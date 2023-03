‘Mijn collectie is een eerbetoon aan het postmodernisme’: hoe deze juwelenontwerpster architectuur en sieraden verenigt

Een Sottsass aan elke vinger: Hasselts juwelenontwerpster Anna Timmermans draagt haar eerste ringencollectie op aan ’s werelds meest iconische architecten.

Wat is het verhaal achter je juwelenmerk?

“Ik ben afgestudeerd als architect, maar ik kon er mijn creativiteit niet genoeg in kwijt. Tijdens de pandemie maakte ik de carrièreswitch en volgde ik een opleiding juweelontwerper-goudsmid. Het voelde als thuiskomen: mijn juwelen zijn verwant aan architectuur en verenigen zo mijn twee passies. Ik probeer graag nieuwe vormen uit en blijf experimenteren tot het ontwerp me zelf verrast.”

Anna Timmermans. Beeld rv

Beeld rv

Je verkoopt alleen ringen. Vanwaar die keuze?

“Een ring zit als een omhulsel rond de vinger en ligt qua vormgeving het dichtst bij architectuur. De sculpturale PoMo-collectie is een eerbetoon aan het postmodernisme. De twaalf ringen zijn allemaal vernoemd naar architecten die me inspireren, zoals Aldo Rossi of Ettore Sottsass.”

Wat brengt de toekomst?

“Nog meer toffe projecten. Mijn atelier is ondergebracht in een voormalige school in Beringen die omgedoopt is tot creatieve hotspot. Ik zit er samen met jonge talenten als breigoedontwerpster Janne Landuyt, modeontwerper Pol Vogels en fotografe Lieze Vogels, die de campagnefoto’s maakte. Binnenkort lanceren we samen de Swimming Pool-collectie die we elk op onze eigen manier invullen. Ik breng dan voor het eerst armbanden en kettingen uit.”

Op maat gemaakte ringen in zilver of goud, vanaf 180 euro, annatimmermans.be