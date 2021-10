Met deze hippe wollen buisjes kun je maken wat je maar wil

Overwinteren in je zelfgebreide nestje wordt kinderspel, dankzij het doe-het-zelfdesign van Brussels textielontwerpster Ana Maria Gomez.

Met je nieuwe project ‘Knitting Knotting’ maak je huisgemaakt design voor iedereen toegankelijk. Vanwaar dat idee?

“Het is geïnspireerd op het nomadenleven en ­vertrekt vanuit ons verlangen naar een cosy coconnetje dat je overal mee naartoe kunt nemen. Oruga is een multi­functionele plaid gemaakt van wollen buisjes. Die ­zogeheten ­ciempiés zijn kleurrijke, gebreide slierten waar je eindeloos mee kunt variëren. Door ze te weven, te breien of te knopen ontstaan steeds weer nieuwe functies en vormen. Een zitkussen wordt een deken, bal of ­ligmatje. Ook kinderen kunnen ermee aan de slag.”

Je creaties houden het midden tussen performance, textielkunst en design. Hoe zie je dat zelf?

“Ik pas niet in een vakje en laat me het liefst omringen door artiesten uit andere disciplines. Na mijn opleiding textieldesign aan La Cambre ben ik als kostuumontwerpster begonnen. De samenwerking met scenografen en choreografen was enorm verrijkend. Er moet altijd een gevoel van ritme en beweging in mijn creaties zitten.”

Waar gebeurt de productie?

“Alles wordt lokaal gemaakt in kleine oplages of op bestelling. De productie van de oruga’s en de ciempiés gebeurt in een atelier in Antwerpen. Voor de geweven sjaals werk ik al jaren samen met William, een artisanale maker uit een bergdorpje in Colombia. Binnenkort lanceer ik nog een nieuw project met een textielkunstenaar uit Senegal. Het is mijn grote droom om talenten van over de hele wereld samen te brengen.”

anamariagomez.me