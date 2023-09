‘Mijn vrienden grappen soms dat ik weer mijn ‘vuilniszakken’ aanheb’: deze studenten hebben lak aan trends

De tijd van aula’s vol donkerblauwe truien en identieke sneakers is voorbij. De nieuwe lichting studenten gaat voor grote onderscheiding, in studie én in stijl. ‘Ik ben nog niet helemaal tevreden over mijn look, het mag nog wat extremer.’

Briek Goorman (18) wil Regie studeren aan het RITCS: ‘Niet meer naar de H&M gaan is mijn manier van rebelleren’

Briek Goorman Beeld Rebecca Fertinel

‘Ook al heb ik nu een extremere stijl dan vroeger, ik ben er momenteel nog niet honderd procent tevreden over. Ik vind dat het nog extremer kan en ben dus voortdurend op zoek naar iets nieuws, iets beters. Niet meer naar de H&M gaan is mijn manier van rebelleren. Ik wil specialere kledij dan dat, daarom ga ik ook vaak vintage shoppen.

“Ik heb nooit veel negatieve commentaar gekregen op mijn kledij, maar ben daar wel altijd bang voor geweest. Dat heeft me in het verleden meermaals tegengehouden om stukken te kopen waarvan ik dacht dat ze me zouden staan. Soms maken mijn vrienden en familie wel wat lacherige opmerkingen. Ik heb bijvoorbeeld een heel wijde broek waar mijn mama geen grote fan van is en ook mijn vrienden grappen soms dat ik weer mijn ‘vuilniszakken’ aanheb. Maar als ik met hen afspreek, blijf ik me wel kleden zoals mezelf. Intussen steel ik ook de zonnebrillen van mijn mama. (lacht)

Briek Goorman: ‘Mijn vrienden lachen me soms uit. toch durf ik steeds meer.’ Beeld Rebecca Fertinel

“Toch krijg ik minder commentaar dan ik eerst dacht, waardoor ik steeds meer durf experimenteren. Beter nog, soms kan ik socializen met mensen die dezelfde stijl hebben als ik. Als je je hetzelfde kleedt, heb je direct een aanknopingspunt voor een gesprek. Dat sterkt me ook om me extremer te kleden. Als ik naar een feestje ga met een groep die meer gabber is, dan ga ik me zelf ook meer gabber kleden. Ik raak ook geïnspireerd door mijn lief, want zij is net als ik veel met mode bezig. Het is niet dat we ‘dat arty koppel’ willen zijn, maar soms worden we wel zo genoemd. (lacht)

“Momenteel ben ik volop bezig met toelatingsproeven voor het RITCS in Brussel. Ik wil graag Regie studeren, maar het is erg moeilijk om door de proeven te geraken. Opleidingen zoals Wijsbegeerte en Kunstwetenschappen interesseren mij ook, maar mijn interesse in kledij is een van de redenen waarom ik graag verder wil studeren binnen het kunstonderwijs. Ik denk dat ik daar veel meer geaccepteerd zal worden en er meer zal kunnen experimenteren met mode en kledij.”

Dona Dimitrova (18, die/hun) begint aan een lerarenopleiding: ‘Ik hoop dat mijn zelfexpressie anderen kan helpen’

Dona Dimitrova Beeld Rebecca Fertinel

‘Al van jongs af had ik een specifiek beeld van hoe ik er later wou uitzien: androgyn. Ik wilde me mannelijk gedragen, veel tattoos hebben en gespierd zijn, maar tegelijk vrouwelijke make-up dragen. Nu probeer ik de kleine ik van vroeger blij te maken: soms draag ik mannelijke stukken, op andere momenten voel en kleed ik me net heel vrouwelijk. Af en toe draag ik wat kleur, maar mijn basis is meestal zwart. Mensen hebben me al verteld dat ik er daardoor nogal emo uitzie. (lacht)

“Door de jaren heen is mijn stijl behoorlijk geëvolueerd. Vroeger maakte het me niet echt uit wat ik droeg; het moest vooral comfortabel zitten. Toen ik in het middelbaar zat, ben ik in een diepe depressie beland. Omdat ik bang was van wat anderen over mijn kledingstijl dachten, probeerde ik me weg te steken door grote kleren te dragen. Ik dacht: als ik geen kledingstijl heb en gewoon een hoodie en joggingbroek draag, kunnen ze me niet beoordelen. Maar gaandeweg heb ik de switch kunnen maken. Dankzij de hulp van twee goede vrienden besefte ik dat zelfzorg belangrijk is en dat kleren me ook comfortabeler kunnen laten voelen. Een goede outfit vinden maakt mij blij en maakt dus ook deel uit van zelfzorg. Die grote truien bleven steeds vaker in de kast hangen. Soms kwam ik op school in de problemen. (lacht) Ik droeg af en toe wat te extreme kledij die te weinig verhullend was, of te veel make-up.

