Miami is veel méér dan billen en bling

Miami lijkt een stad van torenhoge clichés, maar kijk voorbij die façade en je ziet een parel met art-decogevels, een bruisende kunstscene en adembenemende natuur, zo ontdekte fotograaf Joris Casaer met zijn gezin. En de grootste verrassing: de ‘Magic City’ kan ook de allerkleinsten in vervoering brengen.

Wat kan Miami betekenen voor een gezin met jonge kinderen? Wij zijn een exemplaar van vier: een frisse eenjarige die onze beach bodies uit balans heeft gemept, een achtjarige spraakwaterval, en een ouderpaar dat allang geen koppel feestbeesten meer is. Hebben wij (nog) iets te zoeken in een stad die bekendstaat om haar ongebreidelde feestvreugde, rondjes champagne op een jacht, of perfecte lijven op de Boardwalk? Geen sixpack of buttlift uit de fitness hier, wel een dad bod & mom bod, wallen onder de ogen en een koffer waarvan de helft gevuld is met pampers.

Dat alles heeft één voordeel: geen katers om de dag mee te starten. De dagroutine bestaat uit (te) vroeg wakker worden gemaakt, ontbijten en haastig met een instantkoffie de dagplanning overlopen. Dat voelt veiliger dan een koffiebar binnenwandelen met je kroost, waarvan er altijd eentje hongerig de keet bijeen krijst terwijl de ander zijn chocomelk op de grond keilt. Takeawaykoffie zal tijdens deze trip de norm blijken.

Amerikaanse oldtimers zie je overal in het straatbeeld, en zeker op de Miami Beach Boardwalk. Beeld Joris Casaer

Oké, planning gemaakt, en dan: de stad in! Melkpoeder? Check. Pampers? Check. Snacks voor de kinderen? Check! Fuck, we hebben geen reservekleren bij voor de baby. Shit, zijn we echt een papfles vergeten op het vliegtuig?

Vanuit ons appartementje zien we regelmatig jachten met feestende Miamianen passeren, en we moeten weinig moeite doen om er het geluid van ploppende champagnekurken bij te verzinnen. Het voelt intimiderend. Net zoals de straat opgaan en bovengemiddeld veel strakke lijven in croptops en matchende leggings te zien, waar Moeder Natuur overduidelijk een handje is geholpen met minimaal een botoxspuitje.

Kortom, op het eerste gezicht is Miami onze wereld niet. Mijn vermoeden lijkt bevestigd, de liefde voor de stad koel. De stad verstopt haar clichés niet, maar zal ons sneller dan we vermoeden weten te begeesteren.

Design District: de echte ‘Miami chic’

We bijten de spits af in het Design District, een wijk die kunst ademt. Meer nog, de kunst gutst haast letterlijk uit de stenen, over gevels en parkeergarages heen (de Museum Garage!), bezoedelt willens nillens speeltuinen en inspireerde – om maar een greep uit het celebrityaanbod te doen – Pharrell Williams tot het onder handen nemen van de Swan & Bar Bevy, restaurant, lounge en vrijhaven voor de rich and famous.

Het Design District was nog niet zo lang geleden een wijk vol verlaten pakhuizen, tot ze begin jaren 2000 herontwikkeld werd door Craig Robins. Die vastgoedmecenas slash kunstverzamelaar zag er vanuit zijn liefde voor kunst op toe dat de roestige laagbouwpareltjes stijlvol werden opgefrist, en dat ze het jaar rond gecombineerd worden met openluchtexpo’s en kunstinstallaties. Voeg daar het jaarlijkse Design Miami-festival aan toe en je hebt een mix die menig liefhebber van 21ste-eeuwse schoonheid doet watertanden.

Als je door de straten van het Design District wandelt, waan je je al snel een kind in een snoepwinkel. Tussen modernistische winkelpanden duiken her en der bubblegumachtige gebouwen op in intense kleuren die – met een knipoog naar je eigen kindertijd – jong én oud prikkelen.

