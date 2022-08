Met deze bizarre mengtechniek roer je je koffie het efficiëntst

Maar dan heb je ook wat: het meest efficiënt geroerde kopje koffie dat je ooit hebt gedronken.

Dat blijkt althans uit vloeistofsimulaties die een groep natuurkundigen onlangs beschreven in het vakblad Physical Review Fluids. En nee, voordat je begint te vermoeden dat fysici zich in wel héél opzichtige bochten wringen om maar geen maatschappelijk relevante experimenten te hoeven doen: dat deden ze heus niet om zichzelf bezig te houden met frivole, voor een mens schier onmogelijk uit te voeren technieken om melk door je koffie te roeren.

Twee gekromd zeshoekige roerstaven mengen twee gesimuleerde vloeistoffen Beeld Physical Review Fluids, American Physical Society

Nee, zo schrijven ze in de inleiding van hun vakartikel: ‘Het mengen van twee vloeistoffen door roerders is een alledaagse procedure in veel industriële en natuurlijke settings. Efficiënter mengen, vertaalt zich direct in een meer homogeen eindproduct (...) en levert vaak behoorlijke economische besparingen op qua energie en benodigde ingrediënten.’

In de chemische industrie kun je met slimmer roeren, met andere woorden, een flinke som besparen.

Maar waarom dan die malle soort-van-zeshoeken en opmerkelijke mengbeweging? Omdat de vloeistof het na zo’n simpele aanzet zelf verder wel regelt, zo blijkt uit de simulaties.

In hun berekening gingen de onderzoekers uit van vloeistoffen met grofweg de consistentie van water in een cilindervormig vat. Het kan dus best dat voor meer stroperige stoffen in een vierkant vat een heel andere roerstaafvorm en bijbehorende beweging het meest efficiënt is.

In de simulaties gebruikten de onderzoekers twee roerstaven, eentje in het midden van het vat, en eentje meer aan de buitenkant. Die combinatie is volgens de onderzoekers gangbaar in de chemische industrie. Vervolgens bleek dat met hun roermethode het snelst allerlei draaikolken in de vloeistof ontstonden. De boel bleef bovendien kolken nadat de roerstaven hun beweging stopten. De vloeistof mengt dan dus zichzelf.

Uiteindelijk bleek het eindproduct tot zo’n 2,3 keer beter door elkaar te worden gehusseld dan met simpele cilindervormige roerstaven die een normale cirkelbeweging maakten. Met de almaar oplopende energierekeningen is die efficiëntieslag toch best de moeite waard.

Of nou ja: in de chemische industrie, dan toch. Dat iemand uiteindelijk z’n koffie zo zal roeren, ligt immers niet voor de hand.

Om nog maar te zwijgen van het feit dat zwarte koffie veel lekkerder is dan wanneer je de complexe smaaktonen van, zeg, een vers gezette espresso verstopt onder een kleffe sloot melk. Al ontbreekt nu juist voor die intuïtief evidente kwestie vooralsnog elk spoortje wetenschappelijk bewijs.