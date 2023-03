Met deze zeven vragen vind je de juiste psycholoog

De drempel om naar de psycholoog te gaan verlaagt, maar de zoektocht naar een goede psycholoog loopt niet over rozen. Want hoe weet je wat je nodig hebt en of je op de juiste manier wordt geholpen? ‘Ik hoor vaak: ik praatte veel, maar er veranderde weinig.’

“Ik heb geluk gehad”, beseft Esther De Smet (43). In de nasleep van een scheiding en emotioneel uitgeput besliste ze in de zomer van 2018 om de hulp van een psycholoog in te roepen. De Smet vroeg haar huisarts om raad en praatte met vrienden met enige kennis van zaken om inzicht te krijgen in wat haar kon helpen.

“Ik wilde niets zweverigs, maar iemand die mij zou helpen patronen in mijn gedrag te herkennen, en die mij concrete handvatten zou aanreiken om die te doorbreken”, vertelt De Smet. Ze contacteerde een groepspraktijk in de buurt, met een korte schets van haar probleem en vraag, en kon na enkele weken terecht bij een van de psychologen voor cognitieve gedragstherapie. Iemand met wie het prima klikte en die haar de juiste hulp kon bieden.

Het kan helaas ook anders. Sommige mensen zien door de bomen het bos niet, en komen terecht bij een psycholoog die hen niet ligt, of krijgen een type therapie dat in hun geval niet de meest aangewezen optie is. “Ik merk op basis van verhalen in mijn omgeving dat er grote kwaliteitsverschillen zijn”, zegt De Smet. “Sommige vrienden raken daardoor ontgoocheld en haken helemaal af.”

Zo ging het ook bij Sofie*, die worstelde met eenzaamheid en overmatig piekeren. “Ik ben drie keer bij een psycholoog geweest met wie het totaal niet klikte”, zegt Sofie. “Ik vond de sessies echt niet aangenaam, maar ik dacht: dat zal wel zo horen.” Sofie zette de therapie uiteindelijk stop, om de draad nooit meer opnieuw op te pikken. “Die negatieve ervaring heeft mij zo afgeschrikt, dat ik dacht dat therapie niets voor mij was.”

De weg naar een goede psycholoog is soms hobbelig. Wie die zoektocht voor het eerst onderneemt botst al snel op een wirwar aan zoekplatformen en vaktermen. Imke Baetens, diensthoofd van het Brussels University Consultation Center (BRUCC), ziet hoeveel mensen daarmee worstelen. “Niet weten waar te beginnen is de grootste hindernis”, zegt Baetens. Hierna volgen enkele vragen die aan het begin van of tijdens zo’n zoektocht nuttig kunnen zijn.

1. Wanneer zet je de stap?

Iedereen gaat wel eens door moeilijke periodes, bijvoorbeeld na een overlijden of scheiding, of heeft eigenschappen die hij liever zou veranderen. De grens tussen wat normaal is en wat niet, tussen wat behandeling behoeft en wat niet, is niet zo makkelijk te trekken. “Een vuistregel is dat het zinvol kan zijn hulp te zoeken wanneer je merkt dat bepaalde problemen wegen op je levenskwaliteit, en je hinderen in je dagelijks functioneren”, zegt Baetens. “Loop je bijvoorbeeld vast in gepieker, voel je je overspoeld door het leven of heb je last van lichamelijke klachten zonder aanwijsbare fysieke oorzaak, dan zet je de stap naar een psycholoog beter te vroeg dan te laat.”

2. Psycholoog of psychotherapeut?

Een klinisch psycholoog geeft psychotherapie, maar niet elke psycholoog is psychotherapeut, en niet elke psychotherapeut is psycholoog. Volgt u nog?

Een ‘klinisch’ psycholoog heeft psychologie gestudeerd aan de universiteit en is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met psychische problemen. De titel ‘klinisch psycholoog’ is wettelijk beschermd. Om jezelf zo te mogen noemen, moet je beschikken over een erkenningsnummer en visum van de FOD Volksgezondheid. Op de website van FOD Volksgezondheid vindt u een lijst met alle erkende klinisch psychologen.

Daarnaast bestaan er vierjarige opleidingen in de psychotherapie. Sinds 2017 moet je om zo’n opleiding te kunnen volgen arts, klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog zijn. Voordien was dat niet altijd een vereiste. Een psychotherapeut kan dus zowel een extra geschoolde psycholoog zijn, als iemand met een andere vooropleiding.

De titel ‘psychotherapeut’ is echter niet wettelijk beschermd. Ook allerlei coaches zonder relevante opleiding mogen zich pyschotherapeut noemen, maar geen psychotherapie beoefenen. “Een lacune in de wetgeving waar misbruik van kan worden gemaakt”, zegt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder bij Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).

