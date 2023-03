Moestuinieren voor beginners: ‘Vogels, egels, kikkers, in een goede moestuin is iedereen welkom’

Groenten zijn fors duurder geworden. Waarom ze dan niet zelf kweken? Moestuinexpert Floor Korte legt in haar nieuwe boek uit hoe je dat doet, ook en vooral voor hen die niet meer weten waar hun groene vingers liggen. ‘Er zijn geen regels.’

Kan iedereen, mits wat oefening, groene vingers krijgen?

“Iedereen kan absoluut leren hoe je een moestuin onderhoudt. Ik ben er ook van overtuigd dat we in de toekomst opnieuw wat meer naar de basis moeten: onze groenten lokaler kweken om zo minder CO2 uit te stoten. Je groenten en fruit zelf kweken is niet alleen veel duurzamer, ze smaken bovendien ook nog eens veel beter.

“Zelf begon ik mijn moestuin destijds om nog een andere reden: omdat tuinieren gewoon een ontspannende bezigheid is. De laptop en telefoon even op het bureau laten liggen om buiten met de plantjes in de weer te zijn, daarvan kom ik echt tot rust. Je bent even weg van alle prikkels, hè. Dat vind ik misschien nog wel het mooiste aspect van het hebben van een eigen moestuin.”

Moestuinexpert Floor Korte: ‘Ik zie beginnende tuiniers vaak te veel groenten in één keer zaaien. Wanneer het tijd is om te oogsten, zitten ze plots met achtentwintig kroppen sla waar ze geen blijf mee weten.’ Beeld Hanke Arkenbout Photography

Een moestuin onderhouden klinkt leuk, maar tegelijk denk ik meteen: daar kruipt veel werk in.

“Dat hoeft in elk geval niet zo te zijn. Het is vooral belangrijk dat je je op voorhand even afvraagt wat voor een moestuin je precies wilt aanleggen. Een van de vaakst gemaakte fouten door onervaren tuiniers is dat ze het meteen te groot zien, terwijl het eigenlijk een beter idee is om vooral klein te beginnen. Als je nog geen zin hebt om een deel van je tuin om te spitten, begin dan gewoon met enkele bloempotten, of een krat dat je met tuinaarde vult. Zo kun je op een laagdrempelige manier uitzoeken of tuinieren iets voor jou is. Als dat een succes is, kun je het jaar erop wat meer ruimte voor je groentetuin voorzien.”

Welke beginnersfouten zie je nog regelmatig terugkeren?

“Ik zie beginnende tuiniers vaak te veel groenten in één keer zaaien. Wanneer het dan tijd is om te oogsten, zitten ze plots met achtentwintig kroppen sla waar ze geen blijf mee weten. (lacht) Het is beter om wat minder zaadjes in de grond te stoppen, en dat proces enkele weken later nog eens te herhalen. Je oogst komt dan ook druppelsgewijs binnen.

“Op die zaden zit trouwens ook een vervaldatum, wat weleens wordt vergeten. De zaadjes van sommige groente­soorten, zoals tomatenplanten, kun je makkelijk tien jaar bewaren. Witloof en schorseneren zijn daarentegen maar één jaar goed. Ga dus op voorhand even na of je zaden nog bruikbaar zijn. Als je daarover twijfelt, kun je de zaden op een vochtig vel keukenpapier leggen, en ze met wat aluminiumfolie afdekken. Laat dat vervolgens twee weken staan, en kijk hoeveel zaden er gekiemd zijn. Als dat er minder dan de helft zijn, koop je beter nieuwe zaadjes.”

De lente loert om de hoek. We zijn er misschien nog wat vroeg bij, maar waar moet je rond deze periode als moestuinier zoal mee bezig zijn?

“In maart is het in België en Nederland nog wat vroeg om al buiten te beginnen zaaien en planten. Wat je nu wel al kunt doen, is binnenshuis zaadjes van vroege gewassen opkweken, zoals tomaten, pepers, paprika’s, komkommers of aubergines. Gewassen die beter tegen de koude kunnen, zoals tuinbonen of doperwten, kun je nu wel al in de volle grond planten.

