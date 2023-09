‘Mijn familie was ertegen. Ze zeiden: ‘Je gaat eruitzien als een man’ en ‘Hoeveel breder moeten je benen nog worden?’’

In de fitness geldt een stilzwijgende afspraak: vrouwen puffen op de loopband terwijl mannen patserig staan te wezen in het krachthonk. Alleen lappen steeds meer jonge meisjes die conventie aan hun deadlift slippers. Trainen met loodzware gewichten is niet langer een mannenzaak. ‘Slank zijn wás het ideaal. Vandaag is het stoer om als vrouw je spieren te laten zien.’

Zeg niet powerliften tegen gewichtheffen, of omgekeerd. Gemene deler tussen beide sporten is een metalen stang die je laadt met gewichten en van de grond moet krijgen, maar de bewegingen zijn toch net iets anders. Gewichtheffen is bovendien een olympische sport. De focus daar ligt op de ‘clean & jerk’ en de ‘snatch’. Vrij vertaald: trekken en stoten.

In de Gentse Topsporthal demonstreert Nina Sterckx (21), het Belgische gezicht van die discipline, de clean & jerk door een gewicht van 124 kilogram van de grond te trekken en op haar sleutelbeen te laten rusten. Een paar seconden later toont ze de explosiviteit van haar spieren en laat ze het gevaarte boven haar hoofd balanceren. Haar lichaamsbesef is totaal. Ze torst het dubbele van haar gewicht, dus zodra ze haar evenwicht verliest, moet ze adequaat kunnen reageren. “Mijn sleutelbeen steekt wat uit waardoor die huid vaak openligt, maar het is geen blessure, louter een kwestie van doorbijten”, lacht ze terwijl ze de bar op de grond laat botsen.

Nina Sterckx demonstreert de ‘clean & jerk’. Beeld Rebecca Fertinel

Beeld Rebecca Fertinel

Beeld Rebecca Fertinel

Nina was dertien toen ze haar turnsloefen aan de haak hing en haar eerste gewicht omhoog duwde. Vaak traint ze tien keer per week. Haar volharding loont, want in Tokio 2021 maakte ze haar olympische debuut. Ze eindigde vijfde, op een zucht van de medailles in de categorie -49 kg. Volgend jaar doet ze mee aan de Olympische Spelen in Parijs. “Toen ik begon, moest ik in een mannenwereld infiltreren. Vaak vroegen ze me waarom ik me als meisje van 1 meter 57 met die sport bezighield. Een gewichtheffer kon toen enkel een boom van een kerel zijn”, kijkt ze terug. “Vandaag bestaat het nationale team alleen maar uit vrouwen en wordt het steeds moeilijker om jongens te vinden. Hoe dat komt? Geen idee. Misschien zijn ze geïntimideerd door al die vrouwen?” (lacht)

Nina beulde zich jarenlang af in een gymzaal zonder raam. Ze ging van buitenbeentje naar de Belgische trots binnen het gewichtheffen. Veel van haar Instagramvolgers zijn jonge meisjes die in haar een voorbeeld zien. Net als haar kleine zus, die op haar elfde al begon te trainen. “Gewichtheffen is een kleine sport, zeker in België. Als ik een memorabele wedstrijd afwerk, blijft dat vaak onopgemerkt. Maar sinds de spelen van Tokio stappen er regelmatig meisjes op mij af. Wat ik in die gymzaal doe, heeft effect. Uiteraard wil ik medailles binnenrijven, maar ik wil de sport ook populairder maken en een generatie jonge Nina’s overtuigen van hun kunnen.”

Dat gewichtheffen al een lange weg heeft afgelegd, weet ook Nina’s coach Bieke Vandenabeele. “Toen ik begon, was een vrouwenstang nog net zo zwaar als een mannenstang. Vandaag weegt die 15 kilogram, 5 kilo minder dan die van de mannen”, legt Bieke uit. “Vijftien jaar geleden was een gespierd vrouwenlichaam not done. Vandaag is het stoer om als vrouw je spieren te laten zien. Die mentaliteitswijziging trekt zich door in de talentscreening: 80 procent van de kandidaten voor het nationale team zijn meisjes.”