Het Design District bulkt van kunst die uitnodigend knipoogt naar kinderen. Beeld Joris Casaer

Afgaand op de vitrines van de talrijke winkelpanden voelt de buurt bij momenten aan als een exclusieve designerbuurt. De stijlvol ingerichte etalages priemen door de strakke gevels heen en roepnamen als Chanel, Dior, Balenciaga of Margiela strijden om je aandacht en, zo je wil, je portefeuille. Om de exclusiviteit te benadrukken laten vele winkels maar een handvol klanten tegelijk toe. Maar geen nood: aanschuiven doe je op tapijtjes en achter velvet ropes, met altijd wel een beeldhouwwerk of kunstinstallatie in je blikveld en – hier komt-ie, mama’s en papa’s – arty speeltuinen voor kinderen binnen roepafstand. Terwijl jij staat te dromen van dat nieuwe Vetements-stuk, hangt je koter te klauteren op een klimrek ontworpen door Dozie Kanu, of te schommelen in een uniek stuk van de Chileense designstudio GT2P – beide winnaars van de jaarlijkse wedstrijd die wordt uitgeschreven om het straatbeeld van het Design District een frisse invulling te geven. Als dat niet genoeg is om de kinderen kalm te houden, of je wilt naast jezelf ook graag je favoriete accessoire – euh, kind – stylen, dan wandel je langs de sigarenrookpluimen en champagnecoupes op Palm Court richting Baby Dior, waar je de allerjongsten hun eerste designer­outfit kunt aanmeten. Want een rompertje van 850 euro, dat koop je toch niet online?

Wynwood: paradijs van streetart en streetfood

In Wynwood voel je nog de laatste restjes van een wijk in verval die door creatievelingen weer op de kaart is gezet. Dit is hoe het Design District er moet hebben uitgezien voor het zijn make-over kreeg. En het is ook net de heropleving van die noordelijker gelegen wijk die de katalysator bleek voor Wynwood. Terwijl het Design District plots veel te duur werd, was het gemiddelde pand in Wynwood te betrekken voor een appel en een ei. Dat trok niet alleen kunstenaars aan, maar al snel ook galeriehouders die een nieuw, goedkoper onderkomen zochten – waarna de cafés en restaurants vanzelf volgden. De echte gentrificatie blijft hier voorlopig uit, maar je voelt ze overal om de hoek loeren.

South Pointe Park: relaxen tussen de palmbomen met uitzicht op de skyline van Miami. Beeld Joris Casaer

Aan de randen van de wijk zie je talloze advertentieborden voor nieuwe hoogbouwprojecten, maar in de straten eisen vooral graffiti­kunstenaars hun bestaansrecht op, met als absolute eyeopener: je eigen dochter die plots in een onbewaakt moment graffiti staat te spuiten. Een graffitispuiter die als missie jong talent wil wakker schudden, duwt passerende kinderen hartelijk een spuitbus in hun handen, de straat is hun te bekladden canvas. Het is Wynwood ten voeten uit: aan de ene kant van de straat staat een artistieke ziel aalmoezen te sprokkelen om spuitbussen te kopen, terwijl je aan de overkant de hipster in jezelf de vrije loop kunt laten in de Smorgasburg-foodcourt, waar je wagyu beef-burgers van 20 dollar uit een streetfoodkraam kunt plukken. Maar los van papa’s maatschappijkritiek keek onze oudste vooral haar ogen uit. Haar ogen rolden van gevel tot gevel, met haar eigen eerste graffititag op de stoep nog vers in het geheugen.

Miami Beach: Het paradepaardje van de Magic City

Als je in deze straten nog naar een wandelend cliché zoekt, dan vind je het vast en zeker 24/7 op de Miami Beach Boardwalk: hier is het volop kijken en bekeken worden. Op het tussen de palmbomen en duinen ingesloten kronkelende wandel- en rollerpad bulkt het van de glimmende, glanzende, halfnaakte lijven die al je fitness­ambities doen verbleken. Maar net zo goed zien we mensen die open en bloot met hun niet-zo-perfecte lichaam paraderen. Kortom, Miami Beach is heerlijk genieten van alles wat ongeremd Amerikaans en vrij is. Op hun eigen manier voelen ook de kinderen die vrijheid: ze knipperen hier niet alleen met de ogen bij het zien van de gekste vormen van extravertie, ze knallen meteen mee in de open air gym en merken leutig op dat er gek veel mama’s en papa’s op de speeltuin zitten.

