Met deze tips van experts wint u het hele schooljaar lang kostbare tijd

Kinderen weer naar school, ouders hebben hun leven terug, hoera! Heel even voelde 1 september in veel huishoudens aan als het feest van de herwonnen vrijheid. Tot de realiteit daar weer is: hallo hobby’s, brooddozen, dagelijkse race tegen de schoolbel. Hier enkele tips om het schooljaar zonder stress door te komen. Ook al zal u sommige niet graag horen.

School, werk, hobby’s, bergen papierwerk: hoe combineer ik dat allemaal?

Op dinsdag en donderdag moet kind A zijn sportzak mee naar school, op maandag zwemt kind B en gaat moeder recht na het werk naar de yoga, vader volleybalt op donderdag, op woensdag is er tekenles, turnkring en voetbal, op zaterdag de jeugdbeweging en op zondag verwachten de grootouders een bezoek.

Staan dan nog niet op de agenda: de strakke school- en werkuren van ieder gezinslid, het invullen van agenda’s, het meegeven van gepast geld voor de schooluitstap, zorgen dat er iedere ochtend brood in huis is en iedere avond ingrediënten voor een warme maaltijd. Een mens zou voor minder tilt slaan, eens hij beseft dat de zomer voorbij is en dat dít weer zijn leven is voor de komende tien maanden.

Maar kijk, het zou 2023 niet zijn mocht er geen oplossing om de hoek schuilen. Sara Van Wesenbeeck, tijdcoach en auteur van Het handboek voor de spitsuurvrouw, schudt meteen enkele dozijnen tips uit de mouw om te zorgen dat uw huishouden niet in het honderd loopt.

Zoals daar zijn: geef uw sleutelbos een vaste plek. Vries brood in, zodat er steeds in huis is. Leer kinderen hun lege brooddoos op het aanrecht te zetten en papiertjes van school op die ene plek te leggen waar u ze terugvindt. Bundel administratie op één avond in de week, en werk u er in een trek door. Cruciaal voor een goed verloop van dit alles: maak weekplanningen. Geef iedere taak een vast moment, bouw structuur en regelmaat in en u creëert in één beweging rust.

Vraag u ook af of elk kind wel drie hobby’s moet doen, zegt Van Wesenbeeck. Is dat misschien niet iets dat we onszelf vooral opleggen? Iets wat Ignace Glorieux, professor sociologie aan de VUB, volmondig onderschrijft. “We eisen zoveel van onszelf, dat het een bijna een competitie is geworden. Ik zeg vaak: iedereen heeft evenveel tijd. Mensen die steeds zeggen dat ze er te weinig hebben, die willen meestal te veel. Leg uw ambities gewoon wat lager, daar is echt niets mis mee.”

Ben ik slecht bezig wanneer ik mijn kind gewoon een boterham met kaas meegeef?

Voelt u zich ook tekortschieten wanneer u simpele boterhammen met kaas in een plastic trommel zwiert, handvol kerstomaten erbij, elastiek erom en klaar? We kunnen u alvast deze troost geven: u bent niet alleen. Ja, ze bestaan zeker, de ouders die van iedere brooddoos een kleine driesterrenmaaltijd maken. Boterhammen die eruitzien als een dino met een olijf als oog en tanden van partjes radijs, een potje humus erbij en vergeet de granaatappelpitjes vooral niet, kwestie van het geheel dat extra je ne sais quoi te geven.

Of dan hoop je op houvast bij het Vlaams Instituut voor Gezond Leven; wat tippen zij als “makkelijke en gezonde lunchrecepten voor in de brooddoos” op hun Instagram-pagina? Een stukje broccolipizza, huisbereide pindakaas, groentemuffins of havermoutbrood met pesto. Slik.

“Maar dat is dus geen must”, sust stafmedewerker voeding Jolien Plaete meteen. “Er is niets mis met gewone boterhammen. Kies voor bruin of volkoren brood in plaats van witte boterhammen. Laat de charcuterie eens achterwege en smeer een groentenspread of plattekaas. Steek er wat hapklaar fruit of groenten bij, zoals stukjes komkommer of wat aardbeien. Meer is echt niet nodig om een kind met een gezonde maaltijd naar school te sturen.”

Maar of je kind het even graag zal eten als die kunstwerkjes in de broodtrommel naast hem? “Een boterham in de vorm van een mannetje is leuk, maar een kind vindt een boterham die in driehoeken gesneden is in plaats van in vierkantjes ook al heel bijzonder. En nog een tip: vraag in het weekend wat je kind graag wil eten, en zorg dat je dat voor de week in huis hebt. Inspraak bevordert de eetlust.”

Plannen dus, maar mag het nog een béétje plezant blijven, alstublieft?

Het is iets dat Sara Van Wesenbeeck wel vaker te horen krijgt. “Waar is de spontaniteit, vragen mensen. Maar een planning dient ook net om aangepast te worden. Het is niet omdat je op woensdagmiddag huishoudelijke taken had ingepland, dat je bij mooi weer niet kan beslissen om met de kinderen te gaan fietsen. Zolang je die taken dan naar een andere dag verschuift.”

Dat plannen heeft nog een groot voordeel, zegt Van Wesenbeeck. Eentje waar de liefhebbers van wat gezelligheid wel oor naar zullen hebben. Door te plannen, blijf je zelf ook baas van je agenda en doe je uiteindelijk veel meer dan wanneer je je door anderen laat leven.

En ja, natuurlijk zijn er heel wat dingen die we nog steeds moeten doen. En dat zijn zeker niet altijd de leukste dingen. De was moet geplooid, administratie moet gedaan, eten gekookt.

“Maar misschien moeten we daar anders kijken”, zegt Ignace Glorieux. “Probeer eens echt tijd voor die alledaagse taken te maken en er de schoonheid van in te zien. In plaats van tijdens het kijken van een serie te stressen dat je straks ook nog de brooddozen van de kinderen moet voorbereiden voor morgen, skip die serie eens. Focus op die boterhammen en het wordt een vorm van mindfulness. Ik geloof echt dat dat kan.”