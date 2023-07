Met uw kroost in de auto naar het zonnige zuiden: ‘Probeer erom te lachen’

Hoe voorkom je stress in de auto?

“Ga een paar dagen later op vakantie. Veel ouders werken door tot aan de vakantie. Als het dan eenmaal zover is, zijn ze heel erg moe. Neem daarom eerst thuis drie of vier dagen rust. Wen eraan dat het hele gezin weer samen is, pak de tassen op je gemak in. Dat zorgt ervoor dat je minder gestrest in de auto stapt. Ook hoge verwachtingen zorgen voor spanningen. Eindelijk is het dan vakantie en dan móét het meteen gezellig zijn, zingend in de auto. Dat valt natuurlijk tegen. Leg de lat lager. Gedoe onderweg hoort erbij. Accepteer dat.”

Hoe bereid je je goed voor op een lange rit?

“Bespreek met alle gezinsleden wie wat doet. Vaak wil je als moeder of vader nog een was wegwerken, stofzuigen en dweilen om straks in een schoon huis terug te komen. Als je dat allemaal zelf doet, stap je daarna slechtgezind die auto in. Samen doen geeft een gevoel van verbinding en verbinding zorgt voor rust.

“Bespreek ook vooraf wat je nodig hebt tijdens de rit. Wie is verantwoordelijk voor de navigatie? Wie neemt bijvoorbeeld de beslissing om een andere route te nemen als er een lange file is? Zijn de taken verdeeld, houd je daar dan ook aan en laat het los. Draag makkelijke kleding, een jeans zit na tien uur stilzitten vaak niet meer goed.”

Hoe voorkom je zeurende kinderen op de achterbank?

“Wees duidelijk. Wij werken vaak met een afstreepkalender. Iedere honderd kilometer krijgen de kinderen een klein cadeautje. Dat breekt de afstand op en maakt het inzichtelijk. Bovendien houdt zo’n cadeautje ze weer een tijdje bezig. Kies bijvoorbeeld voor een doeboekje of een puzzel.

“Om te voorkomen dat je als ouder de hele tijd omgedraaid zit om alles van de grond te rapen zijn ‘stoelzakken’ handig. Neem elke twee uur een pauze. Een keer stoppen bij een speeltuin is ook fijn. Grotere kinderen kun je ook vragen hoe zij het gezellig willen houden op de achterbank. Vaak hebben ze daar hele goede ideeën over. En doe niet te moeilijk over schermen. Laat ze rustig af en toe een filmpje kijken, dan heeft iedereen even rust.”

Wat als het misgaat? Een lekke band, verkeerde route, stress!

“Probeer erom te lachen. Humor kan een omslag betekenen. Word je nog bozer, of kun je het ook loslaten? Mopperen in zo’n geval mag natuurlijk best. Stress geeft niet, maar er daarna samen om lachen lucht op. Het laat ook aan je kinderen zien hoe je met stress kunt omgaan. En vergeet niet te genieten. De vakantie is – ook onderweg – al begonnen.”