Als je voorbij de looks en het uiterlijke vertoon kijkt, zie je een parade van bodypositivity, een les in zelfvertrouwen en een uitnodiging om jezelf graag te durven zien, no matter what. Als je even in die utopie meegaat, is Miami Beach breed grijnzen en volop genieten.

Beeld Joris Casaer

Maar stel dat je echt niets hebt met lijven en palmbomen, dan nog is Miami Beach de moeite waard, als prachtig openluchtmuseum van art-decogevels. Façades die in de jaren 70 bijna tegen de grond gingen, maar die dankzij een groepje verfijnde buurtbewoners met succesvol protest van de sloop werden gered, en sindsdien met de moed der wanhoop worden gerestaureerd. De wijk was destijds haastig neergepoot, weliswaar met oog voor esthetiek, maar wel met goedkope materialen die niet bedoeld waren om de tand des tijds te doorstaan. Maar zo groot als de wanhoop is, zo onmetelijk is ook de liefde. Je voelt dat Miami trots is op deze pareltjes en dat ze een mooi historisch tegenwicht bieden tegen de hoogbouw die zich als een niet te stoppen virus over de stad verspreidt. Voeg her en der nog een strategisch geparkeerde oldtimer aan het straatbeeld toe, en filmischer kan het haast niet worden.

Tot op het strand toe. Vergeet Malibu, Santa Monica en zijn dankzij Baywatch iconische lifeguard towers. In Miami Beach zijn ze nog net iets fotogenieker. Over het hele strand staan 31 unieke strandwachttorens die de kers op de taart zijn tijdens een wandeling of dagje strand. Ze voegen, samen met het vaak al flamboyante strandvolk, een onmiskenbare flair toe aan de kustlijn. Daarnaast zijn ze ook ontzettend handig als uit de kluiten gewassen landmark voor de kleintjes. Zet een Vlaamse verdwaalpaal naast zo’n flitsende strandwacht­toren en je kunt wat dit betreft niet anders dan besluiten: Americans do it better.

Little Havana: Cubaanse geuren en kleuren

In Little Havana, de kleurrijke Cubaanse wijk in Miami, bladderen de intense tinten en Cubaanse fresco’s net genoeg van de gevels om je te laten geloven dat het hier nog echt is zoals in 1959, toen de Cubanen met massa’s in Miami begonnen aan te spoelen, op de vlucht voor de Cubaanse revolutie van Fidel Castro.

Je hoeft in Calle Ocho, de slagader van Little Havana, maar een paar keer gekruist te worden door de immer aanwezige drommen toeristen om te weten dat de authenticiteit die hier nog rondwaart ooit bij de kraag werd gegrepen en vervolgens, gefixeerd met een dun laagje vernis, in de etalage werd gezet ter meerdere eer en glorie van, wel, een vergane glorie.

Little Havana weet met zijn mix van Cubaanse en Amerikaanse looks heel wat toeristen te charmeren. Beeld Joris Casaer

Als je door de straten kuiert en je hoort uit de talloze bars de tonen van live rumba komen, gespeeld door oude Cubanen, en serveuses komen overal met plateaus vol mojito en guarapo naar buiten: wie maalt er dan nog echt om dat de authenticiteit hier flinterdun is? Wel, wij. Hoe boeiend de geschiedenis is en hoezeer de Cubaanse flair ook over het trottoir walst,

Little Havana was als gezinsuitje een teleurstelling. Calle is Spaans voor ‘straat’, maar alleen Amerikanen kunnen een steenweg met drie rijstroken verkopen als een charmante wandelboulevard. Het is soms heupdansen op het voetpad met één oog op de passanten en een ander op het voorbijrazende verkeer. En ook de local cuisine met de zo geroemde Cuban sandwich viel ons collectief zwaar op de maag. Een broodje met een dikke lap varkensvlees, vijf plakken hesp, vier sneetjes kaas, mosterd en augurken on top, dat is niet onze stijl.

Everglades: See you later, alligator!

