even streng opgevoed. Sport vond hij onwaarschijnlijk belangrijk. Ik herinner me nog hoe ik stond te stampvoeten naast het water en papa bleef hameren op die tien lengtes, tot ik begon te wenen. Dat is een harde manier van opvoeden, maar ik merk dat ik als moeder niet zo ver van hem afwijk. Papa wou zijn kinderen zien slagen, harden tegen het leven en veerkracht meegeven. En voor al de energie die hij daarvoor heeft aangewend, ben ik hem nog altijd dankbaar. En Patsy ook, dat weet ik zeker.

“Vroeger was ik veel te competitief. Ik wou méér doen dan mijn eigen grenzen verleggen. Ik had een onmetelijk hoge bewijsdrang. Ook ten opzichte van mijn zus: ‘Wie heeft er hier de grootste spierballen?’ Tot onze pa stierf. Na zijn dood ben ik in een zachtere modus terechtgekomen. Plots dacht ik: wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Ik besefte dat die competitiedrang rechtstreeks aan hem gelinkt was. Hij was degene op wie ik indruk wou maken. Als ik dat gevoel vandaag weer voel opkomen, zal ik me er eerder van distantiëren dan het verder op te zoeken. Dat voelt gezonder, want op den duur groeit het uit tot een innerlijk conflict waar je onbewust heel de tijd mee bezig bent. Mijn manager lijkt wat op papa. Ik probeer op tijd te reflecteren: ‘Kalm blijven, Druyts’. Het zal altijd een evenwichtsoefening blijven. Eigenlijk zou ik op zo’n moment naar de zus aan zee moeten gaan.” (lacht)

Patsy over Natalia: 'Natalia is haar onbezonnenheid kwijtgeraakt door ouder te worden, maar nog meer door de bekendheid. Op straat zal ze nu altijd stil praten.' Beeld Tine Schoemaker

PATSY

“Ik herinner me het moment waarop ik hoorde dat papa nog een kindje zou krijgen. Ik stond aan het zwembad en riep van over de reling naar beneden: ‘Goed gedaan he, op je vijftigste, oude rakker!’ (lacht). Natalia was een liefdeskind, een nakomertje. Plots was daar een nieuw wezentje. Ze was een dikke, gezonde baby met veel energie. Op haar vijfde had ze het zingen al ontdekt. Michael Jackson en Madonna waren haar favorieten. We hielpen door een micro te bouwen van een leeg wc-rolletje en een prop aluminiumfolie, en door haar vooral haar ding te laten doen. Ze zong toen al zo graag, maar thuis werd dat niet aangemoedigd. Papa wou dat ze koos voor een job met een solide toekomst, in talen of atletiek. Maar uiteindelijk zou hij nog voorstellen om haar manager te worden. (lacht)

“Natalia heeft iets over haar, een levensvreugde die opborrelt, of toch nooit ver onder de oppervlakte bruist. Ze is een groot lawijt. Impulsief en uitbundig. Als ze als kind bij mij aan de kust kwam logeren, moest ik altijd een activiteitenprogramma voorzien. Gewoon ‘zijn’ was onvoldoende. ‘Allee, komaan, wat gaan we doen?’, vroeg ze al trekkend aan mijn mouw. Ik nam haar mee naar Tien om te zien of plande een tripje naar het strand om samen te waterskiën. Als puber begon ze haar vrijheid te verkennen en kwam ze meer dan eens midden in de nacht thuis. Een lawaai!

“Ik moet dat hier controleren, nam ik mezelf voor, ze moet luisteren, dat zusje. (lacht) Ik besefte al snel dat het onbegonnen werk was. Soms zag ik haar op de dijk achter het brommertje van een vriendin hangen, gillend, terwijl ze haar evenwicht probeerde te behouden op haar rolschaatsen. Als ze met vriendinnen over straat liep, praatte ze luid en met zelfvertrouwen. Als ze vervelende mannen tegenkwamen, moesten haar vriendinnen nooit schrik hebben. Natalia zou het wel regelen. Die onbezonnenheid is ze kwijtgeraakt door ouder te worden, maar nog meer door de bekendheid. Op straat zal ze altijd stil praten.

“Onze competitieve kant is inderdaad een stukje gecultiveerd door onze papa, maar het zit ook gewoon in ons. Toen we jonger waren, organiseerden we wedstrijdjes om ter snelst zwemmen. Tegenwoordig verzint ze nieuwe uitdagingen: plankoefeningen en bikram yoga in een zaal van veertig graden. Maar ik laat me niet doen. Vijf minuten planken? Zweten tot ik bijna flauwval? Ik draai er m’n hand niet voor om. Ik voel me vaak het jongste veulen.

“Ze is er vanaf moment één ingevlogen met het enthousiasme van een kip zonder kop. Toen ze in 2003 tweede werd bij Idool was ze nog zo jong. Heel de familie was trots op haar. Ik weet nog hoe ze als beginnend sterretje een optreden gaf in een tent in Knokke, maar de ambiance maar niet op gang kwam. We gingen met heel de familie op de dansvloer staan. We wilden dat het werkte. En nu is ze een vedette, begot. We zijn zo fier op haar. Papa heeft het haar nooit met zoveel woorden verteld, maar hij kon het niet verstoppen. Ik heb hem nooit zien huilen, behalve dan wanneer Natalia begon te zingen. In opperste concentratie, met glazige ogen en soms een traan die naar beneden liep: het prototype van de trotse vader.

“De band tussen Natalia en onze papa was uniek. Ze was een papa’s-kindje. Ik heb pas later beseft dat we zijn dood anders hebben ervaren. Na de echtscheiding hadden hij en ik minder contact. Ik ben hem altijd graag blijven zien, maar de scheiding voelde voor mij al een beetje als een eerste afscheid. Toen hij stierf, heb ik mijn zus zien veranderen. Ze werd zachter, vooral voor zichzelf. Ook de komst van haar kinderen heeft dingen in beweging gezet. Ze vindt zichzelf soms een te strenge moeder, maar ik zie vooral met hoeveel liefde ze haar kinderen omringt.”

De halfzussen aan een zwembadrand. Natalia: ‘Ik besefte dat mijn competitiedrang rechtstreeks aan papa gelinkt was. Hij was degene op wie ik indruk wou maken.' Beeld RV/archiefbeeld

Gekke gewoontes Natalia: “De dansstijl van Patsy is heel speciaal. Ze houdt van appels plukken.” Patsy: “Als Natalia aan een show begint of er staat iets te gebeuren, krult ze haar neus. Zo weten we dat het haar menens is.”

De nieuwe plaat (en tournee) van Natalia heet Hallelujah to the Beat, www.natalia.be.