Stoere spieren

In een kleine fitness in Gent, waar powerlifters en andere ‘gym rats’ trainen, is de 22-jarige Jana Dutordoir een set deadlifts aan het afwerken – samen met bench press en squat vormt de deadlift de basis van powerliften. Ze heeft elf jaar gedanst en zeven jaar geturnd, maar ze had vaak problemen met haar rug. Sinds anderhalf jaar werkt ze met gewichten. Ze trekt nu 175 kilo van de grond en haar rugpijn is verdwenen.

Jana Dutordoir (22): 'Het heeft iets verslavends, je wil almaar sterker worden, meer gewicht heffen. Ook die brede rug vind ik leuk.’ Beeld Rebecca Fertinel

Aan de inspanning gaat een ritueeltje vooraf: ze strooit baby­poeder op haar bovenbenen om de barbell, de metalen stang, makkelijker naar boven te trekken en trekt haar kousen op om haar benen te beschermen tegen blauwe plekken. Door Jana’s hoofdtelefoon loeit techno. Goed voor de focus. Dankzij haar deadlift slippers met ultradunne zool moet ze het gewicht minder ver omhoog tillen – alle beetjes helpen.

Afgelopen woensdag werd ze veertiende op het WK powerliften in Roemenië bij de junioren in de categorie -63 kilo. “Elke dag na het werk ga ik twee uur trainen en meestal doe ik ook een weekendsessie”, legt Jana uit. “Mijn leven bestaat uit sporten en werken, maar ik zou het niet anders willen. Ik hou van de routine. Die voelt controleerbaar, net als de sport zelf. Als ik een squat doe, weet ik dat ik onder die bar moet staan, dat gewicht naar boven moet duwen en verder aan niets hoef te denken. Het maakt mijn hoofd rustig.”

Met haar gsm filmt Jana haar trainingssessies. Ze stuurt de filmpjes door naar de coach die haar houding corrigeert, haar gewichten bijstelt of gewoon zegt dat het goed is. “Het heeft wel iets verslavends. Je wil almaar sterker worden en méér gewicht heffen. Ook die brede rug vind ik leuk, want dan weten mensen dat ik sport”, legt ze uit. “Als je pas met de sport begint, kan je snel meer gewicht heffen, maar op den duur schurk je tegen je limiet aan. Soms heb ik periodes waarin ik vast lijk te zitten en geen kilo méér kan heffen. De coach is er dan om de verwachtingen wat te temperen. (lacht) Elke foute beweging of te zware belasting is tenslotte risicovol”, legt ze uit.

Alice Pizzoferrato (18): ‘Mijn familie was ertegen. Ze zeiden: ‘Je gaat eruitzien als een man’ en ‘Hoeveel breder moeten je benen nog worden?’’ Beeld Rebecca Fertinel

“In het begin had ik weleens last van blessures. Je moet altijd je verstand gebruiken en je lijf niet overschatten. Goede voeding helpt. Ik drink proteïneshakes om meer eiwitten binnen te krijgen, daar zit geen brol in. En ik slik creatine: een lichaamseigen stof die ook in rood vlees zit, en die helpt om energie sneller naar de spieren te krijgen. Echt op mijn gewicht letten, doe ik niet. Als bodybuilder zou ik mijn vetpercentage naar beneden moeten krijgen om meer uitgesproken spieren te krijgen, maar als powerlifter moet ik er alleen voor zorgen dat ik in mijn gewichtscategorie van -63 kilogram blijf. Om een gewichtsklasse te kunnen zakken, heb ik mijn voedingsinname licht verminderd, maar ik heb nooit strikt calorieën geteld. Met bulken en cutten – dat staat voor extra veel eten versus in een calorietekort gaan – moet je opletten.”

