Podcast Beter leven (28 min)

▶ ‘Mijn verlengkabel heeft mij al vaak uit de nood geholpen’: is elektrisch rijden altijd voordeliger? En hoe begin je eraan?

2022-03-12 16:09:16 AMSTERDAM - Een elektrische auto staat te laden in het centrum van Amsterdam. ANP RAMON VAN FLYMEN Beeld ANP

Is een elektrische auto echt ecologischer? Kan je er ook geld mee besparen, en is elektrisch rijden op dit moment wel voor iedereen praktisch haalbaar? In deze aflevering van de podcastreeks ‘Beter leven’ onderzoeken we of een elektrische of hybride wagen een slimme keuze is, en waarop je moet letten als je er een wil aanschaffen.