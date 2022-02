‘Moeten wij allemaal mee gaan vechten?’: Zo praat u met uw kinderen over de inval in Oekraïne

In een notendop: 7 vuistregels om met je kind over Oekraïne te praten

Stapelen de vragen zich op? Merk je dat je zoon of dochter bezorgd is? Of hebben je kinderen iets zorgwekkends over de invasie opgevangen op school, televisie, sociale media of via vrienden? Andy Demeulenaere geeft zeven algemene vuistregels om over het conflict tussen Rusland en Oekraïne te praten met kinderen en jongeren.

1. Neem er de tijd voor

“Zelfs als je zelf je buik vol hebt van nieuws over Oekraïne, dan is het toch aangewezen om even je voelsprieten uit te steken. Want achter een vraag van je kind, schuilt vaak een andere vraag. Meer zelfs: het zou weleens kunnen dat je kind om informatie vraagt omdat het bang of ongerust is.”

2. Stel hem of haar gerust

“Zeker wanneer woorden zoals: ‘oorlog’ en ‘Europa’ vaak samen gebruikt worden, kunnen kinderen en jongeren bang, verdrietig of bezorgd worden. Neem dat ernstig. Zeg dat je die gevoelens begrijpt, maar stel hem of haar tegelijk ook gerust. Ervaar je die emoties zelf ook, dan kan je daar zeker eerlijk over zijn. Probeer je gevoelens wel onder controle te houden tijdens het gesprek en hen niet nog banger te maken. Leer je kind dat het ook altijd met vragen bij de telefonische en online hulplijn awel.be terecht kan.”

3. Luister en stel vragen

“Vaak hebben je kinderen niet alle antwoorden nodig, maar vooral een luisterend oor. Laat je kind vertellen wat het denkt of voelt. Stel vragen als: ‘Wat heb je hierover gehoord?’ Of: ‘Wat doet dat met je?’ Verbeter of vul aan waar nodig. Dat kan al veel helpen om alles even op een rijtje te zetten, het grotere verhaal te begrijpen en emoties een plaats te geven.”

4. Hou het bij de grote lijnen

“Kinderen en jongeren hebben vooral nood aan duidelijkheid. Een heel uitgebreide uitleg met veel details kan verwarrend zijn. Verlies je daarom niet in details, maar beantwoord elke vraag vooral eerlijk en to the point.”

5. Denk aan je taalgebruik

“Let op dat je de mensen die betrokken zijn bij het conflict niet nodeloos aanvalt met de woorden die je gebruikt. Het zijn de Russische en andere leiders die kiezen voor een oorlog, niet àlle Russen en andere mensen. Een uitspraak als ‘vuile Russen’ of een andere beledigende term zorgt alleen maar voor extra haat in de wereld. Vermijd dat.”

6. Reik goede bronnen aan

“Heeft je kind veel vragen over het conflict? Dan zullen er misschien nog meer vragen volgen. Reik daarom een aantal goede bronnen aan, die het onderwerp behapbaar maken voor jonge mensen. Laat kinderen bijvoorbeeld kennismaken met een jeugdjournaal of verwijs hen door naar de Instagrampagina van WAT WAT. WAT WAT is een platform van meer dan tachtig organisaties (denk aan Awel, Sensoa, VDAB en Child Focus) die jongeren helder willen informeren en naar advies of hulp leiden.”

“Kinderen en jongeren krijgen ook veel informatie binnen via sociale media. Soms wordt er via die weg een filmpje of (nep)nieuws verspreid dat best choquerend kan zijn. Vraag je kind daarom zeker eens wat er op sociale media te zien of te lezen valt over de invasie van Rusland, kijk ook eventueel samen naar beelden of reacties en schets het bredere plaatje.”

7. Sluit het gesprek positief af

“Eindig het gesprek met een positieve noot. Begin eventueel over iets helemaal anders, zodat je kind er niet over blijft malen. Dubbelcheck wel eerst of je alle vragen beantwoord hebt, en laat weten dat je er altijd bent om wat extra uitleg te geven.”