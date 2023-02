Misschien vinden we ouder worden wel vervelender dan ouder zijn?

Beste lezer,

Ik mocht mij deze week verdiepen in een vraag die me sinds enkele jaren begint wakker te houden. Nee, ik heb het niet over of vliegtuigen een toeter hebben (ja) en of je je ogen mag open houden wanneer de kapper je haar wast (nee), maar over of vrouwen eigenlijk wel ouder mogen worden. En zo ja: hoe dan?

Eigenlijk wou ik er niet eens over schrijven, zeker niet omdat mijn collega Barbara twee maanden geleden al een uitermate boeiend interview heeft afgenomen met psycholoog en expert lichaamsbeeld Liesbeth Woertman (Universiteit Utrecht) over datzelfde thema en ik er eerder ook al een nieuwsbrief aan wijdde, maar de wereld blijft de wereld en wanneer vrouwen dingen doen met hun uiterlijk moeten we daar dus wat van vinden. Ik heb het, uiteraard, over de vele kritiek die Madonna oogstte op haar verschijning tijdens de uitreiking van de Grammy’s, of wat dacht u?

De commentaren die de popster op zich afgevuurd kreeg, waren echo’s van alle opiniestukken die er in het verleden al waren geschreven wanneer een vrouw zichtbaar durft te verouderen in de openbare ruimte en daar al dan niet maatregelen tegen neemt. De heerlijke cocktail die leeftijdsdiscriminatie met seksisme mixt, met onze obsessie met productiviteit als kersje op het schuim.

Tijdens mijn research kwam ik tot de constatatie dat we ouder worden misschien wel vervelender vinden dan ouder zijn - want de oude mensen die ik spreek zijn best tevreden van hun leven, behalve dan misschien dat ze in het beste geval betutteld, in het slechtste geval genegeerd worden. Misschien heeft onze angst voor het ouder worden ook wel te maken met het feit dat ouder worden gradueel gebeurt, haartje per haartje, leeftijd per leeftijd, en je dus een vals gevoel van controle overhoudt op iets wat -hopelijk!- onvermijdelijk is. De Dag, zoals mijn lief en ik dat wel eens grappend onder elkaar noemen, aangezien ons leeftijdsverschil van zes jaar (ik ben ouder) dan misschien plots zichtbaar zal worden.

Deze angst doet ons de onvermijdelijke deadline steeds voor ons uitschuiven - “vandaag alvast niet, schat!” - waardoor we vervreemd geraken van onszelf enerzijds, en van leeftijden anderzijds. Het is waarom 31-jarige TikTokkers met een glad voorhoofd tienduizenden volgers van halverwege de twintig verzamelen omdat ze “de juiste skincare routine tegen veroudering” hebben gevonden, en ik ook nog altijd te horen krijg hoe “goed ik er nog uitzie voor mijn leeftijd” terwijl ik een frisse, knapperige druif van amper 36 ben.

En toch. Toch glimlach ik wanneer mensen me dat zeggen en bedank ik mijn LED-masker waarvan de resultaten niet onweerlegbaar wetenschappelijk bewezen zijn en dat me er doet uitzien als een power ranger, maar alles is beter dan “een oud wijf”, toch?

Over oude vrouwen gesproken, mijn favoriete TikToktrend van het moment (ja jongens, deze nieuwsbrief gaat nog steeds over het leven in deze eeuw) brengt ons in contact met onze voormoeders. In de trend gaan vrouwen in “gesprek” met een vrouw van, pakweg tweeduizend jaar geleden, die toekijkt en vragen stelt over de dagcrème die ze gebruikt of de oorbellen die ze uitkiest, om begripvol te glimlachen en te zeggen “oh, dat deden wij ook” - waarna duizend jaar oude oorbellen of dagcrème getoond worden.

De trend evolueerde ondertussen naar vrouwen die verbaasd zijn dat we vandaag mogen werken of homoseksuele mannen die geëmotioneerd zijn dat we vandaag met onze partner mogen trouwen en heeft ondertussen ook weerklank gevonden in de comedy scene op het platform, maar in oorsprong brengt de trend me weer zonder al te veel omwegen bij het begin van deze brief.

Zowat alle vrouwen die ik in mijn stuk citeer, van De Beauvoir tot Woertman, zijn het erover eens dat het belangrijk is om een connectie te vinden met oudere vrouwen, dat we onszelf in hen herkennen, en beseffen dat als we over hen spreken, we ook spreken over onze toekomstige zelf, omdat we op een dag zélf oud zullen zijn. Geen Oud Persoon™, maar gewoon, een persoon die oud is.

Meer Leven in deze Eeuw?

• Ans Boersma belicht een nieuwe kijk op werk in haar achtergrondverhaal over demotie. Een ietwat denigrerende term voor een positief fenomeen. “Demotie hangt vaak samen met een verlaging van functie, taken en verantwoordelijkheden, salaris en/of autoriteit. Maar in praktijk is deze – voor de maatschappij stap terug – vaak juist een stap vooruit.”

• U heeft de moedige brief die Michiel Martin aan zijn vader en diens generatiegenoten schreef vast al wel gelezen, maar heeft u ondertussen de moed al gehad hem door te sturen naar de mensen waarvan u vindt dat ze hem moeten lezen?

• Dit is bovendien een prima moment voor de opfrisser dat het versturen van ongewenste dickpics seksueel overschrijdend gedrag is, een vorm van online geweld waar vooral jonge meisjes vaak mee te maken krijgen. Heel jonge meisjes, zo blijkt uit dit stuk van Paul Notelteirs. Nuraili was 11 jaar toen ze haar eerste dickpic kreeg, Ilana was 12.

• Wat dan wél seksueel toelaatbaar gedrag is, laten we vaak nog over aan de goegemeente om te beslissen, aan het stemmetje in ons achterhoofd dat onze échte verlangens wegdrukt. Deborah Seymus sprak daarom met relatietherapeute Nynke Nijman naar aanleiding van haar boek Schaamteloze seks. De psychologe wil dat we ons losmaken van dé maatschappelijke seksuele norm, en elkaar minder veroordelen voor alles wat daarbuiten valt.

• En tenslotte: wat als u de mentale barrière heeft overwonnen, aan uzelf heeft toegegeven dat u professionele hulp nodig heeft om uw mentaal welzijn te ondersteunen, een naam heeft uitgekozen uit de eindeloze lijst met psychologen in uw buurt, de wachtlijsten heeft getrotseerd, om vervolgens geen klik te voelen met de therapeut die u voor u krijgt?

Prettig weekend!