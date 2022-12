Moet je wachten tot de huizenprijzen zakken? Vastgoedexperts: ‘Er is misschien een prijsoverdrijving, maar er is geen vastgoedbubbel in België’

Als ik een huis wil kopen, doe ik dat dan beter nu of kan ik beter wachten tot de prijzen zakken? Johan Van Gompel, vastgoedeconoom bij KBC en John Romain van Immotheker-Finotheker leggen uit wat je best doet, nu de langetermijnrente opnieuw stijgt. ‘In België zitten we niet met een vastgoedbubbel, maar er is misschien een prijsoverdrijving van 10 tot 15 procent.’

Als ik nu een lening aanga, hoeveel rente betaal ik? En hoeveel wordt dat volgend jaar?

Johan Van Gompel, vastgoedeconoom bij KBC: “De rente op woonleningen volgt het rendement op Belgische overheidsobligaties met een looptijd van tien jaar. Deze week sprong dat boven de 3 procent, omdat de Europese Centrale Bank de inflatie met hoge rentes probeert te temmen. Over de hypothecaire rente doen we geen voorspellingen. Maar ik verwacht dat de langetermijnrente in 2023 verder stijgt naar 4,25 procent. Doorgaans volgt de woonrente snel.”

John Romain, zaakvoerder van Immotheker-Finotheker: “Vandaag ligt de maandelijkse aflossing voor een lening van 250.000 euro op 20 jaar — waarbij je maximaal 80% van de koopwaarde leent — al 236 euro hoger dan vorig jaar. De vaste rente zit 2% hoger, op 3,36 %. Over de hele looptijd betaal je 56.637 euro méér intresten. Tegen eind 2023 stijgt de aflossing waarschijnlijk nog met 125 euro per maand, tot 1551 euro. Op twintig jaar komt er nog eens 30.000 euro intrest bij.”

Gaat de rente weer boven de 10 procent, zoals in de jaren 80?

Van Gompel: “In België is die kans klein. Eens de inflatie afneemt, zal de Europese Centrale Bank de rente minder snel opdrijven. De meesten, waaronder ook de Nationale Bank van België, gaan ervan uit dat de inflatie al over haar piek heen is en volgend jaar zal dalen. Bij KBC denken we eind 2023 op zo’n 4 procent inflatie te zitten. Veel hangt af van de evolutie van de energiecrisis. Maar de ECB wil de inflatie op middellange termijn sowieso weer op 2 procent brengen.”

Romain: “Ik ben 69 jaar en heb die rentes boven de 10 procent nog meegemaakt. De ultralage rentes van de voorbije jaren, zijn al even uitzonderlijk. In de VS zitten ze nu al met rentevoeten van 5 tot 7 procent. Ik denk dat er hier ook gemakkelijk 1 tot 2 procent kan bijkomen.”

Johan Van Gompel is vastgoedeconoom bij KBC. Beeld Marc Baert

Worden huizen niet goedkoper als lenen duur is?

Van Gompel: “Hoe hoger de rente, hoe kleiner de leencapaciteit en hoe moeilijker jonge gezinnen een lening krijgen. Tel daar de duurdere energiefacturen bij, en je zou kunnen verwachten dat ze minder hoog bieden. Er is de voorbije jaren gesteld dat het vastgoed overgewaardeerd is. Maar in België zitten we niet met een vastgoedbubbel. Er is misschien een prijsoverdrijving van 10 tot 15 procent. Wij denken evenwel dat de vastgoedprijzen niet zullen dalen. De energiecrisis gaat voorlopig niet gepaard met een groot jobverlies, integendeel. Door de arbeidskrapte zetten bedrijven niet graag mensen aan de deur. We schatten dat de huizen in 2023 nog 2,5 procent duurder worden. Opgelet, dit jaar sluiten we allicht af met een stijging van 5 procent. In 2021 kwam er zelfs 7,1 procent bij. Duurzaam vastgoed zal zijn waarde behouden en nog in prijs kunnen stijgen. Energieverslindende en slecht gelegen huizen zullen wel goedkoper worden”.

Romain: “Een miljoen mensen krijgt door de inflatie in januari 11 procent opslag. Wie het kan, koopt liefst een energiezuinige woning. Maar zowat de helft van de huizen in Vlaanderen is slecht geïsoleerd. Vanaf 1 januari 2023 is de koper van zo’n huis met EPC-label E of F verplicht om binnen de vijf jaar te investeren in isolatie, nieuwe ramen, zonnepanelen of een nieuwe verwarming. Dus vragen de banken bewijs dat je daarvoor geld opzij hebt staan, anders moet je een bijkomende leenlast voorzien van 50.000 euro, boven op je woonlening die nu gemiddeld al op 200.000 euro zit. Voor de lagere inkomens is dat vandaag al onbetaalbaar. Aan de onderkant van de markt zullen de prijzen moeten zakken.”

Wanneer slaan mensen die een huis willen kopen, best toe?

Van Gompel: “Als je de middelen hebt en je ziet je droomwoning, koop ze. Nu. Wacht zelfs niet tot de zomer, dan zullen de leningen wellicht al duurder zijn. Wie wacht op een prijsdaling van niet-duurzame woningen om vervolgens te renoveren, riskeert van een kale reis terug te komen. De prijs van bouwmaterialen stijgt snel. Je ziet de rush op zonnepanelen, de renovatiekost zal nog toenemen.”

Romain: “Ook een nieuwbouw kost volgend jaar alweer 10% meer. De aanvragen voor nieuwbouw vallen dan ook terug. Ook de verkoop van huizen vertraagt.”

John Romain is zaakvoerder van Immotheker Finnotheker Beeld Photo News

Komt er een dag dat er weer koopjes te doen zijn?

Van Gompel: “Wie weet staat de rente over vijf jaar lager. Maar dat weten we vandaag uiteraard nog niet.”

Romain: “Als de economie internationaal in een zware recessie komt, gaat de geldkraan misschien weer open en dan kan de intrest dalen. Op korte termijn moet je ook wel weten dat het gemiddeld 3 tot 6 maanden duurt voor een eigenaar beseft: oei, ik moet mijn prijs laten zakken. Is je rekening kantje-boordje voor een huis met energielabel F, laat de markt dan haar werk doen. Misschien kan er tot 10% van de prijs af.”