“Deze periode is ook perfect voor het opstellen van een moestuinplan, een soort plan van aanpak voor het komende jaar. Daarin kun je al nadenken over welke gewassen je het komende jaar wilt telen, en waar die in de moestuin geplant moeten worden. Het is een goed idee om dat allemaal op een plattegrond bij te houden. Dat houdt het overzichtelijk.”

Het maken van een zonlichtanalyse is cruciaal in zo’n moestuinplan, schrijft u. Hoe doe je dat precies?

“De meeste groenten gedijen het best op zonnige plekken. Daarom is het dus belangrijk om eerst goed te bestuderen op welke plekken in je tuin de zon in de zomer vooral komt. Als je nog maar net op een nieuwe plek woont, kun je dat vaak niet meteen zeggen. In dat geval kun je via tal van apps opzoeken hoe het zonlicht per maand over je tuin verdeeld is.

“Hou er in je moestuinplan rekening mee dat je planten die veel zonlicht nodig hebben, zoals tomaten of paprika’s, op plekken plant waar in de zomer veel zon is. Schaduwrijke plekken in je tuin reserveer je beter voor bladgroenten, die in de zomer afzien door te veel direct zonlicht, zoals andijvie of spinazie.”

‘je kunt planten trainen om beter met periodes van droogte om te gaan. Dat doe je door ze niet langer elke dag water te geven. op die manier is de plant genoodzaakt om haar wortels dieper in de bodem te verankeren.’ Beeld Damon De Backer

Je plant je groenten ook best niet elk jaar op dezelfde plek.

“Inderdaad. Als je je groenten elk jaar op dezelfde plaats in de tuin zet, kunnen bepaalde voedingsstoffen op den duur uit de bodem verdwijnen. Het is beter om aan wisselteelt te doen, en om in je moestuin met een soort rotatiesysteem te werken. Zeker als je kolen kweekt, is dat belangrijk: als je die elk jaar op dezelfde plek zet, kunnen er zelfs ziektes in je bodem ontstaan, die je er nadien erg moeilijk weer uit krijgt. Nog een reden waarom zo’n moestuinplan handig is: je kunt dan gewoon terugbladeren om te zien waar je vorig jaar al je groenten plantte.”

Cruciaal voor een geslaagde moestuin is de kwaliteit van je bodem. Hoe hou je die in topconditie?

“Het begint allemaal met uit te zoeken welk bodemtype je op dit moment hebt. Dat verschilt naargelang de plek waar je woont, en kun je dus best even opzoeken op het internet. In het overgrote deel van de gevallen hebben we in België en Nederland te maken met zandgrond. Daar zitten van nature weinig voedingsstoffen in, en het water vloeit er ook snel weer uit weg. Die grond moet je dus echt wel bewerken voor je er groenten en fruit op kunt kweken.

“Het beste is om aan zandgrond nog wat tuinaarde en compost toe te voegen. Ik hanteer vaak de volgende verdeling: 10 procent zandgrond, 55 procent compost en 35 procent tuinaarde. In het begin is het bewerken van je grond best een kostelijke affaire, maar daarna kun je met diezelfde aarde wel jaren door.

“Als je merkt dat je al zwarte grond hebt in je tuin, die niet uiteenvalt als je er een bolletje van maakt en waar je best wat beestjes in ziet rondlopen, dan heb je eigenlijk al een voedzame bodem. Veel meer dan wat compost toevoegen hoef je dan niet te doen. Als je tijdens het moestuinseizoen tóch merkt dat je planten niet snel genoeg groeien, kun je altijd nog een beetje compost bijgeven. Van stal- of kunstmest zou ik in elk geval wegblijven: daar zit vaak troep in, zoals antibiotica, die je liever niet opeet.”

Ook een wormentoren kan een interessante manier zijn om regelmatig wat voedingsstoffen aan je planten te geven. Wat is dat precies?

“Een wormentoren is eigenlijk een soort compostbak, die je zelfs zonder problemen op het terras van een appartement kunt zetten. Je gooit er je gft-afval in, waar speciale compostwormen zich dan een weg doorheen vreten. Bij dat proces komt een vloeistof vrij die percolaat heet, en die je nadien via een kraantje kunt aftappen. Eigenlijk is dat vloeibare plantenvoeding, die ik vaak toevoeg aan het water dat ik aan mijn planten in de bloempotten geef. Voor de planten die in de volle aarde staan, geef ik dan weer gewone compost, die wat vaster en droger van textuur is.”