Dona Dimitrova: ‘Al van jongs af wist ik hoe ik eruit wilde zien: androgyn.’ Beeld Rebecca Fertinel

“Mijn kledij uitkiezen en stylen ervaar ik nu meer als een creatief proces. Zo ben ik ook mijn eigen kleren beginnen te maken, zoals mijn anxiety hoodie. Die is gigantisch, met lampjes in de kap en gaten in de mouwen, voor mijn duimen. Op de achterkant ga ik ook een tekst verven om aandacht te trekken.

“De grootste factor die mijn stijl beïnvloedt, ben ik zelf. Ik vind het leuk om statements te maken met mijn outfits en blijf trouw aan die visie. Ik start straks een lerarenopleiding Secundair Onderwijs, maar als toekomstig leerkracht ga ik mijn stijl zeker niet aanpassen. Ik hoop ook dat mijn zelfexpressie andere mensen kan helpen. Als ik iets draag wat een vrouw of man doorgaans niet aandoet, zullen er mensen staren, maar zal er minstens één iemand zijn die zich daardoor comfortabeler voelt om zichzelf ook zo te uiten. Als ik kon, zou ik een kledingwinkel openen zonder twee aparte secties, want voor mij hebben kleren echt geen gender.”

Enyim Madugba (19) kiest voor een studie Handelsingenieur: ‘Soms voel je je fancy en dan is het leuk om Prada te dragen’

Enyim Madugba Beeld Rebecca Fertinel

‘Ik heb gekozen voor Handelsingenieur omdat ik mijn opties wil openhouden. Ik weet dat ik het kan, dus ik zou het zonde vinden om het dan niet te doen. Tegelijkertijd weet ik nu al dat ik ook kleren zal blijven ontwerpen, zoals ik nu al doe.

“In het begin van het middelbaar gaf ik niet veel om wat ik droeg, maar gaandeweg groeide mijn interesse voor mode. Aanvankelijk omdat ik beter in de smaak wou vallen bij de meisjes (lacht), maar uiteindelijk was het snel duidelijk dat mijn interesse veel verder ging dan dat. Sindsdien ontwerp ik zelf kleren. Toen ik net zeventien was geworden, vroeg een vriendin van mijn moeder of ik een modeshow wou doen voor het Afrika Filmfestival in Leuven. Ik ging akkoord, maar had tot dan toe nog nooit een jas gemaakt. (lacht) Toen heb ik op één maand tien outfits gemaakt terwijl ik ook nog schoolliep. Dat was pittig. Intussen heb ik al vier modeshows georganiseerd. Naailessen heb ik nooit gevolgd – en daar ben ik ook blij om, want door trial-and-error heb ik veel inzichten gekregen in patronen en heb ik van imperfecties leren houden.

Enyim Madugba: ‘Vroeger vond ik mode interessant om bij meisjes in de smaak te vallen. Intussen ontwerp ik mijn kleren zelf.’ Beeld Rebecca Fertinel

“Ik zou mijn stijl omschrijven als mijn eigen naam: Enyim. Ik volg geen trends, maar voel vooral aan. Ik zie mijn kledingstijl als iets wat echt leeft; als iets met een eigen ziel dat voortdurend verandert. Als persoon verander je continu, dus je stijl kan niet hetzelfde blijven. Hoe ik me voel heeft een sterke invloed op de kleren die ik maak en wat ik beslis om te dragen. Ik stel mezelf altijd de vraag: ben ik kleren aan het maken vanuit mijn ziel, of omdat ik weet dat mensen dit mooi zullen vinden? Ik probeer altijd voor dat eerste te kiezen en kleren te ontwerpen op een natuurlijke, ongeforceerde manier. Dat is ook de reden waarom ik inspiratie haal uit personen en niet uit afzonderlijke kledingstukken.

