Minder vlees eten deze zomer? Deze 10 volmaakte veggie hoofdgerechten helpen u op weg

Deze kikkererwtenstoofpot neemt enkele uren in beslag. Maar los van het roeren en water bijvullen, moet je er niet naar omkijken. Dit plantaardige voorraadkastgerecht leent zich tot big-batch koken. Verdeel in porties en vries in voor later. Je kan deze stoofpot gebruiken voor tal van gerechten, maar je lepelt hem evengoed simpelweg met een sneetje brood naar binnen.

Kikkererwtenstoofpot. Beeld Hannes Vandenbroucke

Kimchi, gefermenteerde Chinese kool, is übergezond en is ook in onze contreien aan een opmars bezig. Handig: de rode smaakmaker kan weken tot zelfs maanden in je koelkast blijven staan. De kool geeft pit aan allerlei gerechten. De klassieker: kimchi fried rice.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Nootmuskaat is niet meer de alledaagse specerij die het vroeger was. Het is een sleutelingrediënt voor gnocchi alla romana. Dit hartige eenpansgerecht is het ideale comfortfood voor op een koude dag.

Beeld Samuel Levie

Pesto is geliefd door jong en oud. Op een hectische dag komt deze kant-en-klare saus als geroepen. In een handomdraai tover je pasta pesto op tafel, maar ook deze paddenstoelenlasagne met pesto neemt niet veel tijd in beslag.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Er liggen ontelbare vleesvervangers in de winkelrekken, maar ook tempeh is een prima optie. Het wordt gemaakt van gekookte peulvruchten die worden gefermenteerd. Probeer eens pompoen met knapperige tempeh. Serveer met rijst en je hebt een volwaardig gerecht.

Beeld Samuel Levie

Mits een goede bereiding is bloemkool een veelzijdige groente. Vergeet even de platgekookte groente, maar denk aan pickles of de geroosterde variant. Met deze kidsproof bloemkoolcurry verras je alle bloemkoolhaters in het gezin.

Beeld Instagram Samuel Levie

Tomaat, paprika en aubergine: een hemelse drievuldigheid die ook met Aziatische smaakmakers tot zijn recht komt. Deze vegetarische Indiase curry is daar het ultieme bewijs van.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Spaghetti met niets meer dan pecorino en zwarte peper, het lijkt zeer simpel. Bak de grove peper kort aan, zorg voor zetmeelrijk pastawater en voeg de geraspte kaas geleidelijk aan toe. Doe er groenten bij voor meer voedingswaarde. Deze cacio e pepe met broccoli staat binnen een kwartier op tafel.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Halloumi is een Cypriotische grillkaas die maandenlang bewaart. Ideaal voor op de barbecue of als basis van een vegetarische burger. Nog niet overtuigd van gebakken kaas? Maak eens halloumi met warme olijvenvinaigrette. Zo staat het avondmaal in vijf minuten op tafel.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Daslook zit ergens tussen knoflook, ui en bieslook in. De plant is een vitaminebommetje waar je heerlijke pesto mee maakt voor de ideale pasta: orechiette met daslookpesto, witte asperges en burrata.