Zijn er groente- of fruitsoorten die je in het bijzonder aanraadt aan beginnende moestuiniers?

“Ik zou vooral kiezen voor groenten die snel groeien, zoals spinazie, radijsjes, sla of komkommer. Je ziet dan snel resultaat, wat je in het begin kan motiveren om door te zetten. Maar ook aardbeien en frambozen zijn heel dankbare planten, en ze zijn bovendien vaak duur in de supermarkt. Extra leuk dus om die gewoon zelf te kweken. En ook kruiden zijn gemakkelijk in onderhoud, en gebruik je toch vaak in de keuken.”

Heel wat insecten, zoals bijen en hommels, krijgen het in onze contreien steeds moeilijker om te overleven. Hoe kunnen we die toch naar onze moestuin lokken?

“Ook vlinders, en verschillende micro-organismen die in de bodem zitten, krijgen het almaar lastiger. Daarom is het zo belangrijk om de monocultuur in je tuin en moestuin te doorbreken. Ruil strakke grasmatten in voor bloemenperken waar insecten veel meer aan hebben, of zaai bijvoorbeeld bloemen in en rond je moestuin. Ik zou vooral kiezen voor bloemen met een open hart, waar insecten makkelijk tot bij het stuifmeel raken; een dahlia is misschien wel mooi, maar insecten kunnen er niet zo veel mee.”

U raadt ook aan om rommelhoekjes vol bladeren en twijgjes te maken in de tuin, waar insecten en egels een thuis kunnen maken.

(knikt) “De bladeren in je tuin laten liggen is een goede manier om beestjes in de wintermaanden een schuilplek te geven. Tegelijkertijd fungeren die rommelhoekjes als een natuurlijke beschermingslaag voor je bodem. Als die niet afgedekt is, kunnen voedingsstoffen er tijdens de herfst- en wintermaanden uit verdwijnen. Wil je nog meer insecten naar je tuin lokken, dan kun je ook een insectenhotel ophangen in je tuin.

“In een ecologische moestuin is iedereen welkom: vogels, egels, insecten, padden en kikkers… zo ontstaat er een natuurlijk evenwicht, waardoor je ook minder last van plagen hebt. De natuur houdt zichzelf dan in balans. Ik heb in mijn eigen moestuin bijvoorbeeld nooit last van rupsen of luizen, omdat ik er ook voor zorg dat er voldoende vogels in mijn tuin zitten. Die eten ook de slakken op, net zoals kikkers en padden, trouwens. Een klein vijvertje aanleggen in je tuin kan daarom ook een goed idee zijn.”

Boerin Mauri van plukboerderij De Moeiakker. ‘Met een bloemetje uit eigen tuin of courgettes die je zelf hebt gekweekt, maak je mensen echt gelukkig’, zegt Floor Korte. Beeld Damon De Backer

Loop je dan niet het risico dat de vogels in de zomer met al je kersen of bramen aan de haal gaan?

“Een kersenboom kun je afschermen, maar een vlier of een vuurdoorn kun je wel onbedekt laten staan. Vogels zijn daar dol op, en trekken daar dan massaal naartoe op het moment dat ook je frambozen, kersen of bramen in bloei staan. Zo kun je vogels dus ook een beetje misleiden.”

Hoe zit het met onkruid: moeten we dat volledig uit de moestuin weren?

“Met onkruid is het een voortdurende evenwichtsoefening. Op de plekken in de tuin waar ik niet kom, mag het van mij gewoon blijven staan. Die planten dienen dan als voedingsbron voor insecten, en zijn dus zeker nuttig. Maar in de moestuin zelf probeer ik onkruid zo veel mogelijk weg te houden. Daar onttrekt het vooral noodzakelijke voedingsstoffen aan de bodem, of neemt het licht weg van prille zaailingen. Een tip om onkruid tegen te gaan: bedek de bodem rond je groenten en fruit met blaadjes, boomschors of stro. Zo kan onkruid er minder makkelijk in wortelen.”