“Of ik ooit nog kleren koop? Broeken niet – als ik ze zelf maak, vallen ze perfect op mijn lichaam. Maar T-shirts of jassen koop ik nog, soms ook van een duur merk. Ofwel draag ik een sober, basic shirt, ofwel een shirt van Givenchy: there is no in between. Soms voel je je fancy. En dan is het leuk om Prada te dragen. Die designerkleren koop ik wel tweedehands, anders wordt het een dure grap.” (lacht)

@enyimmadugba_fashionarchive.st

Louise Heerinckx (18) gaat Creative Media Management studeren: ‘Hetzelfde doen als iedereen is maar saai’

Louise Heerinckx Beeld Rebecca Fertinel

‘Ik volg de laatste trends en let op wat andere mensen dragen, maar ik koop geen kleren meer omdat ze bijvoorbeeld viraal gaan op TikTok. Dat deed ik vroeger wel, omdat ik toen veel meer belang hechtte aan wat anderen van mij vonden. Tijdens de coronacrisis besefte ik dat ik maar beter mijn eigen ding kan doen, want hetzelfde doen als iedereen is ook maar saai. Het beeld dat er van je gevormd wordt, heb je toch niet in de hand.

“Sindsdien gebruik ik TikTok vooral om inspiratie te halen bij influencers en daar mijn eigen draai aan te geven. Ik vind het leuk om iets te dragen dat niet iedereen draagt en kies vaak voor kleurrijke kledij met veel prints. Die outfits post ik ook regelmatig op TikTok. Ik voel geen behoefte om herkend te worden, maar ik vind het wel een leuk idee dat meisjes van dertien jaar mijn kleren zien en daardoor in de winkel naar soortgelijke outfits op zoek gaan.

“Op mijn vijftiende wou ik ook al op een meer professionele manier met mode bezig zijn. Daardoor werk ik nu elke zomer bij James Basile in Nieuwpoort, een designwinkel waar ze ook veel Belgische merken aanbieden. Daar kocht ik ook de jurk die ik op de foto aanheb. Het heeft wel wat geld gekost, maar ik ben opgegroeid met het idee dat het beter is om een stuk te kopen dat vijf of tien jaar meegaat, dan dat je geld uitgeeft aan iets dat na twee keer wassen stuk is. Al wil dat niet zeggen dat ik voortdurend op zoek ben naar merkkledij.

Louise Heerinckx: 'Mijn mama heeft het soms over een shopverslaving, maar ze overdrijft.’ Beeld Rebecca Fertinel

“Of ik te veel geld uitgeef aan kleren, is een discussiepunt tussen mijn mama en mij. (lacht) Zij spreekt soms over een shopverslaving, maar dat vind ik toch wat overdreven. Mijn koopgedrag verloopt in fases: soms zie ik lange tijd niks, en dan wil ik opeens zes stukken op korte tijd. In het afgelopen jaar had ik vooral zulke fases. (lacht) Maar mijn mama heeft er een punt van gemaakt dat ik veel kledingstukken zelf betaal. We shoppen soms samen, maar ik ga liever alleen naar de winkels. Ik vind het stresserend om met iemand anders te shoppen, omdat ik dan weer sneller twijfel over mijn aankopen.

“Mijn grote droom is om fashion business te studeren aan het IFM (Institut français de la mode, red.) in Parijs, een van de beste modescholen ter wereld. Maar omdat die opleiding heel duur is, heb ik op aanraden van mijn ouders beslist om eerst hier Creative Media Management te studeren. Nu droom ik ervan mijn master in Parijs te behalen en erna zelf de mode in te gaan.”

Sam Alekseeva (18, die/hun) begint aan een opleiding Viool: ‘Commentaar van iemand die ik niet ken boeit me niet’

Sam Alekseeva Beeld Rebecca Fertinel

‘Het is een hele zoektocht geweest om kleren te vinden die voor mij juist aanvoelden. Toen ik dertien was, voelde ik mij geen meisje en probeerde ik er heel stoer uit te zien, wat achteraf gezien een beetje cringe was. Ik was toen zoekende naar wie ik was. Op mijn eerste school was ik mezelf niet, anderen voelden dat aan en namen afstand, wat mij verdrietig maakte. Toen ik de overstap naar het kunstonderwijs maakte, kreeg ik wel het gevoel dat mensen mij accepteerden. Daardoor heb ik mezelf en mijn stijl kunnen ontwikkelen.

