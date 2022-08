Na boze buren, diefstal en zelfs een arrest van de Raad van State: nooit zoveel mensen op grootste Chirokamp van Vlaanderen

Voor zevenduizend leden en medewerkers van de Chiro eindigde gisteren het massakamp Krinkel, een meer dan symbolisch einde van de eerste volwaardige jeugdwerkzomer na twee jaar corona-ellende. Nog nooit namen er zoveel mensen deel en toch kleurde de hemel boven de kampgrond niet helemaal blauw na kwalijke verhalen in de pers over boze buren, diefstal en zelfs een arrest van de Raad van State.

‘Leven op het ritme van de wind en van de zon

Zingen op de melodie van bos en beek en bron’

Woensdagmiddag. Het is halftwaalf en het ‘Bivaklied’, een hit onder mensen die hun zomers het liefste doorbrengen in een seniortent, galmt door de tunnel onder het station van het Kempense Tielen. De zang wordt verzorgd door een golf jong volk om vrolijk van te worden, allemaal bezitters van een stel kloeke benen onder een, vaak gerafelde, bruine short of rok. “Da zèn die mannen van dat groot Chirokamp”, zegt de waardin tegen haar klanten op het nabijgelegen terras.

Het groot Chirokamp heet eigenlijk Krinkel en vindt om de vier jaar plaats in de landloperskolonie van het nabijgelegen Merksplas. Alle leiders, leidsters en bijna-leiders – in Chirotaal zijn dat aspiranten – mogen deelnemen. Dit jaar waren ze met zo’n zevenduizend, inclusief medewerkers, en daarmee is Krinkel 2022 het grootste Chiro-evenement sinds 1964.

Op twintig minuten van het Merksplas, in Kasterlee, hielden de conculega’s van Scouts en Gidsen Vlaanderen in hetzelfde weekend als Krinkel trouwens hun jaarlijkse Herfstontmoeting. Met vijfduizend aanwezigen vestigden ze ook daar een record. “Het zal de knaldrang zijn”, lacht coördinator Michael Tubex van Chirojeugd Vlaanderen.

‘Slapen met getrommel van de regen op het dak

Ontwaken met de morgendauw, we zijn weer op bivak!’

Beeld ik het mij in of klinkt de ‘weer’ een tikje feller dan toen ik nog Chiroleider was, als in: het mag wéér? Misschien, maar toch: een kamp met bijna geen zorgen om het coronavirus zal veel jeugdbewegingen deugd hebben gedaan na twee zomers waarin ze zich moesten verdelen in bubbels en andere strenge regels moesten volgen in de wetenschap dat ze na een paar positieve tests weer thuis konden staan.

‘Jeugdige dwaasheden’

Net nu, in de zomer dat alles weer mag, bulken de kranten van de onheilsberichten over kampen. Die zijn er altijd al geweest in de komkommertijd: een hitteslag links, een buikgriep rechts, hier en daar een onder water gelopen tent. Toch is het dit jaar anders. Het begon met de burgemeesters van vier Waalse gemeenten die een algemeen alcoholverbod uitvaardigden voor jeugdbewegingen. Er was de boer in Hotton van wie heel wat groepen op het laatst te horen kregen dat ze op zijn terreinen niet meer welkom waren, soms door een dubbele boeking. Twee scoutsleiders uit Leuven werden door de nationale leiding weggestuurd van hun eigen kamp in Denderleeuw nadat ze hadden ingebroken in een frituur. Een scoutsgroep uit Antwerpen kreeg van de burgemeester van Bièvre de opdracht om klusjes te doen op het plaatselijke kerkhof na wat de burgervader zelf “jeugdige dwaasheden” had genoemd.

Krinkel Beeld Rebecca Fertinel

En dan was er nog de zaak rond de Wilrijkse scoutsgroep, die van de burgemeester van La Roche het bevel kreeg om hun kamp stop te zetten nadat de buren hadden geklaagd over menselijke uitwerpselen in hun tuin en feestjes tot drie uur ’s nachts. Daarop stapten de scouts naar de Raad van State, waar ze hun gelijk haalden.

De open brief waarin een scoutsmoeder het opnam voor het jeugdwerk werd gretig gedeeld, wat erop duidt dat het jeugdwerk nog breed gesteund wordt, maar het lijstje van incidenten doet wel de vraag oproepen of de kamperende jeugd vaker voor overlast zorgt of dat de overlast die er is onder een scherper vergrootglas wordt gehouden.

“Ik kan het niet hardmaken, maar mijn buikgevoel zegt dat de jeugdbewegingen absoluut niet vaker in de fout gaan dan vroeger”, zegt Michael Tubex in het coördinatorenlokaal van Krinkel, af en toe onderbroken door het trommelkorps dat zich buiten aan het opwarmen is. “Het is nog niet zo lang geleden dat ik zelf nog in de leiding stond, maar toch heb ik het gevoel dat er tegenover mijn generatie meer tolerantie was. Wij deden ook stomme dingen, maar werden minder op de vingers gekeken.”

