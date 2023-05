Modetrend gespot: in een Barbiewereld

Barbie is de 60 al gepasseerd, maar is nog steeds een stijlicoon. Korte, glitterige en roze jurkjes waren alom aanwezig op de catwalks. Maar let op: niet elke roze outfit is per definitie Barbiecore.

Paris Hilton in 2004. Haar garderobe lijkt recht uit de archieven van Mattel te komen, daarom is zij de ultieme belichaming van ‘Barbiecore’. Beeld Getty

Het icoon: Paris Hilton

Met de komst van de film Barbie, komende zomer, kunnen we niet om ‘Barbiecore’ heen: de esthetische stijl gebaseerd op die van de gelijknamige pop. Margot Robbie lijkt in de trailer van de film een perfecte Barbie neer te zetten, maar in de echte wereld is er niemand die de pop meer personifieert dan Paris Hilton. Dat geldt voor haar roze garderobe (vooral die uit de jaren nul) die direct uit de ontwerpstudio van fabrikant Mattel lijkt te komen, en voor haar lange, geelblonde poppenpruik. Bovendien is het, net als bij Barbie, niet helemaal duidelijk wat nu eigenlijk haar job is; ze is niks en tegelijkertijd alles, van zakenvrouw tot zangeres. De sleutel tot het ware Barbiecore is dan ook de schaamteloosheid waarin beiden excelleren, en waaraan iedereen wel een voorbeeld kan nemen, al dan niet in glazuurverbrijzelend roze.

Moschino Beeld .

Marine Serre Beeld .

Paris in Versace Beeld .

Avellano Beeld rv

Marco Rambaldi Beeld rv

Op de catwalk

Een barbiemoment van de bovenste plank: Paris Hilton op de catwalk van Versace in het ultieme barbiejurkje: kort, glitterig en bovenal roze. Niet elke roze outfit is echter per definitie Barbiecore. Het moet nog een extra dimensie hebben, iets wat het uit het rijk van de normale kleding transporteert naar de fantasiewereld. Zo’n top-tot-teenlook zoals te zien bij Marine Serre bijvoorbeeld, of het ultieme poppenpakje van Moschino afgezet met opblaaszwembanden.

De sterveling: actrice Viola Davis

Vorige weekmaandag drumde een tros fotografen rond de rode loper van het jaarlijkse MET Gala in New York. Vestimentaire opdracht die de wereldsterren deze keer kregen? Hul je in een eerbetoon aan de in 2019 overleden ontwerper Karl Lagerfeld. We zagen veel pastel, zwart en wit, wat rood, een paar durvers die als een haute couture-Choupette over de rode loper schreden... En één bubblegumroze, monochrome Valentino-jurk met daarin de 57-jarige actrice Viola Davis (zie openingsbeeld van dit artikel). Met haar verendecolleté knipoogde ze naar het oude Hollywood, de tijd van overdaad en champagne in magnumflessen. We hopen dat ze die maandagavond bij Mattel de schetsboekjes in de aanslag hielden, want boy, wat een prachtbarbie zou hieruit kunnen voortvloeien?