Vooroordelen

De powerliftcommunity is inclusief en ondersteunend, maar in hun omgeving krijgen veel jonge sporters met vooroordelen te maken. “Ik wou eigenlijk al op mijn zestiende beginnen, maar mijn ouders vonden dat te gevaarlijk”, zegt Alice Pizzoferrato (18), die tot vorig jaar thuis met kleine gewichten oefende, nadat ze op Instagram en TikTok fitness-influencers met strakke buiken en al even strakke trainingsschema’s begon te volgen. Ondertussen sport ze in competitie bij de subjunioren -84 kg.

Beeld Rebecca Fertinel

“Mijn familie was ertegen: ‘Je gaat eruitzien als een man’ en ‘Hoeveel breder moeten je benen nog worden dan?’ Ondertussen zijn ze bijgedraaid. Ze komen kijken naar mijn wedstrijden en vragen naar mijn progressie. Ik heb me onlangs wel afgevraagd hoe mijn vijftienjarige ik naar mijn huidige lichaam zou kijken. Zou ik er dan nog aan begonnen zijn? Over het algemeen vind ik nog altijd: hoe breder, hoe beter. Hoewel er ook dagen zijn waarop ik merk dat mijn gewone kleren wel héél strak beginnen te zitten. (lacht) Maar dan ga ik trainen, waar ik tussen nog veel bredere mannen sta, en voel ik weer hoe geweldig het is om je sterk te voelen. Je kan niet sterker worden zonder ervoor te werken. Als ik eindelijk een nieuw gewicht kan liften, is dat vooral een bewijs aan mezelf dat ik ook moeilijke dingen kan volhouden”, vertelt Alice, die volgende maand aan de opleiding geneeskunde start.

Meisjes van zes

Maar wat met de lichamelijke gevolgen van krachttraining op jonge leeftijd? In de Verenigde Staten, waar krachttraining een dominant deel uitmaakt van de sportcultuur, tillen meisjes van amper zes jaar soms al gewichten boven hun hoofd. “Bij kinderen voltrekt een verbetering in maximale kracht zich via neurale veranderingen, en dus niet via een grotere spiermassa, zoals bij volwassenen”, schetst Yannick Gillemot, sportkinesist bij het Leuvense Powermove en als een van de weinige Belgen erkend aan de Amerikaanse NSCA (National Strength and Conditioning Association). “De hersenen gaan de spieren efficiënter aansturen waardoor die kinderen meer kracht kunnen genereren en een groter lichaamsbesef hebben.”

Ouders stellen Gillemot voortdurend de vraag of het wel veilig is: houdt het de groei tegen, gaat het hun rug misvormen? “We zijn het niet gewoon dat kinderen of tieners aan krachttraining doen, dus denken we dat het vast ongezond moet zijn. Maar uit onderzoek blijkt dat het zorgt voor betere motorische vaardigheden, gewichtsverlies, betere botdensiteit en een hoger psychosociaal welzijn”, legt Gillemot uit. “Dat het de groei zou belemmeren is niet meer dan een hardnekkig fabeltje.” Het risico op blessures is trouwens lager dan bij contactsporten, zoals voetbal of basketbal, waar je met onverwachte bewegingen van de tegenstander rekening moet houden.

“Sommige studies stellen dat de kans op een letsel van het groeikraakbeen kleiner is bij een preadolescent kind dat met gewichten werkt dan bij een puber die krachttraining doet, omdat het kraakbeen op jonge leeftijd al sterker werd gemaakt. Het musculoskeletaal risico is dus zeker niet groter dan bij een andere sport, ook niet bij jonge meisjes. Zij trainen weliswaar met lichtere gewichten, maar ze bouwen spiermassa op dezelfde manier op als jongens. Alleen is die minder uitgesproken, omdat vrouwen minder testosteron aanmaken.”

IJzer pompen

Op jonge leeftijd worstelen met gewichtplaten lijkt dus alleen maar voordelen te hebben: van een daling van de bloeddruk in rust, een hogere stofwisseling (want spieren verbruiken ook energie in rust) tot een betere lichaamshouding. “Maar nogmaals: doe het niet zonder de hulp van een gekwalificeerde coach die een uitgebalanceerd trainingsschema maakt waarin ook rekening wordt gehouden met de voordelen van voldoende slaap en gezonde voeding. Een twaalfjarige stuur je niet zonder supervisie naar de fitness, net zoals je een zesjarig kind niet alleen in het zwembad loslaat.”