Ernst Koster, hoogleraar klinische psychologie aan de UGent, adviseert om altijd de diploma’s van uw (kandidaat-)therapeut te checken. “Wie enkel een opleiding psychotherapie heeft gevolgd en niet als klinisch psycholoog is geschoold heeft niet altijd even veel achtergrondkennis over mentale problemen”, zegt Ernst Koster. “Al kunnen ook die mensen vaak goede psychotherapie geven.”

Een erkenning als klinisch psycholoog is een soort eerste kwaliteitscriterium, maar ook niet meer dan dat. Je vindt ook klinisch psychologen die zich inlaten met bio-energetica, spirituele therapie en andere therapievormen zonder stevig wetenschappelijk fundament. “Een erkenning zegt weinig over wat die mensen in de praktijk doen”, zegt Kris Martens, verbonden aan het Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie aan de KU Leuven. “Het is op zich geen garantie op evidencebased therapie.”

Beeld Timon Vader

3. Waar zoek je?

Wie een rondje googelt, komt snel terecht op sites zoals vind-een-psycholoog.be. Dat zijn commerciële sites: enkel wie daarvoor betaalt, komt erop. “Veel goede psychologen met een volle agenda zullen dat niet doen”, zegt Koster. “Ik vind dat soort sites niet de beste startplek.”

In de ‘Verwijslijst’ van de VVKP vindt u enkel gecertificeerde klinisch psychologen. Staat een psycholoog in uw buurt er niet in, dan betekent dat echter niet dat die niet deugt. Niet alle psychologen zijn lid van de VVKP en niet alle leden zijn opgenomen in de verwijslijst.

Koster adviseert om in eerste instantie de huisarts te raadplegen. “Huisartsen kennen doorgaans psychologen in de buurt, en weten dankzij de feedback van hun patiënten ook wie goed werk levert.”

Binnenkort komt er een platform bij. Klinisch psychologe Mathilde Weyers werd tijdens de coronaperiode aangesproken door vrienden en kennissen die op zoek waren naar psychologische begeleiding. “Ze hadden geen idee waar ze precies nood aan hadden, en hoe dat te vinden”, zegt Weyers. “Toen besefte ik hoe moeilijk die zoektocht is.” Samen met Comon, een samenwerking tussen Stad Gent, Imec en UGent, ontwikkelde Weyers daarom MIA: een digitaal platform dat mensen op weg helpt naar de juiste psycholoog, en waarvan op 20 april een proefversie wordt voorgesteld in de Gentse Krook. “Met MIA willen we mensen bij de hand nemen”, zegt Weyers. “Met een vragenlijst proberen we een beeld te krijgen van de problematiek en mensen te verwijzen naar een psycholoog op maat, bij wie ze idealiter binnen de maand terechtkunnen.”

4. Welk soort therapie?

Binnen de psychotherapie bestaan verschillende stromingen, die psychische problemen elk op hun eigen manier benaderen. Zo focust gedragstherapie op het doorbreken van denkpatronen, richt systeemtherapie zich op de rol van relaties en communicatie, en vestigt cliëntgerichte en psychoanalytische therapie de aandacht op de belevingswereld en emoties van de patiënt.

Hoe weet je welk type therapie je nodig hebt? Voor een stuk hangt het van persoonlijke voorkeur af wat voor iemand het best werkt. “De verschillen tussen de effectiviteit van de verschillende therapievormen zijn soms klein”, zegt Lowet.

Voor sommige aandoeningen is het wel zo dat bepaalde therapievormen de voorkeur genieten. In Nederland geeft de kwaliteitsstandaard voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan wat bij verschillende problemen de voorkeursbehandeling is. Bij depressie en angststoornissen is dat bijvoorbeeld gedragstherapie.

“Er is bij ons geen kenniscentrum dat op basis van het beste wetenschappelijk bewijs richtlijnen formuleert over de voorkeursbehandeling bij verschillende problemen”, zegt Martens. “Dat is een gemis. Sommige psychologen gebruiken bepaalde therapievormen vooral omdat ze erin geloven.”

Koster pleit voor emancipatie van de patiënt: check wat in uw geval de aangewezen therapie is – bijvoorbeeld in de ggz-standaarden – en kijk welke opleidingen je psycholoog heeft gevolgd. “Durf bij een eerste gesprek ook te vragen naar relevante expertise en ervaring”, adviseert Koster.

De juiste therapie vinden is vaak makkelijker bij een duidelijk probleem. Wie minder goed de vinger kan leggen op wat er precies scheelt, kan overwegen naar een zogenoemde eerstelijnspsycholoog te stappen, het equivalent van de huisarts. Die zijn opgelijst op de websites van de regionale kringen voor geestelijke gezondheidszorg. Een eerstelijnspsycholoog kan zelf hulp bieden bij milde klachten of indien nodig doorverwijzen naar meer gespecialiseerde collega’s.

Beeld Timon Vader

5. Klikt het?

Is de stap naar een psycholoog gezet, dan is een goede ‘klik’ belangrijk. Het bepaalt mee het succes van de therapie.