Een nationaal park op anderhalfuur rijden van de stadskern, dat is haast een no-brainer en een ideale daguitstap om de stad even achter ons te laten. Rijden van Miami naar de Everglades voelt als reizen door de tijd. Tot 1882 strekten de Everglades zich uit tot aan wat vandaag Miami is – een eindeloos moeras-

landschap dat ooit een derde van de hele staat Florida uitmaakte. Vandaag blijft daar nog maar de helft van over. Om de groeiende landhonger van de pioniers te kunnen blijven voeden, moest al dat water weg en werd bijna 7.000 vierkante meter moerasland drooggelegd met kanalen en pompstations. In 1947 werd die ontwikkeling een halt toegeroepen, en wat nog overbleef werd als nationaal park beschermd.

Alligators spotten in de Everglades, een uitgestrekt natuurgebied op een steenworp van Miami. Beeld Joris Casaer

Hoe dichter je bij het park komt, hoe opener de bebouwing, tot je alleen nog wat schaarse boerderijen ziet. Reclamepanelen voor worstelpartijtjes met alligators maken je duidelijk dat je op de goede weg bent. Zodra je onder de poort van het nationaal park doorrijdt, voelt het alsof je honderden, misschien zelfs duizenden jaren wordt teruggekatapulteerd in de tijd. Zo ver als het oog reikt zie je graslanden met her en der een bosje sparren, en als je goed kijkt, zie je overal tussen het gras waterpartijen liggen.

We gaan er niet flauw over doen: wij zijn hier vooral om alligators te zien. Mijn vaderlijke opluchting was dan ook groot toen het bij onze eerste stop meteen raak was. De Anhinga Trail is een kleine lus van een kilometer die je via houten paadjes bovenop het moeraslandschap en tussen de alligators brengt. De eerste lag ons al bij de start van het pad op te wachten, zo geruisloos stil dat we even aan een park ranger moesten gaan vragen of hij echt was en niet gewoon plastic decor – in dit land van show en entertainment weet je maar nooit. Wat verder op het pad zien we enkele alligators zwemmen, en als er eentje vervaarlijk zijn kop uit het water tilt en ons in het vizier neemt, deinzen we toch even achteruit.

Beeld Joris Casaer

Om de Everglades echt te begrijpen moet je natuurlijk het water op. Dan pas vóél je de mangrove, kom je immense verscholen waterpartijen tegen en vaar je door meanderende riviertjes waar je de jungle voor je voelt opengaan en zich achter je weer ziet sluiten. Her en der spot je vroeg of laat alligators, ibissen, visarenden of – als je geluk hebt – een Amerikaanse slangenhalsvogel (Anhinga) die met vleugels gespreid in de zon zit te drogen. Waanzinnig om te beseffen dat deze immense natuur vrijwel ongemoeid op een steenworp van Miami ligt.

Voor de echte durfals zijn er een- of meerdaagse kajaktrips. Daar gelden veiligheidsvoorschriften als: vaar nooit maar dan ook nooit tussen een krokodil en zijn jongen door. Of ook: als je een alligator hoort sissen, maak dat je wegkomt, want dan komen alle alligators binnen gehoorsafstand te hulp. Met knikkende knieën en een eenjarige zonder zwembrevet kiezen we zonder verpinken voor het iets veiligere traject: een begeleide rondvaart in een flatboat vanaf de Flamingo Marina, waarbij we ons even mijlenver van de wereld waanden.

Zodra we terug in de stad zijn, wordt het steeds helderder: Miami is meer dan die opgespoten rollergirl in roze bikini, of Don Johnsonachtige types in Ferrari Testarossa’s en andere muscle cars. Het is een stad die aan de oppervlakte heel voorspelbaar lijkt, maar zodra je erin duikt, wordt het een meltingpot van architectuur, kunst en design in een bad van zon, zee en kleur – véél kleur. We hebben misschien geen cocktails gedronken op de voorsteven van een luxejacht, maar kregen in ruil een verrassend toegankelijke stad die ons met kleur, bombast en natuurbeleving geboeid wist te houden van zonsopgang tot zonsondergang. Om het met de stadsslogan te zeggen: Miami is always a good idea!

South Pointe Park. Beeld Joris Casaer