Moet je elke dag met je moestuin bezig zijn om hem een kans op slagen te geven?

“Niks moet, er zijn geen regels. Wat ik wel aanraad, is om elke week toch zeker eens een rondje door de tuin te wandelen. Je kunt dan kijken wat er precies groeit en wat niet, en eventueel nog wat voeding bijgeven. Ook onkruid wieden is iets wat je met enige regelmaat moet doen, net als je planten water geven tijdens de zomermaanden. Voorts kun je de natuur in veel gevallen gewoon haar werk laten doen.”

Moestuinen zagen de voorbije jaren ook af door de toenemende hitte en droogte. Welke voorzorgsmaatregelen kunnen we daar treffen?

“Het beste wat je kunt doen, is een regenton plaatsen in de tuin, zodat je je eigen water kunt opvangen. Regenwater is bovendien gezonder voor je planten dan kraantjeswater. Het is tijdens de zomermaanden ook een goed idee om de bodem te bedekken, bijvoorbeeld met stro, zodat het water minder snel uit de bodem verdampt.

“Je kunt je planten trouwens trainen om beter met periodes van droogte om te gaan. Dat doe je door ze niet langer elke dag water te geven. Als je je planten elke dag water geeft, groeien hun wortels vaak gewoon in de bovenste lagen van de bodem. Maar dat is natuurlijk de laag waar het water het eerst uit verdwijnt zodra het wat warmer wordt. Als je de periodes tussen verschillende waterbeurten dus stelselmatig opvoert, is je plant genoodzaakt om haar wortels dieper in de bodem te verankeren. In droge periodes kan ze zichzelf zo langer van water voorzien.

“Wanneer je je moestuin net aanplant, is het natuurlijk wel belangrijk om je planten elke dag water te geven. Je planten moeten hun wortels dan nog ontwikkelen, en hebben dus veel zorg nodig. Maar daarna kun je beginnen met om de twee of drie dagen water te geven, en dat langzaam op te voeren tot één keer per week. Als je ziet dat je planten goed op die aanpak reageren, zitten hun wortels diep genoeg in de bodem.”

Ziet de zorg voor een moestuin in terracotta potten of kratten er anders uit?

“Planten die je in een pot zet, kunnen met hun wortels niet zelf op zoek naar water. Je moet ze dus zelf veel vaker water geven, tijdens de zomermaanden soms wel twee keer per dag. Omdat de hoeveelheid aarde veel kleiner is, zul je ook vaker voeding moeten bijgeven.”

Hoe zorg je ervoor dat je niet met reusachtige groenteoverschotten blijft zitten, die je dan uiteindelijk moet weggooien?

“Gooi sowieso nooit groenten of fruit weg. Er zijn meer dan genoeg creatieve manieren om ervoor te zorgen dat je groenten en fruit langer kunt bewaren. Je kunt je groenten en fruit natuurlijk invriezen, maar je kunt er ook saus, soep of jam van maken, die je daarna langer kunt bewaren. Ook fermenteren of groenten inmaken kan een goede manier zijn om de levensduur van je groenten en fruit te verlengen.

“Een pot confituur, een bloemetje uit eigen tuin of enkele courgettes die je zelf hebt gekweekt, zijn trouwens geweldige geschenken voor als je bij vrienden langsgaat. Je maakt mensen daar echt gelukkig mee, heb ik al gemerkt. Nóg een reden om zelf die moestuin op te starten.”

Floors moestuin door Floor Korte verscheen deze week bij Kosmos Uitgevers, 240 p., 29,99 euro.

4 TIPS OM EEN MOESTUIN TE BEGINNEN

1. “Begin niet te groot. Een moestuin in een kleine plantenbak of in enkele bloempotten is ook een goede manier om met moestuinieren te experimenteren.”

2. “Plant eetbare bloemen in je tuin. Die zien er mooi uit, en kan je nadien in een kleurrijke salade verwerken.”

3. “Verbouw alleen gewassen die je lekker vindt om te eten. Anders blijf je nadien met overschotten achter.”

4. “Onkruid kan je ook gebruiken in je tuin. Oogst het, en leg het daarna rond je groenten heen. Zo zorg je ervoor dat het water minder snel uit de bodem verdampt.”