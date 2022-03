Na de grote hack: zo bewaar je best je cryptomunten. ‘Ze zouden je apparaat al fysiek moeten afpakken’

Hackers gingen vorige week met zo’n half miljard euro aan de haal in wat ‘de grootste cryptoroof ooit’ wordt genoemd. Hoe veilig zijn uw cryptomunten eigenlijk? En wat kan u zelf doen? Levi Haegebaert, auteur van Bitcoin voor beginners, heeft enkele tips.

Hoe worden cryptomunten bewaard?

“Er zijn twee courante manieren om cryptomunten te bewaren. De eerste is vergelijkbaar met wat we al kennen: je zet geld op een bank, en die bank bewaart dat geld. Op dezelfde manier heb je een website of platform, ook wel een exchange genoemd. Op zo'n exchange koop je cryptomunten aan, en die blijven daar staan.

“Anderzijds heb je de wallets of portefeuilles. Hier is er geen platform of bank meer, maar ben je zelf volledig verantwoordelijk voor het beheer van je cryptomunten. Zoals je zelf verantwoordelijk bent voor cash geld in je broekzak. We maken ook een onderscheid tussen mobiele en hardware wallets. De eerste is een applicatie op je smartphone, de laatste is een afzonderlijk apparaat - vergelijkbaar met een usb-stick.”

Hoe veilig zijn deze bewaarmethodes?

“Doordat een exchange het beheer van uw munten op zich neemt, is het een gebruiks- en beginnersvriendelijke manier om met crypto bezig te zijn. Maar het betekent ook dat je risico loopt om je geld te verliezen als het bedrijf gehackt wordt of overkop gaat.

“Een wallet is op dat vlak veel veiliger omdat je zelf de controle in handen hebt. Niemand anders kan aan je geld of ze zouden je apparaat al fysiek moeten afpakken, en dan nog moeten ze een wachtwoord hebben.”

Wat kan ik zelf doen om het nóg veiliger te houden?

“Als je voor een exchange kiest, ga dan voor platformen die al lang bestaan en betrouwbaar zijn. Bitvavo, Binance en Coinbase zijn enkele voorbeelden. Kies hierbij ook altijd voor tweestapsverificatie.

“Bij wallets is je private sleutel dan weer van enorm belang. Als je per ongeluk je smartphone of hardwarewallet verliest kan je met die sleutel (12 of 24 unieke woorden) je wallet herstellen op een nieuwe smartphone of hardwarewallet. Die paar woordjes zijn uw wachtwoorden tot de blockchain, en dus uw crypto’s. Sla die stap vooral niet over en zet ze ergens op papier.”