En dan is er nog het mentale effect van ijzer pompen. Krachttraining wordt steeds meer voorgeschreven als (onderdeel van) therapie tegen depressie en angstaanvallen. Het gevecht tegen de gewichten helpt zelfs soldaten die kampen met een posttraumatisch stresssyndroom. “De wereld dreigt op mijn hoofd te vallen, behalve in de fitness”, getuigde een Canadese paratrooper vorig jaar in The New York Times. Waar het trauma hem hulpeloos en zwak deed voelen, deed gewichtheffen hem krachtig voelen, ook mentaal. Een concreet doel telkens wat dichterbij zien komen door progressieve overbelasting, je lichaam telkens aan een béétje meer gewicht blootstellen, zorgt voor een heilzaam gevoel van controle.

Zoe Damiaens (18): ‘Ik besef dat ik mijn grenzen moet bewaken. Ik weeg mijn eten niet af en heb geen superafgelijnd beeld van hoe mijn lichaam er moet uitzien.’ Beeld Rebecca Fertinel

Die opbollende spieren hebben dus een gunstig mentaal neven­effect, maar geldt dat ook voor tienermeisjes en jonge vrouwen? “Krachttraining heeft vooral positieve effecten”, zegt Caroline Jannes, sportpsycholoog bij UZ Gent. “Dat is zo bij elke sport: het geeft je zelfvertrouwen, je leert andere sporters kennen van wie je bijleert en je hebt een stramien in je leven dat je houvast geeft. In dit geval speelt er nog een extra dynamiek, namelijk het feit dat die jonge vrouwen zich een sport toe-eigenen die we vroeger vooral als een mannenaangelegenheid zagen. Het is een vorm van emancipatie die we ook zien bij wielrennen en voetballen. Maar op jonge leeftijd zo intens met je lichaam bezig zijn, kan ook negatieve gevolgen hebben. Er is al onderzoek gedaan naar body dysmorphic disorder bij jongens die gewichten heffen. We zien dat een klein percentage eetstoornissen zoals binge-eten ontwikkelt omdat ze te obsessief met hun spieren bezig zijn. Ze willen de perfectie benaderen en zijn te hard bezig met de symmetrie van hun spieren. Bij meisjes die aan krachttraining doen is er nog geen onderzoek gedaan, maar ‘eten als een powerlifter’ behelst wel een zeker risico. Als je eet om in een bepaalde gewichtsklasse te raken, kan je vergtlijden in een extreme controle over je calorieopname of je te veel laten beïnvloeden door fitness-influencers. Kwestie van de slankheidscultus niet in te ruilen voor een spierenobsessie.”

Grenzen bewaken

Ook Zoë Damiaens (18) beseft dat het belangrijk is om grenzen te trekken. “De eerste maanden zocht ik online work-outs op, maar sinds kort heb ik een coach. Die zorgt ervoor dat ik niet in de verleiding kom om me elke training tot het uiterste te pushen, wat belangrijk is om het op de lange termijn vol te houden”, vertelt Zoë. “Mijn ouders zijn er niet helemaal gerust op. Toen ik overschakelde naar een meer eiwitrijk dieet zeiden ze dat ik te jong was om daar al mee bezig te houden. Ze zijn zo bezorgd omdat het een wereld is die zij niet kennen. Maar ik besef echt wel dat ik mijn grenzen moet bewaken. Ik weeg mijn eten niet af en ik heb geen superafgelijnd beeld in mijn hoofd van hoe mijn lichaam er moet uitzien.”

Dat haar omgeving haar wil behoeden voor een ‘te breed’ lichaam, steekt ook weleens tegen. “Mensen baseren zich nog altijd op dat beeld van de vrouwelijke bodybuildsters uit de jaren negentig die massaal veel steroïden gebruikten, maar als je natuurlijk traint kán je als vrouw helemaal niet zo breed worden. We hebben er de hormonen niet voor, en dat is oké.”