Moeten ook leeuwen vegetariër worden? Biologen branden ethisch vraagstuk af: ‘Van alle idiote ideeën spant dit de kroon’

Als we dierenleed de wereld uit willen helpen, moeten we volgens sommige filosofen ook ingrijpen in de natuur, waar roofdieren veel leed veroorzaken. Sommigen willen zelfs van vleeseters planteneters maken. Gekkenwerk, zeggen biologen.

Moeten we wilde dieren met rust laten, ook al impliceert dat voor ontelbare dieren honger, helse pijnen en ander leed? Of hebben we de morele plicht om ook het leed van wilde dieren zoveel mogelijk te beperken, eventueel zelfs door het jachtinstinct van roofdieren aan banden te leggen? De Amerikaanse filosoof Martha Nussbaum werpt die vragen op in een recent essay in het toonaangevende The New York Review of Books.

Veel mensen zullen beamen dat wreedheid tegenover dieren verkeerd is, stelt de filosofe vast, maar vinden tegelijk dat we ons van de wreedheid van de natuur zelf niets moeten aantrekken. Een spreidstand die volgens haar moeilijk te verantwoorden is. Voor de zebra die verhongert of bij volle bewustzijn aan stukken wordt gescheurd door een troep hyena’s is het een schrale troost dat dat nu eenmaal de natuurlijke gang van zaken is. Een antilope wil ongetwijfeld liever een vreedzaam leven leiden dan te eindigen in een leeuwenmaag. Volgens Nussbaum moeten we eens grondig nadenken over onze verhouding met de natuur, en hoe we het leed dat roofdieren aanrichten kunnen beperken.

‘Herbivoriseren’

De Amerikaanse filosofe blijkt lang niet de enige die er zo over denkt. Als het aan de ngo Herbivorize Predators ligt, zou het er in de doorsnee natuurdocumentaire in de toekomst een pak vredelievender aan toe kunnen gaan. Zeg maar dag tegen bloedstollende achtervolgingen en jachtpartijen. In een ideale wereld liggen ook leeuwen en luipaarden rustig planten weg te kauwen.

De ambitie is niets minder dan van vleeseters planteneters te maken. De organisatie wil dat idee ingang doen vinden en onderzoek ernaar stimuleren. “De natuur is moreel blind en niet met dierenwelzijn begaan”, zegt moraalfilosoof en dierenrechtenactivist Stijn Bruers. Hij schrijft geregeld over dierenleed in de veehouderij en is een van de drijvende krachten achter dit initiatief. “Roofdieren veroorzaken veel leed, dat je kunt vermijden door ervoor te zorgen dat ze niet meer hoeven te jagen”, aldus Bruers. “Een wereld zonder roofdieren is een betere wereld.”

Een leeuw knaagt aan een ribbenkast. Beeld Getty Images

Daarvoor rekenen de voorstanders van het ‘herbivoriseren’ van vleeseters op moderne technieken zoals genbewerking, die moeten toelaten zo aan het DNA van roofdieren te sleutelen dat ze evolueren tot vreedzame planteneters. Het feit dat sommige dieren al spontaan vegetariër zijn geworden, sterkt hen in de overtuiging dat het kan. “Soorten zoals de reuzenpanda en sommige dinosaurussen zijn van vleeseters tot planteneters geëvolueerd”, zegt Bruers. “Met genbewerking en selectie kunnen we dat proces versnellen.”

Simplistisch en naïef

Biologen zijn op zijn zachtst gezegd niet wild van dat idee. “Van alle idiote ideeën spant dit de kroon”, reageert de Britse bioloog Alex Lees op Twitter op het voorstel. “Compleet onmogelijk.”

Ook volgens bioloog Joachim Mergeay (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) is het idee “on-ge-loof-lijk simplistisch en naïef”. “Ecosystemen zijn de meest complexe systemen die we kennen”, zegt hij. “Aan de knoppen draaien zonder dat je goed weet wat het effect kan zijn, loopt doorgaans niet goed af. Neem de predatoren weg en je organiseert de complete ineenstorting van ecosystemen.”

Bovendien schiet onze kennis over genetica volgens Mergeay schromelijk tekort om zoiets mogelijk te maken. En het is nog maar de vraag of dat effectief tot minder leed zou leiden. “Als je er al zou in slagen om van pakweg een leeuw een herbivoor te maken, dan krijg je een compleet ander beest dat weggeconcurreerd zal worden door andere planteneters en traag zal uitsterven. Zonder predatie sterven planteneters bovendien door ouderdom, uitgehongerd omdat ze hun voedsel niet meer kunnen kauwen of verteerd door ziekte en parasieten. Een aanval van een wolf lijkt dan eerder een verlossing.”

Natuur als dierentuin

Nussbaum erkent dat onze beperkte kennis een reden is om erg terughoudend te zijn, om te vermijden dat we meer kwaad dan goed doen. Maar daarmee is de kwestie niet van de baan, want die kennis hebben we in de toekomst misschien wel.

“Ook ons lichaam is ongelooflijk complex”, zegt Bruers. “Maar dankzij wetenschappelijk onderzoek begrijpen we het steeds beter en is de geneeskunde in staat tot dingen die decennia geleden onmogelijk leken. Het is dus zaak ook werk te maken van onderzoek naar het uitfaseren van predatie.”

Een jonge leeuw doodde zonet een gnoe. Beeld Getty Images

Volgens Bruers hoeven we de planteneters vervolgens niet aan hun lot over te laten. “Met genbewerking en contraceptie kunnen we populaties onder controle houden.” De Canadese filosofen Sue Donaldson en Will Kymlicka pleitten er eerder al voor om de natuur in een door ons bestierde dierentuin te veranderen, met minimaal leed.

Nog los van het risico op het ineenstorten van ecosystemen pleit Mergeay ervoor onze prioriteiten op orde te houden. In het wetenschappelijk vakblad PNAS becijferde wetenschappers namelijk dat op basis van gewicht slechts 4 procent van de zoogdieren op onze planeet uit wilde dieren bestaat. De mens zelf is goed voor 36 procent en ons vee voor 60 procent. Van de vogels op aarde zijn 70 procent kippen en ander pluimvee. “Met een plantaardig dieet help je al heel wat dierenleed de wereld uit, zonder genetische manipulatie en risico”, zegt Mergeay. “De enige predator die we moeten ‘herbivoriseren’ is de mens.”