Senne Misplon (24), al sinds zijn 17de in behandeling bij verschillende psychologen, kan ervan meespreken. “Ik heb al veel psychologen ‘versleten’”, lacht Misplon. “Ik raad mensen aan zichzelf tijd te gunnen om een goede match te vinden. Klikt het al van in het begin niet of merk je na een tijd dat je therapeut je niet langer kan helpen, zoek dan een andere. Een goede psycholoog is als een goede jeansbroek: die moet goed zitten en soms heb je een nieuwe nodig.”

Maar wachtlijsten maken het shoppen er niet makkelijker op, en elke pasbeurt kost al snel 80 euro. “Dat houdt inderdaad veel mensen tegen”, merkt Misplon in zijn vriendenkring. “Net als het idee om je verhaal weer helemaal opnieuw te moeten doen. Maar mij lijkt dat toch beter dan je tijd en geld te verspillen aan een psycholoog bij wie je je niet goed voelt.”

Een goede klik is essentieel, maar we mogen het belang ervan volgens Koster ook niet overdrijven. Want je leest wel eens dat die even belangrijk of zelfs belangrijker is dan de therapievorm. “Het is eerder een basisvoorwaarde”, zegt Koster. “Bij sommige psychische problemen weten we dat specifieke expertise van groot belang is én dat sommige behandelingen beter werken dan andere.”

6. Hoe weet je of je goed geholpen wordt?

Wie voor het eerst bij de psycholoog gaat heeft vaak geen referentiekader. Hoe hoort een sessie te verlopen? Welke impact kan therapie hebben? “Patiënten weten niet goed wat te verwachten en kunnen daardoor niet goed beoordelen of ze goed worden geholpen”, zegt Koster. “Dat houdt helaas slechte hulpverlening in stand. De verzuchting die ik het vaakst hoor: ik praatte veel, maar er veranderde weinig.”

Sommige mensen verwachten te weinig, maar het omgekeerde is ook een risico. “Ik merk dat mensen vaak denken dat therapie heel snel een effect zal hebben, maar dat is zelden het geval”, zegt Weyers. “Realistische verwachtingen zijn belangrijk om teleurstelling te voorkomen.”

Transparantie over wat therapie vermag is daarom cruciaal. “Een goede hulpverlener zal dat proces monitoren en je inzicht geven in wat je kan verwachten”, zegt Koster, die tegelijk voor meer mondigheid bij de patiënt pleit. “Bespreek samen verwachtingen en doelen, en manieren om vooruitgang te evalueren. Durf te vragen hoever je staat.”

Zo gaat het er bij Esther De Smet aan toe. “Geregeld evalueren mijn psycholoog en ik wat we aan het doen zijn en of dat nog werkt voor mij”, zegt De Smet. “Dat werkt prima, maar als je aan het begin staat van een traject, en nog zoekende en onzeker bent, is dat natuurlijk minder evident.”

Volgens Martens is betere voorlichting over de effectiviteit van therapie een deel van de oplossing. “De klemtoon in campagnes over mentale gezondheidszorg ligt nu vooral op erover durven praten”, zegt Martens. “Het zou goed zijn als mensen ook meer zouden leren over wat therapie kan veranderen. Programma’s zoals Dwangers, die het effect van exposure-therapie laten zien, kunnen daarbij helpen.”

7. Wat moet dat kosten?

Een sessie bij een psycholoog of psychotherapeut kost doorgaans minstens 60 euro per sessie. De mutualiteiten betalen daarvan een stukje terug. In centra voor geestelijke gezondheidszorg (cgg) kun je dankzij terugbetaling door de Vlaamse overheid terecht voor maximaal 11 euro per sessie. Maar daartegenover staan vaak lange wachtlijsten, die in sommige regio’s kunnen oplopen tot een jaar.

Sinds 1 september kunt u ook buiten de cgg’s voor 11 euro terecht bij geconventioneerde psychologen, die u terugvindt op de websites van de regionale netwerken voor geestelijke gezondheidszorg. De federale overheid maakte daarvoor 152 miljoen vrij. “Ongeveer 3.300 psychologen doen mee, op een totaal van 15.000”, zegt Lowet. “Het gaat vooral om eerstelijnspsychologie, om problemen snel te kunnen detecteren en mensen verder op weg te kunnen helpen.”

Ondanks de hoerastemming over ‘voor 11 euro naar de psycholoog’ lukt dat vooralsnog slechts in een minderheid van de gevallen. Gespecialiseerde hulp blijft duur en in sommige regio’s zijn er bovendien minder geconventioneerde psychologen dan in andere. “Onze ambitie is uiteraard om het budget verder te laten optrekken, zodat iedereen toegang heeft tot betaalbare mentale gezondheidszorg”, zegt Lowet. “Zoals dat ook voor lichamelijke zorg het geval is.”

*Sofie is een schuilnaam.