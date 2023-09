Met verve speel je de rol van liefdevolle vader aan wie je kinderen zich toch voldoende kunnen ergeren

Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (13) en Missy (10).

Je zucht, per ongeluk. Missy zegt: “Je zucht.”

“Ik adem in en uit.”

“Neen, je zuchtte. Wat heb ik nu weer gedaan? Jij ergert je altijd aan mij.”

“Ik erger me niet. Ik ademde gewoon iets te fel uit.”

Missy zwijgt, er diep in zichzelf van overtuigd dat je wel degelijk gefrustreerd zuchtte, want dat is wat vaders nu eenmaal sowieso doen in haar imaginaire wereld van Netflix-tienerdramaseries. Zuchtend en zwijgend wandelen jullie ’s ochtends samen naar school.

Ze zou ook alleen kunnen gaan, maar om een of andere reden komt die optie nooit op tafel. Niet bij vader en moeder, niet bij de dochter. De korte wandeling is een goed moment om even bij te praten, te informeren naar vriendjes en vriendinnen, te luisteren naar hoe het met de nieuwe juf staat en om de angst voor de les Frans te temperen. En om te kibbelen als een bejaard koppel.

Als jullie de hoek omslaan en de laatste rechte lijn richting schoolpoort inzetten, verandert er iets in haar houding. Ze beveelt je om de boekentas, die jij galant voor haar op de rug draagt, aan haar te geven. Niemand hoeft te zien dat zij je nodig heeft. Ze knijpt alvast dwingend in je hand als er in de verte een vriendje komt aangefietst. “Niet omkijken en niet te luid ‘hallo’ zeggen”, sist ze. Uit voorzorg neemt ze een half metertje extra afstand van je, precies genoeg ruimte om zich van je te kunnen distantiëren. Ze zegt nog een keer woordelijk de boodschap voor die je aan de juf moet overbrengen, luistert of je het er goed van afbrengt, ontvangt de dagelijkse kus op het voorhoofd en loopt dan de school in, zonder omkijken. Dag Missy.

Met verve speel je de rol van liefdevolle vader aan wie je je toch voldoende kan ergeren. Immer paraat om een plaagstootje uit te delen, waar zij dan geschokt op kan reageren. In de mouw heb je altijd wel een flauwe ‘dad joke’ klaarzitten, bij voorkeur uit te spelen als er vriendinnetjes in de buurt zijn. Zodat Missy enkel met de ogen hoeft te rollen om aanschouwelijk te maken met wat voor een vader zij toch weer opgescheept zit.

Het is een code, met ‘cringe’ als codewoord. Veel vaders-met-dochters spelen dat spel mee. Elke dochter of zoon heeft het onontvreemdbare recht om zich te ergeren aan haar of zijn vader of moeder. Maar wel in het geruststellende besef dat diezelfde vader of moeder maar één woord, één blik of één traan nodig heeft om zich als een branddeken van liefde over het kroost te gooien.

Hoewel ze weet dat er voor haar aangebeld wordt, wil Missy dat jij de deur opent. Wanneer je iets te lang naar haar smaak bij de deur blijft hangen om te babbelen met het skatevriendje duwt ze je met dwingende hand de hal uit. “Ga nu maar weg. Ik heb je niet meer nodig.” Terwijl je naar de keuken loopt, hou je even de adem in, zodat je niet weer per ongeluk een zucht slaakt.