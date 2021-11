Met deze 7 tips kan u volgend jaar al geld besparen

Wie de komende weken snel wat kleine en grote zaken in orde brengt, kan nog geld besparen op z'n huishoudbudget of belastingaangifte van volgend jaar. Van dienstencheques bestellen tot huisvuilzakken kopen: een overzicht van wat u dit jaar nog kunt doen.

1. Stort bij voor fiscaal pensioensparen

Zo’n 3 miljoen Belgen doet elk jaar aan pensioensparen via een pensioenspaarverzekering (bij een verzekeringsmaatschappij) of een pensioenspaarfonds (bij een bank). Dat levert hen een mooi fiscaal voordeel op én een korting op de volgende belastingbrief.

Dat kan op twee manieren:

• Ofwel stort u voor het einde van dit jaar maximaal 990 euro, en dan krijgt u op dat bedrag een belastingvermindering van 30 procent. Dat wil zeggen 297 euro fiscaal voordeel via uw belastingbrief aanslagjaar 2022.

• Ofwel stort u voor het einde van dit jaar méér dan dat bedrag met een maximum van 1.270 euro, en krijgt u een belastingvermindering van 25 procent. Dat wil zeggen 317,50 euro fiscaal voordeel via uw belastingbrief aanslagjaar 2022.



Opgelet: stort u in dit tweede systeem minder dan 1.188 euro, dan is uw fiscaal voordeel net hetzelfde als wanneer u 990 euro zou storten. Kies in dat geval dus beter voor de maximale storting van 1.270 euro. Uw bank of verzekeringsmakelaar kan u hier meer informatie over geven.

2. Bestel nog dienstencheques

Hoeveel dienstencheques heeft u dit jaar al besteld? Koop het maximale bedrag in 2021, en u krijgt een belastingvermindering voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021). De cheques blijven een jaar lang geldig.

• In Vlaanderen krijgt u een belastingvermindering van 20 procent op maximaal 1.530 euro aangekochte cheques per persoon. Concreet is dat een fiscaal voordeel van 306 euro. Bent u gehuwd of samenwonend, dan genieten jullie allebei van dezelfde belastingvermindering van 1,8 euro/dienstencheque, op de 170 eerste dienstencheques die u elk in eigen naam koopt. U moet dus allebei wel een aparte rekening hebben bij de instantie die de dienstencheques uitgeeft.

• In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt u een belastingvermindering van 15 procent op maximaal 1.467 euro aangekochte cheques. Concreet is dat een fiscaal voordeel van 220,05 euro. Bent u gehuwd of samenwonend, dan genieten jullie allebei van dezelfde belastingvermindering van 1,35 euro/dienstencheque, op de 163 eerste dienstencheques die u elk in eigen naam koopt. U moet dus allebei wel een aparte rekening hebben bij de instantie die de dienstencheques uitgeeft.

3. Doe een gift aan een goed doel

U krijgt een belastingvermindering van 45 procent als u dit jaar nog een gift doet aan een goed doel. De gift moet wel minstens 40 euro bedragen, en geschonken worden aan één enkel erkend goed doel. Er zijn ongeveer 2.000 erkende instellingen in België, zoals Artsen Zonder Grenzen, musea of culturele instellingen. De overheid heeft een lijst van alle goede doelen online gezet.

Opgelet: wenskaarten, stickers of stiften kopen tijdens één of andere eindejaarsactie voor het goede doel levert u dus geen fiscaal voordeel op. Het gaat echt over een financiële gift.

4. Koop postzegels

Bpost maakt er een (niet zo goede) jaarlijkse gewoonte van: bij elk begin van het jaar stijgt de prijs van postzegels weer gevoelig, en dat is ook in 2022 het geval. Door dit jaar nog een voorraadje postzegels in te slaan, kunt u volgend jaar besparen. Een paar eurocent op postzegels lijkt misschien niet zoveel, maar bekijk het eens op vijf jaar tijd. In die periode steeg de verkoopprijs van postzegels met maar liefst 50 procent.

Voorbeeld:

Nu kost een Prior-postzegel 1,60 euro (voor een brief 0-50 g genormaliseerd). Vanaf 1 januari 2022 is dat 1,89 euro. Voor een Prior-zegel (brief 0-100 g niet-genormaliseerd) gaat de prijs van 3,20 naar 3,78 euro. De prijs van de non-prior postzegel stijgt van 1,10 naar 1,19 euro. U kan de nieuwe tarieven vinden op de website van Bpost.

5. Koop huisvuilzakken

Nogal wat gemeentes verhogen vanaf 1 januari de prijs van restafvalzakken, omwille van de groeiende kosten voor afvalverwerking maar ook vanwege de stijging van grondstofkosten. Die prijsverhogingen zijn meestal fors, vaak met meer dan 10 procent. U doet er dus goed aan een voorraad in te slaan.

6. Koop uw abonnement of rittenkaart voor De Lijn & NMBS

Nog zo’n klassieker: de Lijn en NMBS die aan het begin van het jaar (meestal in februari) de prijs van abonnementen, losse tickets en rittenkaarten verhogen. Die prijsstijgingen kunt u vermijden door nu al aan te kopen wat u volgend jaar denkt nodig te hebben.

7. Leen aan een vriend

Ken u de win-winlening? Daarmee kunt u geld lenen aan een bedrijf van een vriend of familielid, of aan de sportclub van u zoon. In ruil krijgt u een jaarlijkse korting op u personenbelasting, ter waarde van 2,5 procent van het ontleende bedrag. Maximaal kunt u 75.000 euro ontlenen, het maximale fiscaal voordeel is dus 1.875 euro per jaar. De lening loopt over een periode van 5 tot 10 jaar, en de overheid staat gedeeltelijk borg. Dat wil zeggen dat u bij faillissement 40 procent van het ontleende bedrag terugkrijgt.