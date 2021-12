Met deze non-alcoholische drankjes ga je feestelijk én katervrij het nieuwe jaar in

Yuzu & Ginger Botaniets

Er zijn veel gin-achtige alcoholvrije drankjes op de markt die gemaakt zijn met louter een infusie van kruiden. Botaniets daarentegen is een puur, gedestilleerd product. Ontwikkeld in België, maar in het buitenland al meermaals bekroond. Deze maand komt het bedrijf met een compleet nieuwe variant op basis van gember en yuzu, de heerlijke Japanse citrusvrucht. De ‘virgin gin’ heeft daardoor een pittige en zoete toets.

€ 31,95 voor 50cl, verkrijgbaar in de betere restaurants en delicatessenzaken of online via botaniets.com.

Serveersuggestie Maak er een gastronomische gin-tonic mee. Die past perfect bij Aziatisch geïnspireerde aperitiefhapjes of een licht voorgerecht met vis.

Nona Spritz

Met deze spritz op basis van bloedappelsien, sinaasappelzeste en gentiaanwortel haal je het ‘dolce far niente’-gevoel van een uitgebreid, Italiaans aperitief in huis. Sommelier of the Year Tijs Coessens beschrijft de spritz als zeer goed in balans, met een frisse smaak, droge toets en bittere afdronk. Het drankje is gelanceerd door de Gentse Charlotte Matthys, die eerder de alcoholvrije gin Nona June creëerde.

€ 29,90 voor 70cl, online verkrijgbaar via nonadrinks.com of in de drankhandel, speciaalzaken, conceptstores en Delhaize.

Serveersuggestie Vul een groot glas met ijs. Voeg 5 cl Spritz, 2 cl pompelmoessap, 1 cl limoensap en een snufje zout toe. Roer met een barlepel en top met 7 cl bruiswater, tonic of grapefruit soda. Garneer met een plakje pompelmoes en munt.

Or tea ‘A Night at the Gentlemen’s Club’

Een high-end tea met een warme, houtige geur en nootachtige ondertoon die je meteen associeert met een glas whiskey bij het houtvuur. Rokerig en mysterieus. Deze thee van gerookte lapsang met een toets van hazelnoot is een uitstekend alternatief voor het digestief na een uitgebreide maaltijd of als basis voor non-alcoholische whiskey sour.

€ 12,90 voor een tinnen doosje met losse thee, online verkrijgbaar via goodfoodshop.be.

Osan

Sterrenchef San Hoon Degeimbre (L’Air du Temps**) werkte jarenlang aan deze drie alcoholvrije alternatieven voor wijn. Zijn creaties op basis van biologische, seizoensgebonden ingrediënten zijn verkrijgbaar in wit, rosé en rood, net zoals wijn. Osan is daardoor ideaal om bij een gastronomische maaltijd te schenken.

€ 12 voor 75cl, online verkrijgbaar via osandrinks.com.

Serveersuggesties • Wit (op basis van citroengras, verbena en kurkuma): bij voorgerechten met vis.

• Rosé (op basis van rode shiso en basilicum): bij het aperitief, charcuterie, salades en gegrilde vis.

• Rood (op basis van rode biet en moerbessen): bij vlees en pasta.

Force Majeure

Zelfs de meest kritische bierliefhebbers zijn verrukt over de rijke smaak van deze non-alcoholische, Belgische speciaalbieren. Triatleet Stijn Panis richtte Force Majeure in 2019 op nadat hij tijdens zijn trainingen ervaarde dat sport en alcohol niet goed samengaan. In zijn zoektocht naar alternatieven besloot hij zelf een smaakvol alcoholvrij bier te ontwikkelen. Twee jaar later is hij al een belangrijke speler op de non-alcoholische markt. Vrij uitzonderlijk is het uitgebreide gamma met vijf soorten bier: kriek, bruin, traditioneel blond, tripel en tripel hop.

€ 24,95 voor een pakket van 12 flesjes, online verkrijgbaar via forcemajeure.be