“Biologisch gezien ben ik een vrouw, en dat moet ik accepteren, want ik wil dat niet veranderen. Maar ik voel me vrouw noch man. Ik voel me een mens. Dat probeer ik ook te uiten in mijn kledingstijl: ik ben vooral op zoek naar bewegingsvrijheid in mijn kleren. Daardoor hou ik bijvoorbeeld niet van strakke kleedjes, want dan heb ik het gevoel dat mijn lichaam smelt. Ook in een hemd heb je veel vrijheid. Ik heb al lange tijd geen T-shirt meer gedragen. (lacht) Ik probeer dat klassieke altijd wat te combineren met bijvoorbeeld een lossere broek. Maar als ik met mijn viool op het podium sta, ben ik volledig klassiek gekleed – inclusief chic hemd en hoed.

Sam Alekseeva: ‘Het is een hele zoektocht geweest om kleren te vinden die juist aanvoelden.’ Beeld Rebecca Fertinel

“Ik heb veel vrienden die muzikant zijn en allemaal een uitgesproken kledingstijl hebben. Soms zie ik een van hen iets dragen waarvan ik denk: dat is interessant, dat moet ik ook eens proberen. Maar als het niet werkt, doe ik dat niet meer. Ik weet dat ik opval als ik met een gele broek op straat loop, maar ik koop kleren niet doelbewust om opgemerkt te worden.

“Naar commentaar op mijn kledij luister ik alleen maar als die komt van iemand om wie ik geef. Als die persoon geen deel uitmaakt van mijn leven, boeit het me niet. Ik probeer vooral te genieten van het leven. Ik heb een cool hemd en een toffe broek, en dat maakt me gelukkig. Soms zijn het kleine dingen die je dag beter maken.”

Aëla Deconinck (19) gaat Mixed Media studeren: ‘Mijn blauwe pakje kocht ik tweedehands voor 17 euro’

Aëla Deconinck Beeld Rebecca Fertinel

Dit blauwe pakje draag ik vaak om te hakken op het podium, wat ik regelmatig doe onder mijn artiestennaam Slim Baby in de hardcore scene. Samen met mijn moeder heb ik het gekocht bij Think Twice voor 17 euro – een echt koopje, want online vragen ze daar veel meer voor. Ik heb mijn stijl trouwens grotendeels aan haar te danken, want mijn moeder kleedt zich ook heel pin-up en retro.

“Mensen vragen mij vaak om mijn stijl te definiëren, omdat die zo divers is. Ik vind het leuk om elke dag een ander type te zijn: soms draag ik een simpel onderhemdje met een jeansbroek, soms zie ik er – bijvoorbeeld als ik mijn pakje draag – erg sportief uit, en andere keren kleed ik mij dan weer volledig in latex, waarmee ik ‘mistress vibes’ uitstraal.

Ik vind het niet nodig om een label op mijn stijl te plakken. Ik koop en draag wat ik mooi vind: dát is mijn stijl. Daarbij probeer ik de grenzen van mijn stijl af te tasten, maar ook die van mijn kapsel. Vroeger had ik een bros – vandaar mijn artiestennaam Slim Baby, een knipoog naar de Slim Shady-haircut. Nu match ik mijn kleren met mijn haarkleur. Er was een tijd dat ik blond, zwart en rood haar had, tot ik besliste om het volledig rood te verven. Binnenkort wil ik het nog eens afscheren.

Aëla Deconinck: ‘Ik vind het niet nodig om een label op mijn stijl te plakken. Ik koop en draag wat ik mooi vind. dát is mijn stijl.’ Beeld Rebecca Fertinel

“Ik wil dat mijn stukken uniek zijn. In plaats van nieuwe kleren te kopen, ga ik daarom voornamelijk naar de kringwinkel of naar tweedehandswinkels als Think Twice, of ik neem stukken uit mijn moeders kast. Ik snuister ook altijd in dozen met gratis kleren die ik op straat zie. Grote merken interesseren mij niet. Ik vind het jammer dat mensen zich laten verleiden door logo’s en per se merkkledij willen dragen. Dat zijn ook maar gewoon kleren of saccochen.

“Of ik mijn stijl zal aanpassen nu ik naar het hoger onderwijs ga? Natuurlijk niet. Ik hou van aandacht en vind het tof om een beetje uit de toon te vallen. Mijn motto is: er zullen altijd mensen zijn die geen fan zijn van je kledij, dus you might as well do what­ever the fuck you want.”