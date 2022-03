Na je pensioen op zoek naar zingeving? Vijf tips van een pensionado

Het is een mijlpaal in je leven, maar wel een lastige. In zijn net verschenen boek De ontgroening van een eerstejaars gepensioneerde beschrijft Jaap Kranenborg (70) waar hij tegenaan liep nadat hij stopte met werken.

1. Zoek naar goede tentstokken

Pensionering is een van de grote keerpunten in het leven van de moderne mens, minstens even ingrijpend als de geboorte van een eerste kind. Je wordt niet langer geleefd, maar moet dat leven van minuut tot minuut zelf vormgeven, met in principe als enige grens je persoonlijke omstandigheden, zoals gezondheid en financiën. Die kunnen bepalend zijn, maar in de meeste gevallen blijft de kernvraag: hoe maak je van een enorme lap vrije tijd een bewoonbare tent?

Daarvoor moet je op zoek. Op zoek naar tentstokken, naar een frame. Dat is niet altijd eenvoudig, maar het maakte mijn eerste pensioenjaar tot een ware ontdekkingsreis. Ik had weinig helder omschreven plannen over die tentstokken en ben gewoon van alles gaan uitproberen: reizen, cursussen, vrijwilligerswerk, maar ook fenomenen die tot dan toe buiten mijn bubbel vielen: van Huishoudbeurs en debatavonden tot hondenshows. Aan het eind van die ontdekkingsreis was mijn pensioen een bewoonbare tent geworden. Met nieuwsgierigheid kom je ver.

2. Schep je orde

In het begin voelde mijn pensioen als een lange vakantie en ik genoot er met volle teugen van. Als de nieuwe dag invulling eiste, beschouwde ik dat als een uitdaging, dan lustte ik ’m rauw! Maar er waren ook momenten dat ik een rode draad miste, een doel, een zingeving. Tijdens echte vakanties had ik dat nooit gehad, maar nu die vakantie oneindig scheen, kreeg op zulke momenten alles een zweem van zinloosheid.

Natuurlijk was mijn leven niet zinvoller of zinlozer dan toen ik werkte, maar concrete doelen benamen toen een beetje het zicht op het geheel. Ontwenningsverschijnselen waren het, want naarmate het frame van mijn pensioen meer vorm kreeg, verdwenen ze.

Waar het om gaat, is dat je jezelf doelen stelt. Het leven vraagt om verhalen, want een verhaal schept de schijn van orde en dat maakt het leven waard om geleefd te worden. Ook het pensioen moet een verhaal hebben, want als er geen verhaal meer is, rest alleen het wachten. Plannen maken dus, het hoeft niet hoogdravend te zijn, gewoon om je heen kijken. Of een oude hobby afstoffen en kijken of die nog voldoet.

3. Werk aan je lontje

Mijn ontdekkingsreis gold ook mijzelf. Zo vreesde ik een tijdje een grumpy old man te worden. Niet dat ik me zo voelde, integendeel, ik stond gelukkig in het leven en beschouwde mijn pensionering als een cadeau, maar ik had regelmatig aanvarinkjes met wildvreemden, zoals hondenbezitters die hun beest loslieten in natuurgebieden, of mensen die voordrongen bij de kassa en anderen die zich in mijn ogen asociaal gedroegen. Voorheen zou ik zoiets met een kwinkslag hebben opgelost. Werden ook mijn sociale vaardigheden wat strammer?

Alles schijnt te krimpen als je ouder wordt, misschien mijn lontje ook wel. Misschien waren die aanvarinkjes een logisch gevolg van mijn grotere aanwezigheid in de openbare ruimte. Dan krijg je de confrontaties, positief en negatief, er gratis bij. Op mijn werk was interactie een wezenlijk onderdeel. Nu bewoog ik me veel vaker anoniem tussen de mensen en raakte daardoor een beetje in mijzelf gekeerd.

Al had ik het meestal naar mijn zin in dat zelfgekozen coconnetje, het zorgde er misschien wel voor dat ik minder goed in staat was soepel met dit soort situaties om te gaan. Ik besloot dat korte lontje van me net zo lang te bewerken tot die weer langer werd. En jawel, de confrontaties namen af.

4. Stem de sneltrein en de boemel af

Omdat mijn vrouw de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, moest ik mijn ontdekkingsreis grotendeels alleen doen. Op zich geen probleem, wij hebben altijd onze eigen bezigheden gehad, maar wennen was het wel – voor beiden. En hoewel ik de doordeweekse huishoudelijke taken op me nam, boodschappen deed en het avondeten kookte, stonden we niet altijd in dezelfde versnelling.

Dan wilde ik haar uitgebreid verslag doen van mijn dag, terwijl ze daar niet voor in de stemming verkeerde of er gewoon te moe voor was. Dat is nu voorbij. Zij ontspant nu juist door mijn relaxte houding, die dempt haar stress, zegt ze. Het kostte even tijd, maar ‘de sneltrein van het werk’ en ‘de boemel van het pensioen’ zijn inmiddels op elkaar afgestemd.

5. Zie de zandloper

Ik besefte opeens dat die aangename pensioenfase tevens de eindfase van mijn leven was en dat mij, hoe gezond ik me ook mocht voelen, alleen nog lichamelijke en geestelijke achteruitgang te wachten stond. Het werkzame leven had me tot dan toe afgeschermd van dat besef, en nu stond ik plotseling naakt en weerloos tegenover die gevoelens van mijn ‘eindfase’.

Als je met pensioen gaat, bevat de zandloper van je leven meer verleden dan toekomst, zo is het nu eenmaal. Vanaf je geboorte zwem je geleidelijk in de fuik van die slotfase. Maar die begint niet op de dag dat je met pensioen gaat, dus waarom een voorschot nemen op alle narigheid die je kán overkomen? Waarom de gordijnen al dichttrekken terwijl het nog licht is?

Al met al heb ik dat eerste jaar als een van de leukste van mijn leven ervaren. En het went om gepensioneerd te zijn. Het is nu al zo normaal dat ik bij vlagen met nostalgie terugdenk aan die eerste maanden, toen alles nog echt nieuw was.

En die eindfasegevoelens? Het zijn parasieten die goed gedijen in de ouder wordende geest, maar ik slaag er steeds beter in ze te aanvaarden, ze horen er nou eenmaal bij. Volwassen ouder worden betekent misschien wel dat je onvermijdelijke achteruitgang accepteert en leert tevreden te zijn met wat nog wel kan. Uiteindelijk heb je weinig keus.

Ook al ben ik nu vijfdejaars gepensioneerde, mijn ontdekkingsreis is nog lang niet ten einde. Zo ontdekte ik pas een jaar geleden hoe leuk het is om te tekenen en te schilderen. Mijn enige heldere pensioenvoornemen was om weer te schrijven. Daar was de klad in gekomen. Mijn roman is het verhaal dat ik baseerde op mijn ontdekkingsreis in dat eerste jaar.