Als een Chirogroep in de problemen komt op kamp, kan ze bellen naar een noodnummer en daar zijn deze zomer niet enorm veel meer meldingen op binnengekomen dan anders. Dat zegt verantwoordelijke Marij Germijns, die op Krinkel de deelnemers verwelkomt die van de pendelbus stappen. “Elk jaar zijn er iets meer meldingen, maar dat is logisch. Er zijn niet alleen meer Chiro-groepen, ze weten ons sinds de coronacrisis beter te vinden.”

Beeld Rebecca Fertinel

Ook bij Scouts en Gidsen Vlaanderen geen stortvloed aan klachten, zegt woordvoerder Jan Van Reusel. Hij roept op tot perspectief: “Ik wil de misstappen die begaan zijn niet onder de mat vegen, maar ik wil wel dat ze in de juiste proportie gezien worden. Elk jaar vinden er tweeduizend scoutskampen plaats, de vermeldenswaardige incidenten zijn op twee handen te tellen. Er moet juist gereageerd worden op leiding die zich ongepast gedraagt, maar een volledige groep naar huis sturen, ook de jongsten die helemaal geen weet hebben van de overlast? Ik vind dat een paniekreactie.”

Voelbare goesting

Of we ook eens door de tent willen, vraagt Krinkel-trekker Tom Op de Beeck. Hij wijst naar een tunnel van seniortenten waarin een club is geïmproviseerd. Elke deelnemer wordt er getrakteerd op twintig seconden feestmuziek en flikkerende spots. Nog voor de minifuif staan drie medewerkers met stichtende slogans op hun kartonnen bordjes: ‘Eigen drank? Niet op Krinkel!’ Wie zijn zelf meegebrachte alcohol of drugs in een bak deponeert, al dan niet anoniem, krijgt een nummertje zoals in een vestiaire en mag zijn waren na Krinkel komen halen. Met een lege sterkedrankfles of drie en een platgeslagen blikje Jupiler is de oogst niet groot. “Als we het zien, moet je naar huis, hé?”, probeert de sfeerbeheerster nog bij een passerende deelnemer. De lolbroek riposteert: “Als gij het ziet, dan trek ik rap een ad.”

Krinkel Beeld Rebecca Fertinel

“Eikes, Cristal!”, lacht een Kempenaar als hij voorbij de opgestapelde bakken bier loopt die naast het coördinatorenlokaal staan opgestapeld. Deze zomer werden er een paar alcoholvrije Chiro-groepen in de kranten opgevoerd, zoals Chiro Dadizele, maar die kom ik op Krinkel niet tegen. “Ons kamp was fysiek zwaar, ook voor de lever”, vertelt de Oost-Vlaamse Chiro-leider Ward. “Dat moet ’s avonds kunnen, vind ik. Maar elke ochtend staan we om 7 uur op voor onze leden en zij zullen niks merken van wat we de avond ervoor hebben uitgespookt.” Mathias, Thibault en Matisse hebben bij Chiro Zwalm een duidelijke regel: “Er zijn altijd twee Bobs voor noodgevallen.”

Een ijzeren wet lijkt het wel, die alle leiders met wie ik op Krinkel spreek spontaan vermelden. Jeugdwerk zal altijd die tegenstrijdigheid in zich hebben, bedenk ik me terwijl ik terugdenk aan mijn Chiro-tijd. Jongeren dragen er de verantwoordelijkheid over andermans kinderen terwijl ze zelf nog volop in de groei zijn. Fouten maken zou moeten mogen, maar het zal je kind maar zijn van wie de leider blundert.

Het is intussen vier uur, tijd om naar het centrale veld te gaan voor de officiële aftrap van Krinkel. Ik loop mee met de deelnemers op maat van het trommelkorps dat vooroploopt en trek mijn ogen steeds verder open terwijl we de twaalf regionale kampgronden passeren, elk met hun eigen eettent, kookploeg en toilettenblok. Verder heeft Krinkel vijftien speelweides, twee speelbossen, een EHBO-dienst met dokters en verplegers, een containerpark, tientallen technische medewerkers en een dagelijks verschijnende krant, De Klinker, waarin ik onder meer lees dat hier 1.600 tenten staan en 12 kilometer elektriciteitskabel ligt.

Krinkel Beeld Rebecca Fertinel

Maar de kracht van Krinkel is niet alleen de omvang, maar ook de kwaliteit. De constructies tussen de tenten variëren van een acht meter hoge kauwgomballenautomaat die als glijbaan dient tot een van stellingen gebouwde kerk, compleet met glasramen. Overal staan indrukwekkende tribunes die uit niets meer bestaan dan houten palen die vakkundig aan elkaar zijn gesjord, tussen de bomen hangt een hoogteparcours. Tot in de kleine details proberen ze dit kamp te laten kloppen: de kampgrond van Verbond Roeland, een verzameling Chiro-groepen uit het Gentse, heeft als thema Jurassic Park en dus liggen er voor de ingang grote fossielen uit papier-maché. Her en der zie je bordjes van de Dienst Artistieke Activiteiten met opdrachten om je huppelend of dansend voort te bewegen.

Stoppen met sport

“Ik hoop dat Bart Peeters komt”, zegt Justien, een Chiro-leidster uit het Limburgse Wijer. De zanger kwam vijf jaar geleden optreden als verrassing en het Krinkellied dat hij toen schreef, wordt op de startshow nog steeds luid meegezongen. De opening van Krinkel is 2022 is voor de rest een gezellig, niet al te strak allegaartje vol nostalgische meezingers met acts van een paar dansgroepen en een koor. Een gelegenheidsband speelt in primeur het lied dat bij het nieuwe jaarthema ‘Chirohiro’s’ hoort. “Daarmee willen we tegen alle leidingploegen zeggen dat ze grote helden zijn”, vertelt Tubex. “Ze hebben zich tijdens de coronacrisis heel flexibel opgesteld en pasten zonder morren alle hygiënemaatregelen toe. Omdat ze lang geen fuif of spaghettidag mochten organiseren, stond het water bij sommige groepen aan de lippen. Maar we zijn het goed doorgekomen, ons ledenaantal blijft maar stijgen.”

De scouts, die met 86.000 leden ook al op een ‘historisch hoogtepunt’ zitten, kozen voor het thema ‘Da’s goesting’. Ook zij willen hun volhardende vrijwilligers in het zonnetje zetten. “De goesting om er weer werk van te maken, is voelbaar onder de leiding”, zegt woordvoerder Jan Van Reusel. “We hebben de voorbije twee jaar niet alleen overbrugd, we zijn ook blijven scouten en gidsen, meer dan ooit zorgend voor elkaar.”

Krinkel Beeld Rebecca Fertinel

Dat de jeugdbeweging het zo goed blijft doen, is opvallend. Deze zomer berichtte VRT NWS nog dat jeugdwerkorganisaties als Kazou en Gekkoo - geen klassieke jeugdbewegingen, maar toch - nog wanhopig naar monitoren zochten. Daarnaast spreken sociologen steeds meer over ‘nieuwe’ vrijwilligers, die naar manieren zoeken om hun inzet in te passen in hun steeds drukker wordende leven. “Vooral jongeren kiezen minder snel voor een langdurige verbintenis en zoeken naar manieren om zich tijdelijk of online in te zetten. Ze gaan van het ene naar het andere engagement en zetten zich in voor de thema’s die hen aanbelangen”, zegt Jessy Siongers, als socioloog verbonden aan de Universiteit Gent en de VUB. “Jongeren geven bovendien aan dat het niet allemaal gemakkelijk is om hun inzet te blijven combineren met hun studies en andere hobby’s.”

Chiro- of scoutsleider worden is niet iets waar je van de ene op de andere dag mee kan stoppen. Wie ja zegt, zet zich minstens voor een werkjaar in, inclusief wekelijkse vergaderingen en ledenactiviteiten, tappen op fuiven en mosselfeesten tot drie uur ’s nachts en een kamp dat met de voorbereidingen erbij de halve zomer in beslag neemt. Maar jeugdbewegingen hebben ook een voordeel, zegt Siongers. “Jongeren die van jongs af bij de scouts of Chiro zitten, zullen daar vaker aan blijven vasthouden vanuit de redenering: de leiding heeft zich ingezet voor mij, tijd om iets terug te geven.”

Krinkel Beeld Rebecca Fertinel

Op Krinkel geven ze de sociologe alvast gelijk. “Wij hadden met zeven jongens de keuze om leiding te worden en zijn daar allemaal voor gegaan. Iets anders kwam niet in ons op”, zeggen Mathias, Thibault en Matisse van Chiro Zwalm. “Sommigen stoppen zelfs met hun sport om verder Chiro te kunnen blijven doen.” Van Reusel spreekt over nestwarmte: “In een wereld waarin iedereen zapt, vlindert en floddert, wordt de jeugdbeweging net een plek waar je rustig kan thuiskomen en maakt ze daarom het verschil.”

Quinten en Sietse uit Oppuurs begrijpen wat Van Reusel bedoelt. “We hebben tijdens de pandemie één keer de hele Chiro-groep in tweeën moeten splitsen voor het kamp omdat we met te veel waren voor een bubbel”, zeggen ze tussen twee happen door - we zitten intussen aan het avondmaal. “Toen hebben we gezegd: dat nooit meer.” Een van de koks wenkt ons en klopt uitnodigend op een houten zitbank. “Hebben jullie al gegeten? Er is nog over!” Zo smaakt ook voor deze oud-leider de eerste avond op Krinkel naar groentesoep, worst en iets te veel spinaziepuree, doorgespoeld met kraantjeswater uit de drinkbus. Daar houd ik het bij, maar voor de andere zevenduizend mensen op de wei smaakt de inhoud van hun gamel duidelijk naar méér.